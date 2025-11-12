Τραγικό challenge: Ένας 22χρονος κατάπιε αμάσητο μπέργκερ και δίνει μάχη για την ζωή του

Σοκ έχει δημιουργήσει η είδηση ότι ένας 22χρονος από το Κορωπί, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», μετά από απόπειρα να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός challenge.

Ο νεαρός υπέστη απόφραξη αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο 22χρονος είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ και έβαλαν ένα στοίχημα ότι θα φάει το μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του και τώρα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με πιθανόν μη αναστρέψιμες βλάβες.

To τραγικό challenge – Τι λέει η Παγώνη

Η Ματίνα Παγώνη, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του Mega για την κατάσταση της υγείας του νεαρού.

«Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», είπε η κ. Παγώνη κάνοντας λόγο για πολύ δύσκολη κατάσταση.

Όπως περιέγραψε η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, «οι δύο νέοι έβαλαν ένα στοίχημα να καταπιούν ολόκληρο το μπέργκερ με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεραγωγοί του 22χρονου, δεν υπήρχε κάποιος εκεί που να μπορέσει να τον βοηθήσει με πρώτες βοήθειες να αποφράξει τον αεραγωγό».

Η κ. Παγώνη τόνισε επίσης πως «δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός με τέτοιες ιστορίες», υπογραμμίζοντας τη σημασία εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, προκειμένου να αποφεύγονται τραγικά περιστατικά.

