«Έσπασε το κοντέρ» του αυτοκινήτου του ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη, που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να οδηγεί στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης, με ταχύτητα 179χλμ/ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90χλμ/ώρα.

Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Πριν από λίγες ημέρες ένας 42χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στη λεωφόρο Λαυρίου στα Καλύβια Αττικής με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 42χρονος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 71 χλμ/ώρα.