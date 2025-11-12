Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ

Δύσκολη μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 22χρονος από το Κορωπί που πνίγηκε όταν επιχείρηση να καταπιεί ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει στο πλαίσιο ενός challenge που έκανε με τους φίλους του.

Ο νεαρός υπέστη απόφραξη αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη.

«Μη αναστρέψιμη κατάσταση»

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι «δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Μ΄ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί αναφέρουν σοβαρά προβλήματα σε ζωτικά όργανα, όπως τον εγκέφαλο και τα νεφρά.

Νωρίτερα για το συμβάν εχε τοποθετηθεί και η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη λέγοντας ότι «Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ενα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. Εβαλαν ένα στοίχημα και κατάπιε το μπέργκερ. Εφραξαν οι αρτηρίες και οι αεραγωγοί. Δεν υπήρξε κάποιος εκεί να τον βοηθήσει, δηλαδή να αποφράξει τον αεραγωγό. Εφτασε το ΕΚΑΒ, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον έστειλαν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά». «Ας ελπίσουμε να υπάρξει βελτίωση τις επόμενες μέρες, αν και η κατάσταση είναι δύσκολη» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος βρισκόταν με φίλους του όταν αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε στοίχημα με το συγκεκριμένο challenge που είναι δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην προσπάθεια να καταπιεί το μπέργκερ ο 22χρονος «έσβησε» με τους φίλους του να καλούν εσπευσμένα το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.