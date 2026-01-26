newspaper
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Αυτοδιοίκηση 26 Ιανουαρίου 2026, 12:13

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, σεβασμού και εθνικής υπερηφάνειας, ο Δήμος Πειραιά τίμησε, τη μνήμη του Πειραιώτη ήρωα των Ιμίων, Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα, μαζί με τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης υποδέχθηκε στην πλατεία Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση στον ανδριάντα του Παναγιώτη Βλαχάκου, εκπροσώπους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων της πόλης, συγγενείς του ήρωα και πλήθος πολιτών. Της τελετής χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης και ο αδελφός του ήρωα, Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων κ. Νίκος Βλαχάκος.

Τιμές απέδωσαν άγημα και η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, αντάξιο της σημασίας της ημέρας και της ιστορικής μνήμης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ο Δήμος Πειραιά τιμά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τη μνήμη του Παναγιώτη Βλαχάκου μεταφέροντας στις νεότερες γενιές τις αξίες της προσφοράς, της αυταπάρνησης και της αγάπης για την Ελλάδα.

«Τίμησε τη στολή του και τη σημαία μας μέχρι την τελευταία στιγμή»

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ.  Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, τόνισε:

«Συγκεντρωνόμαστε και εφέτος εδώ, στην πόλη μας, για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε έναν Πειραιώτη που έχει περάσει στο πάνθεον των Ηρώων, τον Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο.

Συμπληρώνονται εφέτος τρεις δεκαετίες από εκείνο το ξημέρωμα της 31ης Ιανουαρίου 1996. Τη νύχτα που η πατρίδα μας κλήθηκε να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και ο Παναγιώτης Βλαχάκος, μαζί με τον Χριστόδουλο Καραθανάση και τον Έκτορα Γιαλοψό, έδωσαν τη ζωή τους, εκτελώντας το καθήκον τους.

Για τον Πειραιά, η απώλεια ήταν μεγάλη, καθώς χάθηκε ένας νέος συμπολίτης μας, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρη την πόλη. Όμως, νιώθουμε διπλά υπερήφανοι που ένας Πειραιώτης, ένας αξιωματικός του Πολεμικού μας Ναυτικού, τίμησε τη στολή του και τη σημαία μας μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η παρουσία σήμερα εδώ της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Βουλής των Ελλήνων, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πειραϊκής κοινωνίας, η οποία κάθε χρόνο κατακλύζει αυτόν τον χώρο, υπογραμμίζει το αυτονόητο: Η θυσία των τριών πεσόντων δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Είναι μια ζωντανή παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας. Είναι μια υπενθύμιση προς όλους μας και κυρίως προς τους νεότερους, ότι κάποιοι άνθρωποι, οι άντρες και οι γυναίκες του Πολεμικού μας Ναυτικού, αλλά και της Αεροπορίας και του Στρατού, καθημερινά και με κίνδυνο της ζωής τους, προασπίζονται τη χώρα και την εθνική μας κυριαρχία.

Αγαπητή οικογένεια Βλαχάκου, φίλε Νίκο, γνωρίζουμε όλοι ότι η απώλεια δεν ξεπερνιέται. Όμως, η τιμή με την οποία περιβάλλει ο Πειραιάς και ολόκληρη η Ελλάδα το όνομα του Παναγιώτη είναι μια ελάχιστη δικαίωση. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να τιμά τη μνήμη του, διατηρώντας την ιστορία του ζωντανή στις καρδιές των συμπολιτών μας.

Αθάνατος!».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης στον χαιρετισμό του, επεσήμανε:

«Μας χωρίζουν τριάντα χρόνια από το ξημέρωμα της 31ης Ιανουαρίου του 1996, όταν ένας ακόμη ήρωας, ένα Μανιατόπουλο του Πειραιά, ο Υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τάκης Βλαχάκος έδωσε τη ζωή του εν ώρα διατεταγμένης υπηρεσίας στην πατρίδα, αντάμα με τους συναδέλφους του, τον Υποπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση και τον Αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό.

Ήταν ακριβώς η ίδια διατεταγμένη υπηρεσία, κατά την οποία χιλιάδες Έλληνες, χιλιάδες Ελληνόπουλα έχουν δώσει το αίμα τους, ανά τους αιώνες αμυνόμενοι της ελευθερίας, της ιστορίας και των ιδανικών της πατρίδας.

Δεν υπάρχουν αυτήν την ώρα πολλά λόγια, που μπορεί να πει και πρέπει να πει κάποιος σε μια εκδήλωση μνήμης όπως αυτή. Όλοι, όσοι είμαστε εδώ γνωρίζουμε τι έγινε τότε και γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ επίσης γνωρίζουμε.

