Τα αποτελέσματα για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας – Γυναίκες έφεδροι αξιωματικοί στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στην ανάρτηση των πινάκων με τα στοιχεία των υποψηφίων που συμμετείχαν στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας (ΕΠΘ), στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2025 προχώρησαν τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Και μεταξύ αυτών που επελέγησαν είναι και οι πρώτες γυναίκες έφεδροι αξιωματικοί.

Οι θέσεις που είχαν προκηρυχθεί

Υπενθυμίζεται ότι το ΓΕΣ, το ΓΕΝ και το ΓΕΑ είχαν προκηρύξει, 40, 20 και 20 θέσεις αντίστοιχα σε Ειδικά Προγράμματα Θητείας στον Στρατό Ξηράς, για άνδρες (στρατεύσιμους και έφεδρους) και γυναίκες, τα οποία συνδυάζουν την φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης αμοιβής.

Η ανακοίνωση της 25ης Ιουλίου σημείωνε ότι η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε χρονικά διαστήματα, που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.

Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος του Ειδικού Προγράμματος Θητείας και ξεκινά η παροχή υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό ετών, σε ερευνητικά προγράμματα και Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών.

Οι πίνακες των υποψηφίων που επιλέχθηκαν για ένταξη στα εν λόγω προγράμματα, καθώς και οι πίνακες με τους υποψηφίους που είτε δεν προκρίθηκαν για ένταξη λόγω συμπλήρωσης του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, είτε απορρίφθηκαν είναι διαθέσιμοι στους παρακάτω συνδέσμους:

Για το Στρατό Ξηράς πατώντας εδώ.

Για το Πολεμικό Ναυτικό πατώντας εδώ .

Για την Πολεμική Αεροπορία πατώντας εδώ.

Οι πρώτες γυναίκες έφεδροι στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα έχουν επιλεγεί τρεις γυναίκες από το ΓΕΣ, δύο από το ΓΕΝ και μία από το ΓΕΑ.

Υπενθυμίζεται ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», ανοίγει ο δρόμος και για την εθελοντική στράτευση γυναικών και στην Ελλάδα.

Όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου οι γυναίκες που επιθυμούν να καταταγούν εθελοντικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, θα υπηρετούν τη θητεία τους όπως οι άνδρες συνάδελφοί τους. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι εθελόντριες ηλικίας 20 έως 26 ετών θα αποκτούν στρατιωτική ιδιότητα όμοια με εκείνη των ανδρών που κατατάσσονται για την εκπλήρωση της κύριας στρατιωτικής τους υποχρέωσης και θα υπάγονται στους ίδιους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς.