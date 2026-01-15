Η φρεγάτα «Κίμων» (F-601) κατέπλευσε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σηματοδοτώντας την ένταξη της πρώτης φρεγάτας τύπου FDI HN (Belharra) στον ελληνικό στόλο.

Το πλοίο εισήλθε στον Σαρωνικό Κόλπο προερχόμενο από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου και ολοκλήρωσε τον κύκλο των θαλάσσιων δοκιμών και της αρχικής εκπαίδευσης του πληρώματος:

Κατά την άφιξή της, η φρεγάτα έγινε δεκτή από τιμητικό άγημα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην είσοδο του ναυστάθμου, το πλοίο συνόδευσαν συμβολικά το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και αριθμός εν ενεργεία μονάδων επιφανείας, ενώ ρυμουλκά δημιούργησαν αψίδες νερού κατά την διαδικασία πρόσδεσης. Το πλήρωμα της φρεγάτας αποτελείται από 128 άτομα.

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί την πρώτη μονάδα της κλάσης της, με τις φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων» να ακολουθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ναυπήγησης. Πρόκειται για πλοίο εκτοπίσματος 4.500 τόνων, ολικού μήκους περίπου 122 μέτρων και πλάτους 18 μέτρων. Το σύστημα πρόωσης επιτρέπει στο σκάφος να αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων.

Σε επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το πλοίο φέρει το ψηφιακό ραντάρ σταθερής διάταξης Sea Fire, το οποίο παρέχει δυνατότητες εναέριας επιτήρησης και εγκλωβισμού στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

Επιπλέον, διαθέτει σόναρ γάστρας και συρόμενο σόναρ για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, καθώς και πλήρη σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου. Ο οπλισμός της φρεγάτας περιλαμβάνει 32 κελιά για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 B1, 8 πυραύλους επιφανείας-επιφανείας Exocet MM40 Block 3c, σύστημα εγγύς προστασίας RAM και πυροβόλο 76 χιλιοστών.

Για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο διαθέτει τορπίλες MU90 και σύστημα αντιμέτρων CANTO.

Το πλοίο έχει δυνατότητα υποδοχής και υποστήριξης ελικοπτέρου τύπου MH-60R, καθώς και Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (UAV). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης, η φρεγάτα θα αναλάβει επιχειρησιακά καθήκοντα, καλύπτοντας τομείς αεράμυνας περιοχής και ανθυποβρυχιακού πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Βίντεο: Up Stories