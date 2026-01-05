Βεβαιώθηκαν πάνω από 40.000 παραβάσεις την εορταστική περίοδο – Για υπερβολική ταχύτητα και αλκοόλ οι περισσότερες
Το διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων σε όλη τη χώρα
- Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;
- Πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη – Η επιθυμία της οικογένειας
- Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC
- Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
Χωρίς κράνος, μεθυσμένοι και με το πόδι στο γκάζι εντοπίστηκαν χιλιάδες οδηγοί στους δρόμους της χώρας κατά την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τροχαία..
Ειδικότερα, το διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οι παραβάσεις
Μάλιστα, η πλειονότητα των παραβάσεων συνδέονται άμεσα με ανθρώπινες συμπεριφορές που αυξάνουν δραστικά την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς και η μη χρήση βασικών μέσων παθητικής ασφάλειας (κράνος – ζώνη).
Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν:
- 6.544 για υπερβολική ταχύτητα,
- 1.268 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
- 988 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
- 832 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 830 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
- 584 για παραβάσεις ΚΤΕΟ,
- 319 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 289 για χρήση κινητών τηλεφώνων,
- 271 για αντικανονικούς ελιγμούς,
- 218 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,
- 178 για αντικανονικό προσπέρασμα,
- 114 για φθαρμένα ελαστικά,
- 45 περιπτώσεις παραβίασης προτεραιότητας,
- 27 περιπτώσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,
- 10 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,
- 2 για αντικανονική Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και
- 27.727 λοιπές παραβάσεις.
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, τη στοχευμένη παρουσία συνεργείων της Τροχαίας σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και τη διαχείριση των μετακινήσεων κατά τις ημέρες των εορτών.
Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική πράξη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους.
Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της ζωής και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας.
Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους
Παράλληλα το διάστημα 29/12/2025 – 04/01/2026 πραγματοποιήθηκαν 12.362 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 407 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 24 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 60 παραβάσεις σε επιβάτες.
Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:
- 201- στην Αττική,
- 81- στα Ιόνια Νησιά,
- 42- στην Κρήτη,
- 27- στη Θεσσαλονίκη,
- 23- στην Πελοπόννησο,
- 21- στο Νότιο Αιγαίο,
- 20- στην Κεντρική Μακεδονία,
- 15- στη Δυτική Ελλάδα,
- 11- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
- 11- στο Βόρειο Αιγαίο,
- 8- στην Ήπειρο,
- 4- στη Θεσσαλία,
- 2- στη Στερεά Ελλάδα και
- 1- στη Δυτική Μακεδονία
- Βεβαιώθηκαν πάνω από 40.000 παραβάσεις την εορταστική περίοδο – Για υπερβολική ταχύτητα και αλκοόλ οι περισσότερες
- Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα
- O Τσάρλι Хάναμ τα «άκουσε» από τη σύντροφό του – Μιλούσε σαν serial killer ακόμη και στο πρωϊνό
- Μόντε Μόρις: «Σε δύο εβδομάδες θα είμαι κοντά στο επίπεδο που θέλω – Να περιορίσουμε τον Χόρτον-Τάκερ»
- Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
- Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος οδηγός για την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού
- Stranger Things: Τίποτα δεν έχει τελειώσει στο Χόκινς – Επιστροφή στις ρίζες στις 12 Ιανουαρίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις