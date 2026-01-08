Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη

Μέσα σε βαρύ κλίμα, συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι του Γιώργου Παπαδάκη πήγαν στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο που «έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών.

Οι συγκινητικές στιγμές πολλές, ωστόσο αυτή που έκανε τους πάντες να βουρκώσουν ήταν ο επικήδιος του Στρατή Λιαρέλη. Ο γνωστός δημοσιογράφος και στενός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη, τον αποχαιρέτησε με λίγα αλλά συγκλονιστικά λόγια, με τη φωνή του πολλές φορές να «σπάει» στην προσπάθειά του να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Δεν βρισκόμαστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου – δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.

Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή, σε όλη του την διαδρομή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με την οικογένειά του, καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν.

Η απώλεια του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο.

Τώρα, οι δύο τους θα συζητούν εκεί ψηλά, όπως πάντα με ένταση, με καυγάδες, με χιούμορ – θα βρουν και κάποιον να του κάνουν πλάκα.

Για όλους εμάς τους συναδέλφους δημοσιογράφους ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Ακούστε όλο τον επικήδειο του Στρατή Λιαρέλη: