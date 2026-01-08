Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη. Ο αγαπημένος δημοσιογράφος, ο οποίος για 34 χρόνια ήταν το πρόσωπο και η φωνή της πρωινής ενημέρωσης, άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Ο Στρατής Λιαρέλης θα είναι ο μοναδικός φίλος του δημοσιογράφου που θα εκφωνήσει επικήδειο.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

