Πέθανε σήμερα ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο το μπέργκερ και νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Την τραγική είδηση επιβεβαίωση η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη.

«Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν φράξει οι αεραγωγοί, δεν γινόταν πλέον τίποτα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Ματίνα Παγώνη.

«Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη από την αρχή. Είχαν ενημερωθεί και οι γονείς, το ήξεραν σχεδόν όλοι. Γίνανε μεγάλες, προσπάθειες, δυστυχώς. Είναι μια δραματική κατάσταση», πρόσθεσε η ίδια.

Το χρονικό μέχρι την τραγωδία

Ο 22χρονος, φοιτητής στην Αθήνα με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη,είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ και έβαλαν ένα στοίχημα ότι θα φάει το μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του.

Οι διασώστες τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί ανέφεραν και σοβαρά προβλήματα σε ζωτικά όργανα, όπως τον εγκέφαλο και τα νεφρά.

Οι φίλοι του, αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν σε κάποια δοκιμασία.

«Δεν υπήρξε κανένα challenge»

Φίλος του 22χρονου που βρισκόταν μαζί του είχε περιγράψει στο Mega πώς συνέβη το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε κανένα challenge, όπως αρχικά είχε μεταδοθεί.

«Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει και ξαναφεύγει για να το φτύσει. Λέμε “εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε”. Ούτε αυτό έγινε», ανέφερε στην αρχή.

Και πρόσθεσε: «Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε.

Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό. Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει “να, δες”. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα».