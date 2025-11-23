Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Αγάπη, ελευθερία, ανάταση. Λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες του Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, ο θρύλος των Beatles, Τζον Λένον παραχώρησε την τελευταία, ραδιοφωνική του συνέντευξη, μαζί με τη Γιόκο Όνο για τη φιλοσοφία της κοινής ζωής τους πριν τερματιστεί βίαια για πάντα.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά, ο οραματιστής σκηνοθέτης Στίβεν Σόντερμπεργκ ενσωματώνει το ντοκουμέντο στο πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του, το οποίο επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτή την ηχογράφηση.

Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντόχα, ο Σόντερμπεργκ περιέγραψε τη συνέντευξη ως «απίστευτο ιστορικό ντοκουμέντο» που είναι «ακόμη πιο επίκαιρο σήμερα», υπογραμμίζοντας την επιθυμία του να μεταφέρει το μήνυμα του ζεύγους στο ευρύ κοινό.

Η συνέντευξη του θρυλικού ζευγαριού είναι πυρήνας και κεντρικό θέμα του νέου ντοκιμαντέρ από τον βραβευμένο με Όσκαρ Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Ο διάσημος και τολμηρός για τα project που υπογράφει σκηνοθέτης μίλησε για το άτιτλο ακόμα εγχείρημά του κατά την παρουσίαση της τελευταίας του ταινίας, The Christophers, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντόχα, τονίζοντας τη διαχρονική σημασία του Λένον όπως αναδεικνύεται μέσα από τα δικά του λόγια.

Ενας από τους πιο παραγωγικούς και αναγνωρισμένους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Σόντερμπεργκ ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ του που εστιάζει στην τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον, πριν τη μοιραία ημέρα της 8ης Δεκεμβρίου 1980.

Ο Σόντερμπεργκ εξήγησε ότι δεδομένης της ιστορικής σημασίας της συνέντευξης, η δουλειά του επικεντρώνεται στο να «στήσει ένα ντοκιμαντέρ με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει τη συνέντευξη και να μην αποσπά την προσοχή από αυτήν» σημειώνει το Variety.

«Δεν θέλω να εφεύρω ξανά τη φόρμα. Απλώς ελπίζω να δημιουργήσω μια ταινία που θα φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να ακούσουν αυτό που είχαν να πουν ο Τζον και η Γιόκο εκείνο το απόγευμα πριν τον σκοτώσουν», σημείωσε ο παραγωγικός σκηνοθέτης.

Ο Σόντερμπεργκ δήλωσε ενθουσιασμένος από το περιεχόμενο, τονίζοντας το πόσο ελεύθεροι ένιωθαν οι δύο τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης. «Ήταν και οι δύο τόσο απελευθερωμένοι και ειλικρινείς στις συζητήσεις τους. Ως κάποιος που έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, εξεπλάγην με το πόσο ανοιχτοί και ενθουσιασμένοι ήταν να μιλήσουν», συνέχισε. «Θα νόμιζε κανείς ότι δεν είχαν ξαναδώσει ποτέ συνέντευξη».

Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι ο σκοπός του είναι να μεταδοθεί αυτή η ελευθερία στο κοινό. Για τον Σόντερμπεργκ τα λόγια τους είναι «ακόμη πιο επίκαιρα» σήμερα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις, την πολιτική, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον, και πάνω απ’ όλα, «τη σημασία της αγάπης στην καθημερινή μας ζωή και στον κόσμο μας».

Η τελευταία ολοκληρωμένη συνέντευξη του Λένον δόθηκε μαζί με τη Γιόκο Όνο στις 8 Δεκεμβρίου 1980. Ο Λένον, ο οποίος μόλις είχε κλείσει τα 40, είχε επιστρέψει στη μουσική σκηνή μετά από πέντε χρόνια αποχής που είχε αφιερώσει στην ανατροφή του γιου του, Σον.

Ήταν η μοναδική ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησαν με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ τους, Double Fantasy. Εκείνο το απόγευμα, συναντήθηκαν με μια ομάδα από το RKO Radio στο Ντακότα, το κτήριο διαμερισμάτων τους στη Νέα Υόρκη, και είχαν μια εκτενή συζήτηση για την πολιτική, τον φεμινισμό και τη σημασία της θετικής σκέψης.

Δώδεκα ώρες αργότερα, ο Λένον έπεφτε νεκρός. Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν δολοφόνησε τον μουσικό και κοινωνικό ακτιβιστή στις 8 Δεκεμβρίου 1980.

Καθώς ο Λένον έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας του, ο Τσάπμαν πυροβόλησε πέντε φορές τον Λένον από λίγα μέτρα μακριά με ένα περίστροφο. Ο Λένον χτυπήθηκε τέσσερις φορές στην πλάτη.

Ο Τσάπμαν φέρεται να άρχισε να σχεδιάζει τη δολοφονία του Τζον Λένον τρεις μήνες πριν το γεγονός. Όντας μακροχρόνιος θαυμαστής του συγκροτήματος των Beatles, στράφηκε εναντίον του Λένον λόγω της θρησκευτικής μεταστροφής και της πολύ δημοσιοποιημένης δήλωσης του Λένον το 1966 σχετικά με το ότι οι Beatles ήταν πιο δημοφιλείς από τον Ιησού.

Ο Τσάπμαν είχε επίσης επηρεαστεί από το John Lennon: One Day at a Time του Άντονι Φόσετ για τον τρόπο ζωής του Λένον στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τη σύζυγό του Γκλόρια, ήταν θυμωμένος που ο Λένον θα κήρυττε αγάπη και ειρήνη, αλλά είχε εκατομμύρια. Ο Τσάπμαν είπε αργότερα:

«Μας είπε να μη φανταστούμε κανένα περιουσιακό στοιχείο, και ήταν εκεί, με εκατομμύρια δολάρια και γιοτ και αγροκτήματα και εξοχικά κτήματα, γελώντας με ανθρώπους σαν εμένα που είχαν πιστέψει τα ψέματα και αγόρασαν τους δίσκους και έχτισαν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους γύρω από τη μουσική του».

Ο Τσάπμαν είχε ομολογήσει ότι είχε ακούσει τα σόλο άλμπουμ του Λένον τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία:

«Θα άκουγα αυτή τη μουσική και θα θύμωνα μαζί του, επειδή έλεγε [στο τραγούδι «God] ότι δεν πίστευε στον Θεό, ότι απλώς πίστευε σε αυτόν και τη Γιόκο, και ότι δεν πίστευε στους Beatles. Αυτό ήταν ένα άλλο πράγμα που με εξόργισε, παρόλο που αυτός ο δίσκος είχε γίνει τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν. Ήθελα απλώς να ουρλιάξω δυνατά: ‘Ποιος νομίζει ότι είναι που λέει αυτά τα πράγματα για τον Θεό και τον ουρανό και τους Beatles;’ Λέγοντας ότι δεν πιστεύει στον Ιησού και τέτοια πράγματα. Σε εκείνο το σημείο, το μυαλό μου περνούσε από ένα απόλυτο σκοτάδι θυμού και οργής».

Το άτιτλο ακόμα ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία ντοκιμαντέρ του Σόντερμπεργκ εδώ και πολλά χρόνια, μετά το And Everything Is Going Fine, ένα πορτρέτο του καλλιτέχνη Σπάλντινγκ Γκρέι, που κυκλοφόρησε το 2010.