Το μόνο που μπορώ να πως ως μέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης είναι ότι επενδύοντας το υστέρημα του Ελληνικού λαού, ο οποίος αγόγγυστα βάζει «πλάτη» για την άμυνά μας, φροντίζουμε σήμερα, να έχουμε τον εξοπλισμό, τις δομές, την οργάνωση, τις δυνατότητες, την εκπαίδευση και την μέριμνα που χρειάζεται, ώστε να μην ξαναζήσουμε τον αιφνιδιασμό και το συναίσθημα εκείνης της βραδιάς. Και πάνω από όλα, ώστε να συνεχίσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να είναι μια ήρεμη δύναμη αποτροπής, όπως αυτή που κατέπλευσε πριν λίγες ημέρες στα γαλανά νερά του Αιγαίου μας και τα στελέχη μας να αποτελούν πάντα το καύχημα και την ασπίδα του Έθνους.

Τάκη, θα σε θυμόμαστε πάντα, ως τον σύγχρονο ήρωα των Ενόπλων μας Δυνάμεων, ως τον σύγχρονο ήρωα του Έθνους μας».

Ο αδελφός του ήρωα των Ιμίων Παναγιώτη Βλαχάκου και Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων κ. Νίκος Βλαχάκος, στον χαιρετισμό του, όπως πρόσθεσε ο Δήμος Πειραιά στην ανακοίνωση του, υπογράμμισε:

«Τριάντα χρόνια. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Για εμάς, τους συγγενείς των τριών αξιωματικών, είναι τριάντα χρόνια απουσίας από τις ζωές μας.

Ο Παναγιώτης, ο Χριστόδουλος και ο Έκτορας δεν έγιναν σύμβολα από επιλογή. Έγιναν σύμβολα γιατί έκαναν το καθήκον τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι εκείνη η νύχτα θα γραφτεί στην Ιστορία της νεότερης Ελλάδας.

Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, δεν στεκόμαστε εδώ μόνο για να θυμηθούμε πώς έφυγαν, αλλά κυρίως για να θυμηθούμε πώς έζησαν: ως αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, ως άνθρωποι του καθήκοντος, ως νέοι Έλληνες που πίστεψαν ότι η πατρίδα δεν είναι έννοια αφηρημένη, αλλά καθημερινή ευθύνη, πίστη και αφοσίωση.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν οι αθόρυβοι φρουροί της χώρας, εκεί όπου χαράσσεται η γραμμή της ελευθερίας μας.

Σήμερα, που οι ισορροπίες στο Αιγαίο αλλάζουν, η μνήμη των τριών ηρώων μας δεν είναι απλώς ιστορική. Είναι βαθιά επίκαιρη.

Οι αυξημένες προκλήσεις μάς υπενθυμίζουν ότι η ειρήνη και η ασφάλεια δεν είναι δεδομένες.

Η απάντηση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη.
Το Πολεμικό μας Ναυτικό συνεχίζει να εκσυγχρονίζεται, με νέα μέσα και νέες δυνατότητες. Με φρεγάτες όπως ο «Κίμων», ο «Νέαρχος», ο «Φορμίων» και ο «Θεμιστοκλής», με στελέχη εκπαιδευμένα, έτοιμα να προστατεύσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Και δεν είναι τυχαίο. Ο φετινός Ιανουάριος δεν είναι μόνο μήνας μνήμης, είναι και μήνας παρουσίας.

Πριν λίγες μέρες κατέπλευσε στα ελληνικά ύδατα η αιχμή του δόρατος του σύγχρονου Πολεμικού Ναυτικού: η φρεγάτα «Κίμων».

Η άφιξή της δεν αποτελεί απλώς ενίσχυση του στόλου. Αποτελεί μια καθαρή δήλωση αποτροπής επιθετικότητας.

Και μετά από εκείνη τη νύχτα, μετά από αυτά τα τριάντα χρόνια εμπειρίας, μνήμης και γνώσης, ταπεινωμένοι Έλληνες και ταπεινωμένοι αξιωματικοί δεν θα υπάρξουν ξανά.

Είναι σίγουρο πως και τα τρία παλικάρια μας που μας βλέπουν σήμερα, δεν ζητούν δικαίωση με λόγια. Ζητούν να είμαστε άξιοι της θυσίας τους. Να θυμόμαστε χωρίς να εκμεταλλευόμαστε και να τιμούμε χωρίς να ξεχνάμε.

Γιατί η θυσία τους μας υπενθυμίζει και κάτι δύσκολο:
ότι σε κρίσιμες ώρες, οι πολιτικές ενέργειες ή η απουσία καθαρών αποφάσεων έχουν συνέπειες που δεν διορθώνονται. Οι αξιωματικοί πάντα κάνουν το καθήκον τους. Το κράτος όμως έχει την ευθύνη να τους στέλνει στη μάχη με σαφή στόχο και πλήρη κάλυψη.

