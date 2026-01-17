newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 12:26
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η μαρτυρία που αναπτερώνει τις ελπίδες
Κασσελάκης κατά Τραμπ: Σήμερα η Γροιλανδία, αύριο τι;
Επικαιρότητα 17 Ιανουαρίου 2026 | 21:45

Κασσελάκης κατά Τραμπ: Σήμερα η Γροιλανδία, αύριο τι;

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο κατευνασμού» απέναντι στις απειλές του Ντόναλν Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Την επιβολή νέων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είναι αντίθετες στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία, σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο κατευνασμού», υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να μπει σε καμία διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό».

«Σήμερα η Γροιλανδία. Αύριο τι;» τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης, επαναλαμβάνοντας ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία δεν θα πρέπει να υποκύψει στις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτό που είναι αστείο σήμερα, αύριο μπορεί να μην είναι» πρόσθεσε στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει από το σχετικό δημοσίευμα του Guardian ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν
Επικαιρότητα 14.01.26

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν

«Είναι προφανές ότι οι 'ευαισθησίες' των ΗΠΑ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τη 'δημοκρατία' και τα "ανθρώπινα δικαιώματα" στο Ιράν, είναι παραπάνω από υποκριτικές», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου
Επικαιρότητα 14.01.26

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ - «Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του»

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Επικαιρότητα 14.01.26

Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη μετά τις επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ο κ. Κικίλιας, το πρωί, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών
Επικαιρότητα 13.01.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Πολιτική 13.01.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα
Relationsex 17.01.26

AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα

Οι AI companions υπόσχονται συντροφικότητα και κατανόηση σε μια εποχή κοινωνικής αποσύνδεσης. Πίσω όμως από την «ασφαλή» οικειότητα, αναδύεται μια νέα βιομηχανία εκμετάλλευσης του συναισθήματος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι επικράτησε στα πέναλτι της Αιγύπτου με 4-2 (0-0 κανονική διάρκεια) και κατέκτησε την 3η θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μοιραίοι για τους «Φαραώ» Σαλάχ και Μαρμούς.

Σύνταξη
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)

Όσα είπαν Θοδωρής Βλάχος και Αριστείδης Χαλυβόπουλος μετά την εύκολη νίκη της Εθνικής πόλο των Ανδρών επί της Τουρκίας, στο ξεκίνημα του Β' γύρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδδίου.

Σύνταξη
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ
Κόσμος 17.01.26

Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ

«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου 'Συμβουλίου Ειρήνης' και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής» στην Γάζα

Σύνταξη
Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία
Ετοιμάζουν αντίδραση 17.01.26 Upd: 22:12

Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς σε 8 χώρες, μέχρι να μπορέσει να «αγοράσει τη Γροιλανδία». Τον κατηγορούν για εκβιασμό και εκφοβισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: Τι είπε για Μόρις, Φαλ και ΜακΚίσικ
Μπάσκετ 17.01.26

Αισιόδοξος για την επιστροφή των Μόρις και Φαλ ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τα νεότερα σχετικά με την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις, εκφράζοντας αισιοδοξία του ότι θα επιστρέψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Τι είπε για Φαλ, ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες

Η επιλογή της κυβέρνησης να δυναμιτίσει το κλίμα πριν τη συνάντηση με τους αγρότες, επιχειρώντας να τους πλήξει επικοινωνιακά, η προκαταβολική επιβολή τετελεσμένων με το βλέμμα σε όποια κοινωνική ομάδα διεκδικεί, και η επιβεβαίωση ότι οι ακρότητες Γεωργιάδη βρίσκονται σταθερά σε πλήρη ταύτιση με το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
