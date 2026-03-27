Αυξημένα πρόστιμα στα ΜΜΜ για επιβάτες χωρίς εισιτήριο – Όλες οι αλλαγές του νέου νόμου

Αυξημένα πρόστιμα και πιο αυστηρές ποινές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, αλλά και η προστασία των ελεγκτών από περιστατικά βίας.

Αύξηση προστίμων για παραβάτες

Το νομοσχέδιο θεσπίζει ένα ενιαίο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο ελέγχου, με σημαντική αύξηση των προστίμων για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικός και τρόλεϊ.

Το πρόστιμο για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου αυξάνεται κατά 30 ευρώ και διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, έναντι 72 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο ανέρχεται πλέον στα 50 ευρώ, αυξημένο κατά 16 ευρώ.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μείωσης του ποσού στο μισό, εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας έτσι τη συμμόρφωση.

Αυστηροποίηση κυρώσεων για επιθέσεις σε ελεγκτές των ΜΜΜ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση επιθέσεων κατά ελεγκτών και εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς.

Οι νέες διατάξεις ενισχύουν το πλαίσιο αποτροπής τέτοιων περιστατικών, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία.

Πλέον, οι επιθέσεις αυτές δεν θεωρούνται μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ενέργειες που επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, διώκονται αυτεπάγγελτα.

Κοινωφελής εργασία για φθορές και βανδαλισμούς

Το νομοσχέδιο προβλέπει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε περιπτώσεις φθοράς ή βανδαλισμού των υποδομών.

Συγκεκριμένα, οι υπαίτιοι, πέρα από τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, μπορούν αντί χρηματικού προστίμου να υποχρεωθούν να συμμετέχουν στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν. Οι εργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν καθαρισμούς, επισκευές και άλλες συναφείς παρεμβάσεις στα μέσα και τις εγκαταστάσεις του συγκοινωνιακού φορέα.