Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» βρίσκεται 22χρονος μετά από κατάποση αμάσητου μπέργκερ, με αφορμή μία διαδικτυακή πρόκληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ και προσπάθησαν να το φάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στην προσπάθειά του να το καταπιεί, ο 22χρονος έφραξε τον αεραγωγό του.

Η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα σοβαρή καθώς ο νεαρός έχει υποστεί βλάβη σε ζωτικά όργανά του, κυρίως ο εγκέφαλός του και τα νεφρά του.

Έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο. Στο κατάστημα που σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, δεν γνώριζε κάποιος την λαβή Χάιμλιχ που ενδεχομένως να βοηθούσε στην απόφραξη του αεραγωγού.