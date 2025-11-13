Ποιο είναι το επικίνδυνο challenge με το αμάσητο burger – Για «αυτοκτονία» μιλούν οι ειδικοί

Τραγική εξέλιξη είχε για έναν 22χρονο η απόπειρα να καταπιεί ολόκληρο ένα burger χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός challenge που κερδίζει όλο και περισσότερο κόσμο στα social media.

Μόδα τα αμάσητα τρόφιμα

Το συγκεκριμένο challenge έχει γίνει πλέον μία επικίνδυνη μόδα.

Όλο και περισσότεροι νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι ανοίγουν το στόμα και καταβροχθίζουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Δεν περιορίζονται μόνο σε έτοιμα φαγητά όπως burger ή tacos, αλλά και γλυκά και παγωτά.

Τα τρώνε με μια χαψιά, τα καταβροχθίζουν κανονικά σε μία επικίνδυνη μόδα σε ένα challenge που λέει πως πρέπει να φας ό,τι μπορείς με μια μπουκιά.

Κάποιοι το έχουν κάνει πλέον τρόπο ζωής. Στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν αμέτρητα τα βίντεο με νέα κορίτσια, αγόρια αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους που παίζουν με την υγεία τους για λίγα like.

Αρκετοί οι κίνδυνοι

Οι ειδικοί έχουν επισημάνει τους κινδύνους αλλά πολλοί είναι εκείνοι που τους αγνοούν και συνεχίζουν την επικίνδυνη αυτή μόδα, παρά το γεγονός πως έχει οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο νέους ανθρώπους.

Στην Αμερική, 14χρονος πέθανε από καρδιακή προσβολή αφού συμμετείχε σε μια πρόκληση με πικάντικα τσιπς τορτίγιας. Ο Χάρις Γουόλομπα, ο οποίος είχε συγγενή καρδιοπάθεια, προσπαθούσε να συμμετάσχει στην εξαιρετικά πικάντικη «Πρόκληση ενός τσιπ του Πάκι» όταν κατάπιε το τσιπς τορτίγιας με καρυκευμένες πιπεριές Carolina Reaper και Naga Viper.

Στο Λίβανο ένα παιδί πνίγεται μέχρι θανάτου στο σχολείο προσπαθώντας να γίνει viral με την «πρόκληση μιας δαγκωματιάς» στο TikTok.

Και όμως τα απανωτά περιστατικά δεν κάνουν κανέναν να κάνει πίσω και να σκεφτεί σε τι κινδύνους βάζει τον εαυτό του.

Γιαννάκος: Όσοι το κάνουν δεν παίζουν, αλλά αυτοκτονούν

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο MEGA, όταν ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του θέλοντας να κερδίσει μερικά likes μέσα από τέτοιες προκλήσεις, τότε δεν κάνει μια ανοησία απλά, αλλά μια αυτοκτονία.

«Όσοι βιντεοσκοπούν ή χασκογελούν, είναι και αυτοί συννένοχοι στον κίνδυνο που υπάρχει για τη ζωή του καθένα που κάνουν αυτά τα πράγματα» σημείωσε ο κ. Γιαννάκος.

«Είναι καθαρή αυτοκτονία να συμμετέχει κανείς σε αυτά τα challenge» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, συμπληρώνοντας ότι η εγκεφαλική υποξία (λόγω της φραγής προκαλεί βλάβες ανεπανόρθωτες σε όλα τα ζωτικά όργανα.