Κασσελάκης κατά Τραμπ: Σήμερα η Γροιλανδία, αύριο τι;

Την επιβολή νέων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είναι αντίθετες στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία, σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο κατευνασμού», υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να μπει σε καμία διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό».

«Σήμερα η Γροιλανδία. Αύριο τι;» τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης, επαναλαμβάνοντας ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία δεν θα πρέπει να υποκύψει στις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτό που είναι αστείο σήμερα, αύριο μπορεί να μην είναι» πρόσθεσε στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει από το σχετικό δημοσίευμα του Guardian ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη: