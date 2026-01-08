Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα – Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.
Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη. Ο αγαπημένος δημοσιογράφος, ο οποίος για 34 χρόνια ήταν το πρόσωπο και η φωνή της πρωινής ενημέρωσης, άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.
Ο Στρατής Λιαρέλης θα είναι ο μοναδικός φίλος του δημοσιογράφου που θα εκφωνήσει επικήδειο.
Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.
Δείτε live
