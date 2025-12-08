Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
«Κάντο, κάντο, κάντο» – Μικροί, μοχθηροί άνθρωποι και ο Σατανάς μέσα στο μυαλό του δολοφόνου τον Τζον Λένον
Stories 08 Δεκεμβρίου 2025 | 20:20

«Κάντο, κάντο, κάντο» – Μικροί, μοχθηροί άνθρωποι και ο Σατανάς μέσα στο μυαλό του δολοφόνου τον Τζον Λένον

Ο δημοσιογράφος Τζιμ Γκέινς επισκέφθηκε τον δολοφόνο του Τζον Λένον τρία χρόνια μετά τη στιγμή που άλλαξε για πάντα τη μουσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Υπήρχε μία φωνή στο κεφάλι του, ένα όπλο στο χέρι του, και η σύζυγος του Τζον Λένον ακριβώς μπροστά του». Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν γνώριζε ακριβώς τι έκανε τη στιγμή που αποφάσισε να αφαιρέσει τη ζωή του πρώην Σκαθαριού.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του καταδικασμένου δολοφόνου, που έγινε μετά από εκατοντάδες ώρες αποκλειστικών συνομιλιών, παραμένει το κλειδί για την κατανόηση του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος θα έχει την επόμενη ευκαιρία για αποφυλάκιση το 2027.

Η 8η Δεκεμβρίου του 1980 ήταν η νύχτα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της μουσικής. Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν περιέγραψε τη στιγμή του εγκλήματος με ψυχρή λεπτομέρεια στον δημοσιογράφο Τζιμ Γκέινς, στις αίθουσες επισκεπτών της Σωφρονιστικής Φυλακής Άττικα (Attica Correctional Facility) στη Νέα Υόρκη, τρία χρόνια μετά τη δολοφονία.

«Όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε και βγήκε η Γιόκο, κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου έλεγε ‘Κάντο, κάντο, κάντο’», θυμάται. «Βγήκα από το πεζοδρόμιο, περπάτησα, γύρισα, πήρα το όπλο και απλά μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ».

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο χρόνος που πέρασε στη φυλακή τού έδωσε τη δύναμη να αντιμετωπίσει την πράξη του.

Αυτές οι συνομιλίες με τον Γκέινς παρείχαν μια ολοκληρωμένη πρωτογενή αφήγηση της ζωής του Τσάπμαν πριν από τη δολοφονία, τα κίνητρά του και το πώς αισθανόταν για την πράξη του.

YouTube thumbnail

«Φαντάσου τον νεκρό»

Ο Τσάπμαν, προς έκπληξη πολλών, ανέφερε στον Γκέινς ότι ήταν μεγάλος θαυμαστής των Μπιτλς κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας στην Ντέκατουρ της Τζόρτζια. «Πάντα ήθελα να είμαι ένας από τους Beatles» είχε εξομολογηθεί.

Ωστόσο, η λατρεία του για τον Λένον άρχισε να φθίνει, κυρίως λόγω της δήλωσης του 1966 ότι οι Beatles ήταν «πιο δημοφιλείς από τον Ιησού».

Ο Τσάπμαν, ως φανατικός Χριστιανός, κατέστρεψε τους δίσκους της μπάντας και έφτασε να αλλάξει τους στίχους του Imagine σε «Φαντάσου αν ο Τζον ήταν νεκρός».

Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας στη Χαβάη το 1977, ο Τσάπμαν γνώρισε τη Γκλόρια Άμπε, την οποία παντρεύτηκε το 1979.

Παρά την επιφανειακή ευτυχίας, η Γκλόρια Άμπε Τσάπμαν αποκάλυψε αργότερα στον Γκέινς ότι ο σύζυγός της «συνέχιζε να μιλάει για διαζύγιο» και ομολόγησε ότι ήταν θύμα κακοποίησης.

Μικροί, σατανικοί άνθρωποι

Κατά τη διάρκεια που εργαζόταν ως φύλακας, ο Τσάπμαν διάβασε δύο βιβλία που άλλαξαν την πορεία της ζωής του. Το πρώτο μετέτρεψε τη «δεκαετή εμμονή του με τους Beatles σε μίσος για τον Τζον Λένον ειδικότερα».

Όμως, το βιβλίο που πραγματικά τον επηρέασε ήταν Ο Φύλακας στη Σίκαλη (The Catcher in the Rye) του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ.

Ο Τσάπμαν ταυτίστηκε με τον πρωταγωνιστή, Χόλντεν Κόλφιλντ, αισθανόμενος «τη μοναξιά του, την αποξένωσή του από την κοινωνία». Σταδιακά, η οργή του στράφηκε στον Λένον – «έναν υποκριτή», σύμφωνα με τον Γκέινς, που «υποστήριζε αρετές και ιδανικά που δεν εφάρμοζε».

Επίσης, ο Τσάπμαν άρχισε να πιστεύει πως μια ομάδα μέσα στο κεφάλι του, αυτοί που ο ίδιος αποκαλούσε «οι μικροί άνθρωποι», ως η αιτία της παραφροσύνης του. Περιγράφοντας τους ως «δυνατούς» και «κακούς» ο Τσάπμαν υπερασπίστηκε στις συνεντέυξεις του πως αυτές οι φωνές τον παρακινούσαν να «προσεύχεται στον Σατανά να του δώσει τη δύναμη να δολοφονήσει τον Τζον Λένον».

Τελευταία πράξη

Τον Οκτώβριο του 1980, ο Τσάπμαν παραιτήθηκε από τη δουλειά του, υπογράφοντας την τελευταία του μέρα ως Τζον Λένον.

Ο Τσάπμαν πέταξε στη Νέα Υόρκη με ένα όπλο 0.38 χιλιοστών, αφού προηγουμένως είχε εξασφαλίσει σφαίρες κοίλης αιχμής από φίλο αστυνομικό στην Ατλάντα.

Λίγο πριν το φόνο, τηλεφώνησε στη σύζυγό του, Γκλόρια Τσάπμαν, στη Χαβάη, ομολογώντας τι σχεδίαζε. Η σύζυγός του δεν ειδοποίησε τις αρχές, καθώς ο σύζυγός της συμφώνησε να αναζητήσει βοήθεια.

Ο Μαρκ Τσάπμαν παραδέχτηκε αργότερα στον Γκέινς ότι την θεωρούσε υπεύθυνη για το φόνο καθώς δεν τον σταμάτησε.

«Ακόμα έχω βαθιά ριζωμένη δυσαρέσκεια που δεν πήγε σε κάποιον, έστω στην αστυνομία, και να πει: ‘Κοίτα, ο σύζυγός μου αγόρασε όπλο και είπε ότι θα σκότωνε τον Τζον Λένον’» είπε.

Το απόγευμα της 8ης Δεκεμβρίου, ο Τσάπμαν πήρε αυτόγραφο από τον Λένον για το άλμπουμ Double Fantasy. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 10:30 μ.μ., πυροβόλησε πέντε φορές, χτυπώντας τον Λένον τέσσερις φορές στην πλάτη. Ο ίδιος παρέμεινε στο σημείο μέχρι τη σύλληψή του.

Ο Τσάπμαν δήλωσε ένοχος στις 22 Ιουνίου 1981, ισχυριζόμενος ότι «ο Κύριος ήθελε να ομολογήσω την ενοχή μου». Έκτοτε, έχει ζητήσει επανειλημμένα την αποφυλάκισή του.

Η αίτηση του έχει απορριφθεί 14 φορές μέχρι σήμερα. Ο Τσάπμαν παραμένει στη φυλακή και η επόμενη ευκαιρία του για ακρόαση έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.

YouTube thumbnail

Στο τέλος των συνομιλιών με τον δημοσιογράφο ο Τσάπμαν έδωσε την απάντηση στο κίνητρό του:

«Το να πυροβολήσω τον Λένον ήταν η απάντηση σε όλα μου τα προβλήματα. Το έκανα για να ακυρώσω όλο μου το παρελθόν, για να αποκτήσω  μια ταυτότητα».

Όταν δολοφόνησε τον Λένον ο Τσάπμαν ήταν 25 ετών.

Stories
