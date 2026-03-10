Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Παντρεύτηκε δύο φορές στη ζωή του, πρώτα με την Σύνθια Πάουελ και μετά με τη Γιόκο Όνο. Απέκτησε δύο γιους, τους Τζούλιαν και Σον. Ενώ στα 40 χρόνια που «έμεινε μαζί μας», είχε ουκ ολίγες σχέσεις με διάφορες γυναίκες. Ωστόσο, οι σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον ήταν πάντα ένα (μικρό) θέμα προς συζήτηση.

Ένα θέμα στο οποίο έβαλε το χεράκι του και το διάσημο Σκαθάρι, με τις απελευθερωμένες απόψεις του, που έμοιαζαν να βρίσκονται αρκετά μπροστά από την εποχή τους. Και μια συνέντευξη που έδωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ έως σήμερα, έρχεται να επαναφέρει αυτό το θέμα στο προσκήνιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη King & McGaw (@kingandmcgaw)

Ο 83χρονος καλλιτέχνης, μιλώντας στο Vanity Fair πριν από 11 χρόνια, αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή η Γιόκο Όνο του εκμυστηρεύτηκε ότι ο Τζον Λένον ίσως είναι γκέι.

«Σας ορκίζομαι, ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως και να ήταν γκέι» είχε πει τότε ο ΜακΚάρτνεϊ.

«Τις απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν – τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Τη δεκαετία του ’60 βγαίναμε με πολλές γυναίκες και ο Τζον είχε πολύ έντονη σεξουαλική ζωή» τόνισε και συμπλήρωσε: «Άλλωστε είχα κοιμηθεί με τον Τζον αρκετές φορές και τίποτα δεν είχε συμβεί».

Paul McCartney reveals Yoko Ono once told him she thought her husband John Lennon ‘might have been gay’ https://t.co/5LolEFkADj — Daily Mail (@DailyMail) March 10, 2026

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε και για τις φήμες που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Επστάιν, που ήταν γκέι. «Ναι, είχε ακουστεί αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους».