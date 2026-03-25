science
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνολογία 25 Μαρτίου 2026, 13:32

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Spotlight

Σε μια από τις πρώτες υποθέσεις που εκδικάζονται για ελλιπή προστασία των ανήλικων χρηστών από τη Meta Platforms, δικαστήριο της πολιτείας του Νιου Μέξικο στις ΗΠΑ επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο 375 εκατ. δολαρίων για περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Facebook, το Instagram και το WhatsApp.

Εναντίον της εταιρείας είχε ασκηθεί μήνυση από τον πολιτειακό υπουργό Δικαιοσύνης, έπειτα από έρευνα στην οποία οι διωκτικές αρχές δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς παιδιών κάτω των 14 ετών.

Η δίκη διήρκεσε τρεις εβδομάδες, όμως οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερο από μια μέρα διαβουλεύσεων για να κρίνουν ότι η Meta παραβίασε τη νομοθεσία. Ήταν η πρώτη φορά που μια προσφυγή κατά της εταιρείας εξετάστηκε από ενόρκους.

«Διαφωνούμε με σεβασμό με την απόφαση και θα ασκήσουμε έφεση» δήλωσε εκπρόσωπος της Meta. «Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρούμε τους ανθρώπους ασφαλείς στις πλατφόρμες μας και είμαστε σαφείς σχετικά με τις προκλήσεις στην αναγνώριση και αφαίρεση κακόβουλων χρηστών ή επιβλαβούς περιεχομένου».

Σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης του Νιου Μέξικο, Ραούλ Τόρεζ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική νίκη για κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που πλήρωσε το τίμημα για την επιλογή της Meta να βάζει τα κέρδη πάνω από την ασφάλεια των παιδιών».

Στην επόμενη φάση της δίκης, η οποία αναμένεται τον Μάιο, το γραφείο του Τόρεζ θα ζητήσει από το δικαστήριο να υποχρεώσει τη Meta σε αλλαγές.

Εδώ και χρόνια η Meta βρίσκεται στο στόχαστρο για την προστασία των παιδιών και των εφήβων, εν μέρει λόγω της κατάθεσης μιας πρώην εργαζόμενης που δήλωσε στο Κογκρέσο ότι η εταιρεία γνώριζε ότι τα προϊόντα της ήταν επιβλαβή.

Η Meta και άλλες εταιρείες social media βρίσκονται αντιμέτωπες με χιλιάδες αγωγές που τις κατηγορούν ότι σχεδίασαν επίτηδες τις πλατφόρμες τους να είναι εθιστικές για τους νέους, τροφοδοτώντας έτσι μια κρίση ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ.

Ορισμένες αγωγές διεκδικούν αποζημιώσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει το Reuters.

Η πρώτη δίκη σχετικά με τις κατηγορίες περί εθισμού βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολιτειακό δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Η εταιρεία του Μασκ Ζάκερμπεργκ κατηγορείται ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμςε της θα είχαν αρνητικές συνέπειες για τους ανηλίκους (Reuters)

Άρθρο 230

H Meta αρνείται κάθε ευθύνη βάσει των συνταγματικών προβλέψεων για την ελευθερία του λόγου αλλά και του Άρθρου 230 του Communications Decency Act, νόμου που προστατεύει τις εταιρείες του Διαδικτύου για παράνομο περιεχόμενο που παράγουν οι χρήστες.

Το δικαστήριο του Νιου Μέξικο απέρριψε πάντως το επιχείρημα της Meta για το Άρθρο 230 και προχώρησε σε εκδίκαση της υπόθεσης.

Η αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης βασίστηκε σε έρευνα κατά την οποία οι διωκτικές αρχές δημιούργησαν στο Facebook και το Instagram ψεύτικους λογαριασμούς χρηστών κάτω των 14 ετών.

Οι λογαριασμοί δέχτηκαν μηνύματα με υλικό παιδικής πορνογραφίας και προσκλήσεις ατόμων που αναζητούσαν παρόμοιο περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να ασκηθούν διώξεις εναντίον αρκετών προσώπων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η εταιρεία δεν έλαβε μέτρα παρά το γεγονός ότι γνώριζε για προβλήματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την ψυχική υγεία των ανηλίκων, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα.

Η Meta κατηγορήθηκε ακόμα ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με στόχο να μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή των χρηστών, παρά τις ενδείξεις επικινδυνότητας για την ψυχική υγεία τους.

Λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling και τα βίντεο που ξεκινούν αυτόματα να παίζουν κρατούν τα παιδιά κολλημένα στις πλατφόρμες, μια συμπεριφορά εθισμού που μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, άγχος και αυτοτραυματισμό, κατήγγειλε το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νιου Μέξικο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

inWellness
inTown
Stream science
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Σύνταξη
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του '21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Σύνταξη
Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Σύνταξη
Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Σύνταξη
Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό

Σύνταξη
«Η ιστορική μνήμη, οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου» - Δένδιας για 25η Μαρτίου

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο