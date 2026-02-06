Στα ύψη το πρόστιμο για όποιον δεν έχει εισιτήριο – Τι άλλο προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τα Μέσα Μεταφοράς

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς επιβολής προστίμων για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και πρόστιμα -ποινές για τις φθορές σε εγκαταστάσεις δημόσιων μεταφορών.

Τα πρόστιμα για τα εισιτήρια

Σε ό,τι αφορά την επιβίβαση χωρίς επικύρωση εισιτηρίου, για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης επιβάλλεται… «μαστίγιο», καθώς το πρόστιμο ορίζεται πλέον σε 100 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και σε 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Στον αντίποδα, ως μέθοδος-«καρότο» προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% στην περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου αναφέρει: «Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο Ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη».

Αρμόδιοι για τους ελέγχους ορίζονται οι εντεταλμένοι ελεγκτές κομίστρου των συγκοινωνιακών φορέων ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τρίτων φορέων (ιδιωτών), στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Προβλέπεται επίσης αναβάθμιση και εμπορική εκμετάλλευση στάσεων από τους ίδιους τους συγκοινωνιακούς φορείς σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τα θέματα αυτά.

Επεκτείνεται σε δέκα μήνες η διάρκεια της δυνατότητας προσωρινής κυκλοφορίας αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο του ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο δοκιμαστικής λειτουργίας, χωρίς άμεση φορολογική επιβάρυνση. Τα οχήματα θα τίθενται στη διάθεση της ΟΣΥ για έως 310 ημέρες, χωρίς την υποχρέωση κατάθεσης τραπεζικής εγγύησης απαλλάσσοντας τους ιδιώτες προμηθευτές από φορολογικά βάρη.

Στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ δίνεται το κίνητρο να συγχωνευτούν μεταξύ τους με αύξηση των ενισχύσεων, και επίσης δίνονται περί τα 38 εκατ. ευρώ για την αλλαγή του στόλου λεωφορείων.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ακινήτων του πρώην ΟΣΕ και συγκεκριμένα για την αξιοποίηση του μεγάλου κτιρίου επί της οδού Καρόλου, προβλέπεται ότι πλέον την αποκλειστική αρμοδιότητα για την θα έχει η εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε»., η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την ιδία χρήση του ακινήτου στο όνομά της και για λογαριασμό της».

Περί φθοράς…

Όσον αφορά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος φθοράς στα μέσα ή επίθεσης κατά ελεγκτή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου οι παραβάτες θα επιλέγουν μεταξύ χρηματικής κύρωσης ή παροχής κοινωφελούς εργασίας υπέρ του παθόντος φορέα: «Αν η φθορά αφορά πράγμα που εξυπηρετεί τη λειτουργία φορέων, οι οποίοι διενεργούν δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές ή διαχειριστών υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών, επιβάλλονται:

χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ

παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 81, περί επιμέτρησης της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας και 104Α, περί μετατροπής της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία, του Ποινικού Κώδικα, η οποία παρέχεται στον παθόντα φορέα».

Τα πρόστιμα που δεν θα εξοφλούνται εγκαίρως θα βεβαιώνονται πλέον στη Φορολογική Διοίκηση και θα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας υπεύθυνος φορέας παραμένει ο ΟΑΣΑ και για τη Θεσσαλονίκη ορίζεται ως αρμόδιος ο ΟΣΕΘ.

Σχολή Οδηγών στην ΟΣΥ

Ιδρύεται Σχολή Οδηγών στην ΟΣΥ με δυνατότητα εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών λεωφορείων. Θα παρέχεται σε υποψηφίους οδηγούς, μαθήματα πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης, προς τον σκοπό απόκτησης άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ ή D / Δ+Ε ή DE.

Η κάλυψη του συνόλου των δαπανών εκπαίδευσης και πρακτικής εξέτασης θα βαρύνει την Ο.ΣΥ. Α.Ε., υπό τον όρο της επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση μίας εκ των ανωτέρω κατηγοριών άδειας οδήγησης.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

η τροποποίηση των διαδικασιών τεχνικού ελέγχου και του πλαισίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, ιδίως μέσω του ελέγχου μικροσωματιδίων και της επικαιροποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας,

η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας των συγκοινωνιακών φορέων,

η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των επιβατικών μεταφορών,

η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των οδικών – εμπορευματικών μεταφορών,

η τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της ηλεκτροκίνησης και

η υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΥΜΕΤ υποστηρίζεται πως σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

«η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του εκσυγχρονισμού και της αυστηροποίησης του πλαισίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησής τους,

η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των συγκοινωνιακών φορέων προς όφελος της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών,

η βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της αποδοτικότητας των επιβατικών μεταφορών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη βιώσιμη κινητικότητα,

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών,

η επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρότερες μορφές μετακίνησης μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης και της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων,

η προώθηση ολοκληρωμένων και βιώσιμων πολιτικών αστικής κινητικότητας με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις,

η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και

η βελτίωση του πλαισίου για τις Πρότυπες Προτάσεις.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 21.00. στη διεύθυνση:

https://www.opengov.gr/yme/?p=5739 .