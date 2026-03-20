Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Πολιτική Γραμματεία 20 Μαρτίου 2026, 14:22

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Για τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις αποκαλύψεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, μίλησε ο επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «βγήκε ο ιδιοκτήτης του Predator εδώ, στο MEGA, και είπε ότι μόνος του πελάτης ήταν η ΕΥΠ και το Μαξίμου. Και δεν κουνιέται φύλλο».

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο!», τόνισε.

«Ο Τραμπ είναι σε αδέξοδο»

«Νομίζω ο Νετανιάχου έπαιξε καλή μπάλα με τον Τραμπ, τον οδήγησε σε έναν παρορμητισμό, στο ότι θα μπορούσανε με μια γρήγορη παρέμβαση να ρίξουν δήθεν το καθεστώς και να προστατέψουν την ασφάλεια του Ισραήλ μακροπρόθεσμα», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογράμμισε πως ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι όντως σε αδιέξοδο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πήγαν να διαμοιράσουν την ευθύνη όταν τους ζήτησε τα Στενά του Ορμούζ, και καλά έκαναν».

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι «στην Αμερική, θα φάει τεράστιο χαστούκι στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο», ωστόσο, τόνισε ότι «η Αμερική είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι η Ευρώπη για το θέμα της ενέργειας. Και μάλιστα, μιας και είναι στην Ευρώπη τώρα οι ηγέτες των χωρών στην Συνόδου Κορυφής, το επόμενο ρίσκο για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ή τόσο πολύ τα Στενά του Ορμούζ, γιατί προφανώς είναι τεράστιο ρίσκο αυτό, αλλά είναι η παύση των εξαγωγών πετρελαίου και προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη», όπως είπε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν την εξαγωγή πετρελαϊκών προϊόντων πριν από έντεκα χρόνια, το 2015. Πριν το ’15 απαγορευόταν η εξαγωγή πετρελαίου. Αυτό τώρα είναι πολύ πιθανόν να ξαναγίνει. Είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει δηλαδή παύση ή απαγόρευση στις εξαγωγές. Και αν γίνει αυτό, μπορώ να σας πω ότι η Ευρώπη θα είναι σε πάρα πολύ δυσχερή θέση, ειδικά στο κομμάτι του ντίζελ, εννοείται και του φυσικού αερίου», υπογράμμισε.

«Δεν υφίσταται πρακτικά το ΝΑΤΟ – Ο εξοπλισμός μας για τη δική μας άμυνα»

Σχολιάζοντας την κατάρριψη ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου από ελληνικούς Patriot στην Σαουδική Αραβία, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «ο δικός μας εξοπλισμός πρέπει να μένει στη δική μας χώρα. Στο βαθμό στον οποίο προστατεύουμε εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ ότι είναι θεμιτό. Όπως κάναμε στην Κύπρο. Και κοντά στη Βουλγαρία» και σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αυτό είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πλέον δεν υφίσταται πρακτικά το ΝΑΤΟ».

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε έναν παλαιότερο χαρακτηρισμό που είχε κάνει για το ΝΑΤΟ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, τον οποίο εξήγησε ως εξής: «Μπορεί να θυμάστε, πριν από δύο περίπου χρόνια σε μια συνέντευξή μου, είχα αναφερθεί στο ΝΑΤΟ ως μια ‘ιερή αμυντική συμμαχία’. Και είχαν παρεξηγηθεί πάρα πολύ, ειδικά από τον αριστερό χώρο, διότι θεωρούσαν ότι αναφερόμουν στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Αμερικής και του ιμπεριαλισμού της Αμερικής και τα λοιπά. Προφανώς, η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αμαρτωλή σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά σε έναν κόσμο, στον οποίο τα δυτικά ιδεώδη διακυβεύονται, ο ανθρωπισμός, η φιλελεύθερη δημοκρατία, υπάρχουν καθεστώτα με πυρηνικά, με τέτοιες προθέσεις, το να υπήρχε μια ασφάλεια από όλο τον δυτικό κόσμο στη ζωή των ανθρώπων με αμυντικό σκοπό, με αμιγώς αμυντική διάθεση και αποστολή, ήταν μια ασπίδα».

«Σίγουρα, δεν έχουμε εμπλακεί στον πόλεμο. Κάποιος μπορεί να πει ότι έχουμε εμπλακεί. Το να μην είχαμε εμπλακεί, θα ήταν το να είχαμε τον εξοπλισμό εδώ. Όπως και στο Ουκρανικό, πιστεύω ότι ο εξοπλισμός της Ελλάδας πρέπει να διατηρείται στα ελληνικά εδάφη. Ήταν λάθος να στείλουμε εξοπλισμό στρατιωτικό στην Ουκρανία. Και βλέπετε ότι και οι σχέσεις μας με τη Ρωσία έχουν δυστυχώς διαλυθεί. Ο δικός μας εξοπλισμός πρέπει να είναι για τη δική μας άμυνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι τρόποι με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε άλλες χώρες», είπε χαρακτηριστικά.

Τι θα έπρατταν οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο;

«Οι αποφάσεις μιας κυβέρνησης πρέπει πρωτίστως να απαντώνται από την κυβέρνηση που τις παίρνει. Δεν είμαστε στη θέση του Μητσοτάκη για να σας πω τι θα κάνει, βάσει των αποφάσεων που έχει πάρει. Αν ήμασταν στη θέση του Μητσοτάκη, δεν θα στέλναμε δικό μας εξοπλισμό εκτός Ελλάδας», επισήμανε.

«Αποσύνδεση τιμής ρεύματος από το φυσικό αέριο – Να μειωθεί στο κατώτατο ο ΕΦΚ»

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι «θα έπρεπε να μειωθεί στο κατώτατο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως έχουν κάνει ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα μπορούσε να έδινε ένα μαξιλάρι κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ από εδώ και πέρα στον κόσμο», σημείωσε, προσθέτονας πως «αντί αυτού έχει μπει ένα πλαφόν στους πρατηριούχους, που είναι μόνο 8-9% της τελικής τιμής της βενζίνης. Άρα, για άλλη μια φορά, πρόκειται για ένα πασάλειμμα».

«Το βασικότερο, αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, από τον πιο ακριβό παραγωγό φυσικού αερίου. Ο Έλληνας καταναλωτής δεν επωφελείται από τις ΑΠΕ, που έχουμε στη χώρα μας. Πληρώνουμε λες και παράγεται όλο από φυσικό αέριο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι «μαζί με τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, η ενέργεια θα έπρεπε να είναι η προμετωπίδα της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης για τη χώρα μας. Και αντί αυτού, υπάρχει πολύ μεγάλη κερδοφορία στις εισηγμένες εταιρείες του ρεύματος, των διυλιστηρίων, των τραπεζών και ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Δεν είναι λογικό αυτό. Δεν είναι λογικό να μην επαρκεί το εισόδημα όταν υπάρχει τεράστια κερδοφορία σε κλάδους που υποτίθεται ότι παράγουν βασικά αγαθά. Άρα, λοιπόν, επειδή ο λογαριασμός του ρεύματος θα έρθει τον επόμενο μήνα, βάσει αυτών που γίνονται σήμερα, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι επιτέλους αυτή η αποσύνδεση από την τιμή του φυσικού αερίου».

«Η χώρα έχει ανάγκη από ένα μεταρρυθμιστικό, ανεξάρτητο, αδιάφθορο προοδευτικό κέντρο»

Μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε πως «χθες (σ.σ. στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA) είδαμε και άνοδο, είχαμε μια άνοδο πάνω από 0,6-0,7%. Με άλλη δυναμική ξεκινήσαμε, δεν είναι γραμμική η ανάπτυξη ενός νέου εγχειρήματος. Είμαι περήφανος που τακτοποιήσαμε το σπίτι μας, βάλαμε τάξη στο σπίτι μας πριν από 1,5 μήνα περίπου στο συνέδριό μας», τόνισε, προσθέτοντας πως «δεν διστάζουμε να διορθώσουμε ό,τι δεν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι άλλοι χώροι αυτοδιαλύονται και εμείς προχωράμε και χτίζουμε».

«Αλλά επειδή οι επαγγελματίες πολιτικοί το βλέπουν σαν παιχνίδι αυτό και θεωρούν ότι πρέπει να διασφαλίσουν την παρουσία τους στη Βουλή, εμείς το βλέπουμε ότι αυτή η χώρα έχει ανάγκη από ένα μεταρρυθμιστικό, ανεξάρτητο, αδιάφθορο προοδευτικό κέντρο, το οποίο θα μπορεί να στηρίξει τις εθνικές μας θέσεις, αλλά παράλληλα να έχει ανθρωπισμό στην οικονομική του πολιτική», ανέφερε.

Προσέθεσε ότι «υπάρχουν έξι παρεμβάσεις για την ακρίβεια από την πλευρά μας, οι οποίες είναι άκρως προοδευτικές, παρεμβατικές. Δεν είναι το κλασικό νεοφιλελεύθερο μοντέλο που έχει φτωχοποιήσει τον Έλληνα πολίτη. Αυτές τις προτάσεις, μόνο ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εξαρτήσεις μπορεί να τις φέρει εις πέρας», υποστήριξε, λέγοντας πως το κόμμα του αυτό προσφέρει: «Δημοκρατία έχουμε. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Όπως ξέρετε, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία πολιτικό, ξέρω ποια είναι η ταυτότητά μου εκτός πολιτικής, αλλά ρωτάω: πού είναι οι άλλοι 30άρηδες με ένσημα από την αγορά, από την επιστήμη να μπλέξουν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής; Φοβούνται. Ο κόσμος φοβάται».