Τριάντα χρόνια μετά, η υπόσχεση παραμένει η ίδια: Όσο υπάρχουν αξιωματικοί που φορούν τη στολή με συνείδηση, οι τρεις τους θα ζουν πάντα ανάμεσα μας.

Για μένα όμως, επιτρέψτε μου μια προσωπική τοποθέτηση.
Ο Παναγιώτης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Ήταν ο αδερφός μου. Ήταν το άλλο μου μισό, όπου συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον το κενό που άφησε φεύγοντας από τη ζωή η μητέρα μας.

Θέλω να πιστεύω πως σήμερα καμαρώνει από ψηλά, όχι μόνο για τις τελετές μνήμης, αλλά και για το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε τη ζωή του.

Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα και τη βαθιά πίστη στο καθήκον. Θα νιώθω πάντα υπερήφανος για εκείνον και θα ευχαριστώ τον Θεό για τα χρόνια που πορευτήκαμε και ζήσαμε μαζί.

Κύριε Δήμαρχε σας ευχαριστώ, όπως και όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ».

Στη σεμνή τελετή στεφάνια κατέθεσαν:

  • Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης o Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης.
  • Εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ο Βουλευτής Β΄ Πειραιώς, κ. Ιωάννης Τραγάκης.
  • O Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός κ. Δημήτριος Χούπης.
  • O Δήμαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Μώραλης.
  • O Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος κ. Δημήτριος -Ελευθέριος Κατάρας.
  • O εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για Θέματα Κέντρων Logistics Διαχείρισης Κρίσεων κ. Λεωνίδας Μανωλάκος.
  • Ο Δήμαρχος Νικαίας και Αγ. Ι. Ρέντη κ. Κωνσταντίνος Μαραγκάκης.
  • Από τη Δημοτική Παράταξη ‹‹Αλλάζουμε τον Πειραιά για Όλους και Όλες››
  • ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Γκερλές.
  • Από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο Πειραιά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Καρνέζης.
  • Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης.
  • Ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Πολυχρόνης Περιβολάρης.
  • Ο Αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά κ. Νικόλαος Αχριάνης.
  • Εκ μέρους του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων κ. Δημήτρης Μαρκομιχάλης.
  • Από την Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ο κ. Αθανάσιος Πρέντζας.
  • Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών του Πειραιά κ. Σπύρος Σπυρίδων.
  • Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων κ. Βασίλειος Πατέρας.
  • Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Α’ Πειραιώς & Νήσων της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιχάλης Κουλιζάκος.
  • Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό η κα Παναγιώτα Γραφάκου.
  • Η Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών – Πειραιώς κα Κατερίνα Βουρεξάκη.
  • Από την Αδελφότητα Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Πειραιά η Έφορος της Αδελφότητας κα Αφροδίτη Ζαμπέλη.
  • Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιώς κ. Γιώργος Παναγιωτάκος.
  • Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου κα Άννα Δασκαλάκη.
  • Η Πρόεδρος της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η ΜΑΝΗ» κα Δήμητρα Κούβαρη.
  • Από τον Σύνδεσμο Γυναικών Πελοποννήσου & Νήσων Ιονίου η κα Βάσω Γανωτοπούλου.
  • Η Πρόεδρος του Σωματείου «Διόνυσος» κα Μαργαρίτα Βέργου.
  • Από τη ΧΕΝ Πειραιά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ελένη Κυριαζάκου.
  • Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων κ. Γιώργος Σταυρουλάκης.
  • Εκ μέρους της οικογένειας, ο αδελφός του ήρωα κ. Νικόλαος Βλαχάκος.

Στην επιμνημόσυνη δέηση επίσης, παρέστησαν: Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μιχαηλίδου, o Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, oι Βουλευτές Β΄ Πειραιά κ. Γιώργος Βρεττάκος και κ. Μιχαήλ Λιβανός, ο πρώην Βουλευτής κ. Νίκος Μανωλάκος, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού κα Ευγενία Μπαρμπαγιάννη.

O Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. κ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, Υποστράτηγος κ. Αριστείδης Λυμπεράτος και ο Διοικητής της Τροχαίας Πειραιά κ. Σιλβέστρος Καραγιάννης.

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού κ. Νίκος Χουρσαλάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Πειραιά για Όλους και Όλες» κ. Γιώργος Γαβρίλης, ο πρώην Δήμαρχος Περάματος κ. Γιάννης Γλύκας, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτικών, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, φορέων, συλλόγων της πόλης και πλήθος κόσμου.

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Πειραιά

