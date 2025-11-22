newspaper
Επικίνδυνα Challenges στα Social Media: Κάνουν «clout» και – ενίοτε – σκοτώνουν
Ελλάδα 22 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Επικίνδυνα Challenges στα Social Media: Κάνουν «clout» και – ενίοτε – σκοτώνουν

Η τραγική είδηση για τον θάνατο του 22χρονου φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια «αρρωστημένη» συνήθεια

Ναταλία ΔιονυσιώτηΠέτρος Κωνσταντινίδης
A
A
Spotlight

Η χθεσινή ανακοίνωση για τον θάνατο του 22χρονου ο οποίος νοσηλευόταν επί επτά ημέρες στο Γ. Γεννηματάς, αφού κατάπιε ένα ολόκληρο μπέργκερ «αμάσητο», προκαλεί θλίψη – και προβληματισμό. Κι αυτό διότι μέσα σε δευτερόλεπτα και σε κοινή θέα η επίδειξη του «δες τι μπορώ να κάνω» μετατράπηκε σε μάχη για το οξυγόνο. Ο ίδιος σηκώθηκε πανικόβλητος, χτύπησε την πλάτη του σε κολόνα προσπαθώντας να ξεμπλοκάρει τον αεραγωγό, ενώ οι φίλοι του πάλευαν να βοηθήσουν.

Μάταια, καθώς η μάχη δυστυχώς χάθηκε. Ομως, η εικόνα ενός νεαρού ανθρώπου που παλεύει να αναπνεύσει, στο φόντο ενός στιγμιαίου «παιχνιδιού», αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο εύκολα μια πράξη επίδειξης μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η αλήθεια είναι πως φίλος του θύματος υποστηρίζει πως δεν επρόκειτο για «challenge», αλλά για μια «συνήθεια της παρέας». Ο πατέρας του, από την άλλη, διαψεύδει κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο στοιχείο στη συμπεριφορά του παιδιού του.

Μέσα σε αυτή τη διπλή αφήγηση, η υπόθεση αναδεικνύει με οξύ τρόπο πόσο λεπτή έχει γίνει η γραμμή ανάμεσα στο «αστείο», την πίεση της ομάδας και τις ακραίες δοκιμασίες που τροφοδοτεί η κουλτούρα του εντυπωσιασμού και της μίμησης στα social media – μια κουλτούρα όπου τα όρια θολώνουν και το ρίσκο μετατρέπεται σε νόμισμα αποδοχής.

Ο «ηθικός πανικός»

Μήπως όμως, πέρα από την αίσθηση του ριψοκίνδυνου, τα συγκεκριμένα περιστατικά αναδεικνύονται στη δημόσια σφαίρα με την έννοια του «ηθικού πανικού» – μια υπερβολική, συλλογική κοινωνική αντίδραση σε μια ομάδα ή συμπεριφορά που θεωρείται απειλή για τις κυρίαρχες αξίες; Μια στάση, δηλαδή, που συχνά τροφοδοτείται από μέσα ενημέρωσης και οδηγεί σε δυσανάλογο φόβο ή μέτρα σε σχέση με τον πραγματικό κίνδυνο;

Όπως επισημαίνει η καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ Λίζα Τσαλίκη, ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν κατασκευάζεται κοινωνικά και η έννοια της παιδικότητας και της νεότητας, τέτοιες πρακτικές προκαλούν ανησυχία, ενόχληση και φόβο. Σαν να πρόκειται για κάτι που είτε είναι επικίνδυνο είτε διαταράσσει τις καθωσπρέπει πρακτικές. Η Τσαλίκη σημειώνει πως στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχε ανησυχία για το τι θα συμβεί με την κατανάλωση ή υπερκατανάλωση παγωτού από νεαρά κορίτσια ή ακόμη πόσο τολμηρά και ριψοκίνδυνα θεωρούνταν όσα κορίτσια έκαναν έλκηθρο – γι’ αυτό, μάλιστα, έπρεπε να συνοδεύονται από κάποιον «προστάτη», αδελφό ή πατέρα. Στη σύγχρονη εποχή μια τέτοια πρακτική που προκαλεί ηθικό πανικό είναι τα «challenges» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο φόβος έχει μετατοπιστεί στα social media και στο τι θα ξεπατικώσουν από εκεί τα παιδιά» λέει. Υπογραμμίζει δε ότι ένας λόγος που προκαλείται τόσο μεγάλη ανησυχία είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τους νέους ως άβουλα όντα που μπορεί πολύ εύκολα να παρασυρθούν, παραβλέποντας τις ικανότητές τους, τη σκέψη τους, αλλά και τις ψηφιακές «δεξιότητες» που διαθέτουν. Η ίδια καταλήγει ότι δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως η τάση των νέων να επιδίδονται σε ριψοκίνδυνες πρακτικές συνάδει με την ίδια την ηλικία τους και δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο που πρέπει να εγείρει «ηθικούς πανικούς».

Οι πιο θανατηφόρες δοκιμασίες

Τα νεαρά άτομα, κυρίως στις εφηβικές ηλικίες, ήταν, είναι και θα είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στην έκθεση σε κίνδυνο. Για κάποιους, η αδρεναλίνη και η επιβεβαίωση από τον κοινωνικό περίγυρο που μπορούν να προσφέρουν δοκιμασίες σαν αυτές που κυκλοφορούν στα social media είναι η επιβράβευσή τους. Για άλλους, αποτελούν μια κραυγή απόγνωσης σε μια περίοδο της ζωής τους που συχνά συνδέεται με ψυχολογικά προβλήματα, με την αναζήτηση ταυτότητας και με την κοινωνική απομόνωση.

Η Γαλάζια Φάλαινα (Blue Whale)

Η Γαλάζια Φάλαινα είναι πιθανότατα η δοκιμασία που έχει προκαλέσει τις πιο εκτεταμένες συζητήσεις. Πρόκειται για μια δοκιμασία 50 ημερών με τελικό προορισμό τον θάνατο, που ξεκίνησε το 2013 στη Ρωσία. Οι «υποψήφιοι» προσεγγίζονταν από τους νεαρούς που οργάνωναν τη δοκιμασία μέσω μηνυμάτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λάμβαναν εντολές για αυτοτραυματισμό. Στην 50ή ημέρα, η δοκιμασία είναι αυτή της αυτοκτονίας.

Δεν είναι βέβαιο από πού προκύπτει το όνομα: κάποιοι το αποδίδουν σε ένα ροκ τραγούδι, ενώ άλλοι το συνδέουν με τη συμπεριφορά των φαλαινών που επιλέγουν να πάνε σε μια ήσυχη παραλία μόνες για να πεθάνουν. Ο αριθμός των ζωών που κόστισε η Γαλάζια Φάλαινα παραμένει ασαφής. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι 130 άτομα είχαν αυτοκτονήσει στη Ρωσία και ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών παγκοσμίως ξεπερνά τους 300 – κάτι που αμφισβητείται. Πάντως, έχει καταγραφεί σχετικό περιστατικό και στην Ελλάδα το 2017, όταν μια 15χρονη από την Κατερίνη προέβη σε αυτοτραυματισμούς με ξυράφι και κατανάλωσε υπνωτικά χάπια ύστερα από συνομιλία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταλήγοντας στο νοσοκομείο – ευτυχώς η ζωή της δεν κινδύνεψε.

Το 2016 συνελήφθη στη Ρωσία ο 21χρονος Φίλιπ Μπουντέικιν ως «ιθύνων νους», μεταξύ άλλων, πίσω από τη Γαλάζια Φάλαινα. Παραδέχθηκε την ενοχή του και ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειές του οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 16 κορίτσια στην εφηβεία. Μάλιστα, δεν δίστασε να πει σε δημοσιογράφους ότι τα θύματα «δεν είχαν αξία για την κοινωνία». Εναν χρόνο αργότερα, συνελήφθη στη Μόσχα ο Ιλια Σιντόροφ, που έστελνε εντολές για τη δοκιμασία σε 32 παιδιά. Τον Ιούνιο του 2018, συνελήφθη ο Νικίτα Νεαρόνοφ ως ακόμα ένας οργανωτής της Γαλάζιας Φάλαινας, ο οποίος είχε «παγιδεύσει» τουλάχιστον 10 κορίτσια, εκ των οποίων ορισμένα οδηγήθηκαν μέχρι την αυτοκτονία.

Οι δοκιμασίες της ασφυξίας

Οι πιο συνηθισμένες δοκιμασίες είναι τα λεγόμενα blackout challenges που προκαλούν νεαρά άτομα σε τεχνητή ασφυξία μέχρι να λιποθυμήσουν. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες δοκιμασίες, που προϋπάρχει των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει κοστίσει τη ζωή σε πολλά παιδιά, κυρίως έφηβα αγόρια. Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ τέτοιες δοκιμασίες – εκτός social media – οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 82 παιδιά 6-19 ετών από το 1995 έως το 2007, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών (CDC).

Τα τελευταία χρόνια οι δοκιμασίες ασφυξίας έχουν κάνει ένα ισχυρό comeback μέσω των social media, κυρίως του TikTok. Σύμφωνα με σχετική αναφορά του Bloomberg, τουλάχιστον 20 παιδιά από διαφορετικές χώρες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που κατέγραφαν σε βίντεο τη δοκιμασία, από τις αρχές του 2021 έως τα μέσα του 2022. Εξ αυτών, τα 15 παιδιά ήταν κάτω των 12 ετών. Τον Μάιο του 2022, ένας 12χρονος αυτοκτόνησε στα Κάτω Πατήσια, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τέτοια δοκιμασία, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει καταστεί σαφές.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι γονείς τεσσάρων παιδιών από το Ηνωμένο Βασίλειο κατέθεσαν μήνυση κατά του TikTok, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους, ηλικίας από 12 έως 14 ετών, έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο δοκιμασιών ασφυξίας. Αν τα δικαστήρια τους δικαιώσουν, θα πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που ενδέχεται να οδηγήσει τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λάβουν μέτρα για την απαγόρευση τέτοιου περιεχομένου.

Τα «αστεία»…

Τα παραπάνω παραδείγματα, καθώς και δοκιμασίες κατάποσης απορρυπαντικών, είναι σίγουρα τα πιο επικίνδυνα και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγήσουν ένα παιδί στον θάνατο. Ωστόσο, όπως αποδεικνύει και η περίπτωση του 22χρονου, δεν θα πρέπει να αγνοείται ο κίνδυνος που προκύπτει από «αθώες» και «αστείες» δοκιμασίες, όπως είναι το μπέργκερ με μία μπουκιά ή ακόμα και η γνωστή δοκιμασία της κανέλας (cinnamon challenge).

Στη δοκιμασία της κανέλας, το άτομο πρέπει να καταπιεί μια κουταλιά της σούπας κανέλα σε σκόνη. Το αποτέλεσμα είναι συχνά αρκετά αστείο, καθώς τα «πειραματόζωα» πνίγονται από την κανέλα και βήχουν ασταμάτητα, βγάζοντας καφετί καπνούς. Τα σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να εκτελούν τη δοκιμασία, συγκεντρώνουν εκατομμύρια θεάσεις. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η δοκιμασία ενέχει σημαντικούς κινδύνους και έχει προκαλέσει σημαντικά αναπνευστικά προβλήματα σε αρκετούς… άτυχους «θαρραλέους».

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου
Ελλάδα 22.11.25

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου

Μια αυτοψία κοντά στο σημείο που βρέθηκαν ρούχα της αγνοούμενης Αμαλίας Νικολοπούλου και οστά που ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δείχνουν την δυσκολία του να βρεθεί κανείς στο σημείο.

Σύνταξη
Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
Αύξηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 21.11.25

Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking

Σχεδόν 50% αυξήθηκαν οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων δικύκλων σε σχέση με το 2023 - Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας καταγράφονται τα πιο υψηλά ποσοστά - Οι απειλές που δέχονται τα συνεργεία του δήμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία
Ελλάδα 21.11.25

«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης μιλούν στο in για την καταστροφή χωριών.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον επαγγελματικό τομέα η «παγωμένη» αγορά εργασίας, η οποία θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Online predators 22.11.25

Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή
«Ανεπιθύμητη» Ειρήνη 22.11.25

Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή

Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα βρεθούν στο περιθώριο της συνάντησης των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να μιλήσουν για την Ουκρανία και το σχέδιο ειρήνης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιστροφή στο παρελθόν: Παράγγειλε σχέσεις δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό
«Passport bros» 22.11.25

Επιστροφή στο παρελθόν - Δεν βρίσκεις νύφη στη χώρα σου; Παράγγειλε δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό

Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας, οι παλιές αφηγήσεις για το φύλο και τις σχέσεις επιστρέφουν μεταμφιεσμένες ως σύγχρονες τάσεις στη διεθνή αναζήτηση συντρόφου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Η πρώην πιστή του Τραμπ παραιτείται – «Σπουδαία είδηση», λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Τζόρτζια 22.11.25

«Σπουδαία είδηση» για τον Τραμπ η παραίτηση της πρώην πιστής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

«Θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου την 5η Ιανουαρίου 2026», ανακοίνωσε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ, παρότι ήταν πιστή μέχρι πρότινος σε αυτόν.

Σύνταξη
Ιταλία: Πέθανε η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών
Ιταλία 22.11.25

Πέθανε η Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών

Μια από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, η Ορνέλα Βανόνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Σύνταξη
Ερχιουρμαν: «Ανοησία» η προϋπόθεση Χριστοδουλίδη για κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση τουρκικού στρατού
Κυπριακό 22.11.25

Επίθεση Ερχιουρμαν στον Χριστοδουλίδη: Αυτό που είπε είναι «καθαρή ανοησία!»

Επίθεση στον Χριστοδουλίδη εξαπολύει ο Ερχιουρμαν, χαρακτηρίζοντας «ανοησία» τη δήλωσή του ότι «η λύση είναι δυνατή μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και την απόσυρση του τουρκικού στρατού».

Σύνταξη
«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος
Ευρωπαίος αξιωματούχος 22.11.25

«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα»

«Η Τουρκία είναι ήδη μέρος της αμυντικής δομής της Δύσης εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική», αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»
Ποιανού δραστηριότητα; 22.11.25

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ που καλύπτει όλη την χώρα, για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας «λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας»

Σύνταξη
Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου
Ελλάδα 22.11.25

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου

Μια αυτοψία κοντά στο σημείο που βρέθηκαν ρούχα της αγνοούμενης Αμαλίας Νικολοπούλου και οστά που ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δείχνουν την δυσκολία του να βρεθεί κανείς στο σημείο.

Σύνταξη
BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ
Τρίτη παραίτηση 22.11.25

BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC, Σουμίτ Μπανέρτζι, ανακοίνωσε την παραίτησή του με αφορμή το μοντάζ της ομιλίας Τραμπ σε ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σύνταξη
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης
Έξι ημέρες 22.11.25

Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει έως την ερχόμενη Πέμπτη να δώσει μια απάντηση για το σχέδιο Τραμπ, που έχει λάβει την έγκριση Πούτιν, έστω ως βάση συζήτησης. Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

