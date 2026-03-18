H Meta δεν μπαίνει στον κόπο να μπλοκάρει τις διαφημίσεις απατεώνων

science
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

ps. post
scriptum

Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνολογία 18 Μαρτίου 2026, 12:53

Η Meta δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις παραπλανητικές διαφημίσεις για επενδύσεις στη Βρετανία, όμως η υπόσχεση έμεινε στα λόγια.

Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Spotlight

Η Meta Platforms δεν τήρησε τη δέσμευσή της να μπλοκάρει τις διαφημίσεις για ύποπτα επενδυτικά προϊόντα, διαπιστώνει έκθεση των βρετανικών αρχών, η οποία έρχεται να προστεθεί στις κατηγορίες ότι η εταιρεία πλουτίζει εν γνώσει της από παράνομες, παραπλανητικές διαφημίσεις.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς της Βρετανίας (FCA) αναφέρει σε έκθεσή της ότι, κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας τον Νοέμβριο, οι πλατφόρμες της Meta πρόβαλαν 1.052 καταχωρίσεις για συναλλαγματικές συναλλαγές και σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα από διαφημιζόμενους που δεν είχαν άδεια της ρυθμιστικής αρχής για την προώθησή τους.

Μάλιστα το 56% των διαφημίσεων αυτών προέρχονταν από μη εξουσιοδοτημένους διαφημιζομένους για τους οποίους η FCA είχε ενημερώσει τη Meta.

Η βρετανική έκθεση έρχεται να προστεθεί στην περυσινή αποκάλυψη του Reuters ότι η Meta είναι απρόθυμη να αντιμετωπίσει τις διαφημίσεις για απάτες επειδή αυτό θα απειλούσε την κερδοφορία της.

Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η εταιρείας γνώριζε πως η Κίνα ήταν η χώρα προέλευσης του ενός τετάρτου των διαφημίσεων για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα.

Έπειτα από εσωτερική έκθεση του 2024 για τις διαστάσεις του προβλήματος, η Meta δημιούργησε μια ομάδα κατά της απάτης, η οποία κατάφερε να μειώσει τις προβληματικές διαφημίσεις στο μισό έως τα τέλη του 2024, από το 19 στο 9 τοις εκατό των συνολικών εσόδων από την Κίνα.

Μετά, όμως, παρενέβη στην υπόθεση ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δείχνουν τα έγγραφα. Η ομάδα καταπολέμησης της απάτης κλήθηκε να κάνει μια «παύση» στο έργο της και τελικά καταργήθηκε.

Στα λόγια έμειναν οι υποσχέσεις

Στη Βρετανία, η FCA προειδοποίησε πέρυσι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρήστες των social media γίνονται στόχος για διαδικτυακές οικονιμικές απάτες, όπου απατεώνες προσφέρουν συναλλαγές συναλλάγματος. Η έκθεση ήταν μια προσπάθεια να διαπιστωθεί πόσο επιτυχής ήταν η Meta στον εντοπισμό και την απομάκρυνση των παράνομων διαφημίσεων.

Η έκθεση επικεντρώθηκε στις πλατφόρμες της Meta —Facebook, το Instagram WhatsApp— επειδή φιλοξενούν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ύποπτων χρηματοοικονομικών διαφημίσεων, σύμφωνα με πηγή του Reuters που γνωρίζει το θέμα.

«Η απάτη είναι το πιο συχνό έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο» δήλωσε εκπρόσωπος της FCA. «Δεδομένο ότι πάνω από το ήμισυ ορισμένων απατών προέρχεται από τις πλατφόρμες της, είναι ζωτικής σημασίας να εντείνει η Meta τις προσπάθειες και να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της για να προστατεύσει τους χρήστες από παραπλανητικό περιεχόμενο».

Σύμφωνα με την πηγή του Reuters, παρά τη συνεχή συνεργασία με τη Meta σχετικά με τις παραπλανητικές διαφημίσεις, η FCA δεν έχει διαπιστώσει ουσιαστική αλλαγή και θα συνεχίσει να ελέγχει την εταιρεία.

Απαντώντας σε ερώτημα του Reuters, ο εκπρόσωπος της Meta Ράιαν Ρέινολντς δήλωσε ότι η εταιρεία καταπολεμά τις απάτες σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβάνει άμεση δράση για την πλειονότητα των αναφορών εντός λίγων ημερών.

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι αγνοούμε τις αναφορές της FCA παραπλανά σχετικά με τις συνεχείς προσπάθειές μας να προστατεύουμε τους ανθρώπους» είπε ο Ρέινολντς.

Νομικό κενό

Ο βρετανικός Νόμος περί Διαδικτυακής Ασφάλειας τη, ο οποίος επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν σε εταιρείες social media πρόστιμα που αντιστοιχούν έως στο 10% του παγκόσμιου τζίρου για παράνομο περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, η διάταξη που δίνει στις ρυθμιστικές αρχές τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε υποθέσεις πληρωμένων διαφημίσεων για απάτες έχει αναβληθεί τουλάχιστον έως το 2027.

Ελλείψει νομοθεσίας, η Meta ανέλαβε εθελοντική δέσμευση το 2022 να επιτρέπει διαφημίσεις μόνο από εταιρείες που έχουν άδεια από την FCA.

Η FCA δεν έχει εξουσία να λάβει μέτρα κατά της Meta, καθώς η εταιρεία ελέγχεται από τον φορέα εποπτείας επικοινωνιών Ofcom. Όσον αφορά τις πληρωμένες διαφημίσεις για απάτες, η Ofcom παραμένει ανίσχυρη μέχρι να τεθεί σε ισχύ η σχετική διάταξη του Νόμου περί Διαδικτυακής Ασφάλειας.

Για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της Meta στο μπλοκάρισμα παράνομων διαφημίσεων, το Reuters δημιούργησε μια ψεύτικη διαφήμιση στο Facebook που υποσχόταν απόδοση 10% την εβδομάδα.

Η διαφήμιση προβλήθηκε κανονικά στη Βρετανία, όχι όμως και στην Αυστραλία, όπου η απειλή προστίμου είναι πραγματική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Κόσμος
Νέα «καρφιά» Τραμπ στους «συμμάχους» για τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Stream science
Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18.03.26

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Στον φούρνο 18.03.26

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
«Εύρηκα» 16.03.26

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Βαγγέλης Πρατικάκης
O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Βουλή 18.03.26

Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Βουλή 18.03.26

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
Πρωτογενής τομέας 18.03.26

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Μιλώντας στον πατέρα του Πέτερ, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική καριέρα του, αφού θα χρειαστεί δύο χειρουργεία στον ώμο…

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
Κόσμος 18.03.26

«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
«Νόμος και τάξη» 18.03.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18.03.26

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Μίνα Μουστάκα
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Απόρρητο