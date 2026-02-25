Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε στην εκδήλωση παραλαβής πέντε σύγχρονων πυροσβεστικών ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Πειραιά, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό, Υφυπουργών, εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων φορέων.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με σύγχρονα ταχύπλοα μέσα άμεσης επέμβασης αναβαθμίζει ουσιαστικά το επίπεδο προστασίας στη θαλάσσια ζώνη και ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας για πολίτες, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Ο Πειραιάς, ως το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και βασική πύλη εισόδου και εξόδου της Ελλάδας, οφείλει να διαθέτει ισχυρούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Άλλωστε σε μια περίοδο όπου οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι ολοένα και πιο έντονες, η πρόληψη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν μονόδρομο.

Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».