Έφτασε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων» για την τελετή υποδοχής, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Μπαίνοντας στο στενό της Σαλαμίνας, ρυμουλκά σχημάτισαν αψίδες με πίδακες νερού υποδεχόμενα το σκάφος και το πλήρωμα που ενσωμάτωσαν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες σε χρόνο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.

Η Ελλάδα υποδέχθηκε την φρεγάτα «Κίμων»

Η υπερσύγχρονη φρεγάτα είναι το πρώτο από τα τρία πλοία κλάσης FDI (Belharra) που ναυπηγήθηκαν στο ναυπηγείο της Λοριάν στη Γαλλία. Η άφιξή της στη Σαλαμίνα αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για τη ριζική ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Τι «είδαν» στην Τουρκία

Αναμενόμενο ήταν βέβαια ότι η παραλαβή της φρεγάτας δεν θα περνούσε απαρατήρητη από την Τουρκία.

<br />

Ήδη στην ηλεκτρονική έκδοση της Χουριέτ και της Σαμπάχ υπάρχουν τα πρώτο δημοσιεύματα για τη φρεγάτα ενώ πολλές είναι και οι αντιδράσεις στο X.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του MEGA στην Κωνστανταντινούπολη, Ανδρέας Ρομπόπουλος, κάποια μηνύματα κάνουν λόγο για το κόστος της φρεγάτας, λέγοντας πως καταχρεώθηκε η χώρα από την απόκτησή της ενώ άλλα μηνύματα αναφέρουν πως η Ελλάδα αγοράζει εξοπλισμό από το εξωτερικό ενώ η Τουρκία χτίζει η ίδια τις δικές της φρεγάτες μέσω του προγράμματος MİLGEM.

Τα χαρακτηριστικά της