«Εγώ είμαι εδώ για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μπλέξουν με την πολιτική, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε, όχι μόνο την πλειοψηφία στη Βουλή. Μπορεί να χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα. Η αλλαγή δεν γίνεται αυθημερόν», όπως είπε.

«Λυπάμαι πολύ για την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ»

«Λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάντια αυτού του κόμματος», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ και τις δημοσκοπήσεις, προσθέτοντας: «Εγώ να πω στον κόσμο που με είχε στηρίξει και πιστέψει από τότε και στις ευρωεκλογές και στα προκριματικά, ότι οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο είναι αυτή η αυθεντική ανεξάρτητη αριστερή πολιτική, ειδικά στα θέματα τα οικονομικά και των δικαιωμάτων, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι».

»Οι δημοσκοπήσεις γίνονται κάθε εβδομάδα. Έχουν τη δική τους μέθοδο, βάσει του τελευταίου εκλογικού σώματος. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό εκλογικό σώμα στις επόμενες εκλογές. Ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, όπως έχουμε δει και ότι κόσμος θα σηκωθεί από τον καναπέ. Δεν έχουμε πλέον το δίπολο Μητσοτάκης – Τσίπρας που είχαμε πριν από τρία χρόνια, για να μπορεί να υπάρχει αυτή η μεγάλη αποχή. Πιστεύω ότι τώρα θα είναι ένα τελείως διαφορετικό πλέγμα αποφάσεων για τον Έλληνα ψηφοφόρο», εκτίμησε.

«Έγιναν οι αποκαλύψεις στο MEGA για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο»

Ο Στέφανος Κασσσελάκης σημείωσε πως «οι καμπάνιες μετράνε. Σε ένα χρόνο, δομικά, αλλάζουν πράγματα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «βγήκε ο ιδιοκτήτης του Predator εδώ, στο MEGA, και είπε ότι μόνος του πελάτης ήταν η ΕΥΠ και το Μαξίμου. Και δεν κουνιέται φύλλο. Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο! Και μου λέτε τώρα για συνεργασία με αυτά τα κόμματα;».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το κόμμα του έχει τρεις κόκκινες γραμμές: «Έχουμε τα δικαιώματα, έχουμε το κράτος δικαίου, έχουμε το συμβούλιο επάρκειας που έχουμε προτείνει. Εάν η κυρία Καρυστιανού και οποιαδήποτε κυρία Καρυστιανού θέλει να συμφωνήσει σε αυτά, τότε ελάτε να μιλήσουμε», σημείωσε, ασκώντας σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε με κόμματα, βλέπετε, το ΠΑΣΟΚ, από τη μία ψηφίζει τράπεζες, και για τον Τριαντόπουλο ‘ένα πλημμέλημα κάνει’, δεν τολμάει να πει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κατάντια είναι και εκεί αυτός ο χώρος. Πιστεύει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο; Γιατί δεν λέει το ΠΑΣΟΚ και κατάργηση του άρθρου 86; Πώς είναι αυτό σοσιαλδημοκρατία; Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο πλέον».

Τέλος, ανέφερε πως δεν έχει προσωπικό ζήτημα για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας, ωστόσο, πως «η στάση της, όπως έχω πει, στα κατηγορητήρια των Τεμπών ήταν αρνητική, διότι εμείς συντάξαμε 350 σελίδες, συνεργαστήκαμε με τους συνηγόρους των οικογενειών των θυμάτων, ανάμεσά τους και με την κυρία Γρατσία, και η κυρία Κωνσταντινόπουλου δεν πρόσθεσε ούτε μια λέξη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήθελε να καπηλευτεί και το αποτέλεσμα. Συνεπώς, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όσον αφορά στην συνεργασία αλλά όσον αφορά μια συμφωνία».

«Στο οικονομικό πλαίσιο δεν έχω ιδέα τι πρεσβεύει εκείνη και το κόμμα της, πέρα από διαγραφή του παράνομου χρέους, που είναι λαϊκισμός της υψίστης ποιότητας», είπε χαρακτηριστικά.

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Τραμπ κατά των συμμάχων ΝΑΤΟ: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»

«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
Αναμείνατε στο ακουστικό 20.03.26

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Σε εξέλιξη κρίσιμη συνάντηση Χαρίτση – Σακελλαρίδη για το μέλλον της Νέας Αριστεράς
Η συνάντηση πραγματοποιείται στα γραφεία της Νέας Αριστεράς, επί της Πατησίων - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι και οι σκέψεις παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Μαθητές από την Ελλάδα και την ομογένεια και ναυτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Πείραμα της Γεώσφαιρας»
Το Πείραμα της Γεώσφαιρας είναι εμπνευσμένο από τη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη, ο οποίος, τον 3ο αιώνα π.Χ., κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι
Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του dpa. Εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν – Τι θέλει να πετύχει;
Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

