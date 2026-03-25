Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Σε μια από τις πρώτες υποθέσεις που εκδικάζονται για ελλιπή προστασία των ανήλικων χρηστών από τη Meta Platforms, δικαστήριο της πολιτείας του Νιου Μέξικο στις ΗΠΑ επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο 375 εκατ. δολαρίων για περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Facebook, το Instagram και το WhatsApp.

Εναντίον της εταιρείας είχε ασκηθεί μήνυση από τον πολιτειακό υπουργό Δικαιοσύνης, έπειτα από έρευνα στην οποία οι διωκτικές αρχές δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς παιδιών κάτω των 14 ετών.

Η δίκη διήρκεσε τρεις εβδομάδες, όμως οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερο από μια μέρα διαβουλεύσεων για να κρίνουν ότι η Meta παραβίασε τη νομοθεσία. Ήταν η πρώτη φορά που μια προσφυγή κατά της εταιρείας εξετάστηκε από ενόρκους.

«Διαφωνούμε με σεβασμό με την απόφαση και θα ασκήσουμε έφεση» δήλωσε εκπρόσωπος της Meta. «Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρούμε τους ανθρώπους ασφαλείς στις πλατφόρμες μας και είμαστε σαφείς σχετικά με τις προκλήσεις στην αναγνώριση και αφαίρεση κακόβουλων χρηστών ή επιβλαβούς περιεχομένου».

Σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης του Νιου Μέξικο, Ραούλ Τόρεζ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική νίκη για κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που πλήρωσε το τίμημα για την επιλογή της Meta να βάζει τα κέρδη πάνω από την ασφάλεια των παιδιών».

Στην επόμενη φάση της δίκης, η οποία αναμένεται τον Μάιο, το γραφείο του Τόρεζ θα ζητήσει από το δικαστήριο να υποχρεώσει τη Meta σε αλλαγές.

Εδώ και χρόνια η Meta βρίσκεται στο στόχαστρο για την προστασία των παιδιών και των εφήβων, εν μέρει λόγω της κατάθεσης μιας πρώην εργαζόμενης που δήλωσε στο Κογκρέσο ότι η εταιρεία γνώριζε ότι τα προϊόντα της ήταν επιβλαβή.

Η Meta και άλλες εταιρείες social media βρίσκονται αντιμέτωπες με χιλιάδες αγωγές που τις κατηγορούν ότι σχεδίασαν επίτηδες τις πλατφόρμες τους να είναι εθιστικές για τους νέους, τροφοδοτώντας έτσι μια κρίση ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ.

Ορισμένες αγωγές διεκδικούν αποζημιώσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει το Reuters.

Η πρώτη δίκη σχετικά με τις κατηγορίες περί εθισμού βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολιτειακό δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Άρθρο 230

H Meta αρνείται κάθε ευθύνη βάσει των συνταγματικών προβλέψεων για την ελευθερία του λόγου αλλά και του Άρθρου 230 του Communications Decency Act, νόμου που προστατεύει τις εταιρείες του Διαδικτύου για παράνομο περιεχόμενο που παράγουν οι χρήστες.

Το δικαστήριο του Νιου Μέξικο απέρριψε πάντως το επιχείρημα της Meta για το Άρθρο 230 και προχώρησε σε εκδίκαση της υπόθεσης.

Η αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης βασίστηκε σε έρευνα κατά την οποία οι διωκτικές αρχές δημιούργησαν στο Facebook και το Instagram ψεύτικους λογαριασμούς χρηστών κάτω των 14 ετών.

Οι λογαριασμοί δέχτηκαν μηνύματα με υλικό παιδικής πορνογραφίας και προσκλήσεις ατόμων που αναζητούσαν παρόμοιο περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να ασκηθούν διώξεις εναντίον αρκετών προσώπων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η εταιρεία δεν έλαβε μέτρα παρά το γεγονός ότι γνώριζε για προβλήματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την ψυχική υγεία των ανηλίκων, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα.

Η Meta κατηγορήθηκε ακόμα ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με στόχο να μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή των χρηστών, παρά τις ενδείξεις επικινδυνότητας για την ψυχική υγεία τους.

Λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling και τα βίντεο που ξεκινούν αυτόματα να παίζουν κρατούν τα παιδιά κολλημένα στις πλατφόρμες, μια συμπεριφορά εθισμού που μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, άγχος και αυτοτραυματισμό, κατήγγειλε το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νιου Μέξικο.