H Meta δεν μπαίνει στον κόπο να μπλοκάρει τις διαφημίσεις απατεώνων

Η Meta Platforms δεν τήρησε τη δέσμευσή της να μπλοκάρει τις διαφημίσεις για ύποπτα επενδυτικά προϊόντα, διαπιστώνει έκθεση των βρετανικών αρχών, η οποία έρχεται να προστεθεί στις κατηγορίες ότι η εταιρεία πλουτίζει εν γνώσει της από παράνομες, παραπλανητικές διαφημίσεις.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς της Βρετανίας (FCA) αναφέρει σε έκθεσή της ότι, κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας τον Νοέμβριο, οι πλατφόρμες της Meta πρόβαλαν 1.052 καταχωρίσεις για συναλλαγματικές συναλλαγές και σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα από διαφημιζόμενους που δεν είχαν άδεια της ρυθμιστικής αρχής για την προώθησή τους.

Μάλιστα το 56% των διαφημίσεων αυτών προέρχονταν από μη εξουσιοδοτημένους διαφημιζομένους για τους οποίους η FCA είχε ενημερώσει τη Meta.

Η βρετανική έκθεση έρχεται να προστεθεί στην περυσινή αποκάλυψη του Reuters ότι η Meta είναι απρόθυμη να αντιμετωπίσει τις διαφημίσεις για απάτες επειδή αυτό θα απειλούσε την κερδοφορία της.

Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η εταιρείας γνώριζε πως η Κίνα ήταν η χώρα προέλευσης του ενός τετάρτου των διαφημίσεων για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα.

Έπειτα από εσωτερική έκθεση του 2024 για τις διαστάσεις του προβλήματος, η Meta δημιούργησε μια ομάδα κατά της απάτης, η οποία κατάφερε να μειώσει τις προβληματικές διαφημίσεις στο μισό έως τα τέλη του 2024, από το 19 στο 9 τοις εκατό των συνολικών εσόδων από την Κίνα.

Μετά, όμως, παρενέβη στην υπόθεση ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δείχνουν τα έγγραφα. Η ομάδα καταπολέμησης της απάτης κλήθηκε να κάνει μια «παύση» στο έργο της και τελικά καταργήθηκε.

Στα λόγια έμειναν οι υποσχέσεις

Στη Βρετανία, η FCA προειδοποίησε πέρυσι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρήστες των social media γίνονται στόχος για διαδικτυακές οικονιμικές απάτες, όπου απατεώνες προσφέρουν συναλλαγές συναλλάγματος. Η έκθεση ήταν μια προσπάθεια να διαπιστωθεί πόσο επιτυχής ήταν η Meta στον εντοπισμό και την απομάκρυνση των παράνομων διαφημίσεων.

Η έκθεση επικεντρώθηκε στις πλατφόρμες της Meta —Facebook, το Instagram WhatsApp— επειδή φιλοξενούν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ύποπτων χρηματοοικονομικών διαφημίσεων, σύμφωνα με πηγή του Reuters που γνωρίζει το θέμα.

«Η απάτη είναι το πιο συχνό έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο» δήλωσε εκπρόσωπος της FCA. «Δεδομένο ότι πάνω από το ήμισυ ορισμένων απατών προέρχεται από τις πλατφόρμες της, είναι ζωτικής σημασίας να εντείνει η Meta τις προσπάθειες και να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της για να προστατεύσει τους χρήστες από παραπλανητικό περιεχόμενο».

Σύμφωνα με την πηγή του Reuters, παρά τη συνεχή συνεργασία με τη Meta σχετικά με τις παραπλανητικές διαφημίσεις, η FCA δεν έχει διαπιστώσει ουσιαστική αλλαγή και θα συνεχίσει να ελέγχει την εταιρεία.

Απαντώντας σε ερώτημα του Reuters, ο εκπρόσωπος της Meta Ράιαν Ρέινολντς δήλωσε ότι η εταιρεία καταπολεμά τις απάτες σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβάνει άμεση δράση για την πλειονότητα των αναφορών εντός λίγων ημερών.

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι αγνοούμε τις αναφορές της FCA παραπλανά σχετικά με τις συνεχείς προσπάθειές μας να προστατεύουμε τους ανθρώπους» είπε ο Ρέινολντς.

Νομικό κενό

Ο βρετανικός Νόμος περί Διαδικτυακής Ασφάλειας τη, ο οποίος επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν σε εταιρείες social media πρόστιμα που αντιστοιχούν έως στο 10% του παγκόσμιου τζίρου για παράνομο περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, η διάταξη που δίνει στις ρυθμιστικές αρχές τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε υποθέσεις πληρωμένων διαφημίσεων για απάτες έχει αναβληθεί τουλάχιστον έως το 2027.

Ελλείψει νομοθεσίας, η Meta ανέλαβε εθελοντική δέσμευση το 2022 να επιτρέπει διαφημίσεις μόνο από εταιρείες που έχουν άδεια από την FCA.

Η FCA δεν έχει εξουσία να λάβει μέτρα κατά της Meta, καθώς η εταιρεία ελέγχεται από τον φορέα εποπτείας επικοινωνιών Ofcom. Όσον αφορά τις πληρωμένες διαφημίσεις για απάτες, η Ofcom παραμένει ανίσχυρη μέχρι να τεθεί σε ισχύ η σχετική διάταξη του Νόμου περί Διαδικτυακής Ασφάλειας.

Για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της Meta στο μπλοκάρισμα παράνομων διαφημίσεων, το Reuters δημιούργησε μια ψεύτικη διαφήμιση στο Facebook που υποσχόταν απόδοση 10% την εβδομάδα.

Η διαφήμιση προβλήθηκε κανονικά στη Βρετανία, όχι όμως και στην Αυστραλία, όπου η απειλή προστίμου είναι πραγματική.