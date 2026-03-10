Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Vanity Fair και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον.
- Μετεωρίτης έπεσε σε σπίτι στη Γερμανία – Χιλιάδες αναφορές για έκρηξη στον ουρανό
- Βίντεο-ντοκουμέντο από τον εμπρησμό στην καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους
- Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά του Παίδων «Αγία Σοφία» – Ζώντας μέσα στους τοίχους ενός νοσοκομείου
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Παντρεύτηκε δύο φορές στη ζωή του, πρώτα με την Σύνθια Πάουελ και μετά με τη Γιόκο Όνο. Απέκτησε δύο γιους, τους Τζούλιαν και Σον. Ενώ στα 40 χρόνια που «έμεινε μαζί μας», είχε ουκ ολίγες σχέσεις με διάφορες γυναίκες. Ωστόσο, οι σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον ήταν πάντα ένα (μικρό) θέμα προς συζήτηση.
Ένα θέμα στο οποίο έβαλε το χεράκι του και το διάσημο Σκαθάρι, με τις απελευθερωμένες απόψεις του, που έμοιαζαν να βρίσκονται αρκετά μπροστά από την εποχή τους. Και μια συνέντευξη που έδωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ έως σήμερα, έρχεται να επαναφέρει αυτό το θέμα στο προσκήνιο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο 83χρονος καλλιτέχνης, μιλώντας στο Vanity Fair πριν από 11 χρόνια, αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή η Γιόκο Όνο του εκμυστηρεύτηκε ότι ο Τζον Λένον ίσως είναι γκέι.
«Σας ορκίζομαι, ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως και να ήταν γκέι» είχε πει τότε ο ΜακΚάρτνεϊ.
«Τις απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν – τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Τη δεκαετία του ’60 βγαίναμε με πολλές γυναίκες και ο Τζον είχε πολύ έντονη σεξουαλική ζωή» τόνισε και συμπλήρωσε: «Άλλωστε είχα κοιμηθεί με τον Τζον αρκετές φορές και τίποτα δεν είχε συμβεί».
Paul McCartney reveals Yoko Ono once told him she thought her husband John Lennon ‘might have been gay’ https://t.co/5LolEFkADj
— Daily Mail (@DailyMail) March 10, 2026
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε και για τις φήμες που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Επστάιν, που ήταν γκέι. «Ναι, είχε ακουστεί αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους».
- Κρήτη: Διεκόπη η δίκη για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας – Ξέσπασε η γειτόνισσά της
- Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
- Χωρίς Βεζένκοφ κόντρα στην Παρί ο Ολυμπιακός
- Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
- Εργαζόμενος δήμου βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι
- «Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
- Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
- ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα για το επίδομα των 750 ευρώ – Πού αλλού μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις