Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

Ο Ντάγκλας, 80 ετών, εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο podcast του Μπίλι Κόργκαν «The Magnificent Others» και αναπόλησε την εποχή που αυτός και ο Λένον παρευρέθηκαν σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τον Άμπι Χόφμαν* και άλλους ακτιβιστές της αντικουλτούρας.

(*Ο Άμποτ Χάουαρντ Χόφμαν ήταν Αμερικανός ακτιβιστής για πολιτικά και κοινωνικά θέματα και ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του Διεθνούς Κόμματος Νεολαίας).

«Θέλεις βία;»

«Ήταν σε εκείνο το διαμέρισμα φωνάζοντας συνθήματα όπως «κάτω τα γουρούνια». Μιλούσαν για βία κι ο Λένον γινόταν όλο και πιο μεθυσμένος όσο περνούσε η ώρα» θυμήθηκε ο Ντάγκλας. «Προκάλεσε μεγάλη φασαρία σε εκείνο το πάρτι. Πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και όρμησε σε μια γυναίκα που φώναζε «κάτω τα γουρούνια» και της είπε: «θέλεις βία; Θα σου δείξω τι σημαίνει βία!”».

Η τακτική εκφοβισμού «τρόμαξε πολύ» τη γυναίκα, πρόσθεσε ο Ντάγκλας και μετά από αυτό το σκηνικό αυτός κι ο Λένον αποχώρησαν από το πάρτι.

Το «Off the pig» (κάτω τα γουρούνια) ήταν ένα πολιτικό σύνθημα που χρησιμοποιούσαν συχνά οι Μαύροι Πάνθηρες και άλλα πολιτικά κόμματα, με το «pig» να σημαίνει τους αστυνομικούς.

Ο Λένον αριστερός για λίγο

Ο Λένον, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 1980 σε ηλικία 40 ετών, και η σύζυγός του Γιόκο Όνο άρχισαν να συναναστρέφονται με τον Χόφμαν και τον Τζέρι Ρούμπιν όταν μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο τους έπεισαν τον Λένον και την Όνο να μιλήσουν σε μια συγκέντρωση για τον Τζον Σινκλαίρ, έναν συγγραφέα που συνελήφθη και καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση για διακίνηση μαριχουάνας.

Ο Ντάγκλας είπε ότι ο Χόφμαν, ο Ρούμπιν και η ομάδα τους «χρησιμοποιούσαν» τον Λένον για να προωθήσουν τον πολιτικό τους ακτιβισμό, και θυμήθηκε ότι το πρώην μέλος των Beatles περιέγραψε την ομάδα ως «κάτι τρελοί» όταν προσκάλεσε για πρώτη φορά τον Ντάγκλας στο πάρτι όπου ο Τζον έβγαλε το μαχαίρι.

Εν μέσω του αντιπολεμικού ακτιβισμού του με την Όνο, ο τραγουδιστής του «Imagine» τέθηκε υπό παρακολούθηση από το FBI το 1971 και παραλίγο να απελαθεί.

«Σε πολύ θετική φάση»

Ο Ντάγκλας μίλησε για τη συνεργασία του με τον Λένον στο στούντιο την ημέρα που πέθανε, σε μια συνέντευξη που έδωσε στο People το 2023, λέγοντας ότι ο σταρ ήταν «σε πολύ θετική φάση» και ανυπομονούσε να πάει στο στούντιο την επόμενη μέρα, στις 9 το πρωί.

«Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, ήταν τόσο ενθουσιασμένος που επέστρεψε και τόσο χαρούμενος που ήταν με την οικογένειά του και πόσο αγαπούσε τον γιο του Σον και πόσο καλά πήγαιναν τα πράγματα με την Γιόκο», είπε. «Ήταν ένας πολύ διαφορετικός Τζον, και όλη αυτή η περίοδος ήταν απλά υπέροχη».

Ο Ντάγκλας είπε επίσης ότι ο μουσικός είχε «πολλά σχέδια» και ήταν ενθουσιασμένος για το μέλλον του.

«Κάποτε ρώτησα τον Τζον “ποιο είναι το μυστικό σου για να γράφεις πραγματικά υπέροχα τραγούδια;” και μου απάντησε “πες την αλήθεια και κάνε την να ριμάρει”. Ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι ένιωθαν κοντά του ήταν επειδή πάντα ένιωθαν ότι τον γνώριζαν, επειδή τραγουδούσε για όσα περνούσε», είπε. «Υπήρχε απλά αυτή η μεγάλη αλήθεια στη μουσική του».

*Με στοιχεία από people.com