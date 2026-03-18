Σημαντική ενίσχυση για την δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε σήμερα 18 Μαρτίου 75 νέους δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, θα ενισχύσουν το ήδη υπάρχον δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

«Με την ένταξη τους κατά τους επόμενους μήνες, η πόλη αποκτά ένα ισχυρό σώμα 147 δημοτικών αστυνομικών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την εύρυθμη λειτουργία της καθημερινότητας και την ουσιαστική προστασία του δημόσιου χώρου»αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Τι είπε ο δήμαρχος

Κατά την υποδοχή τους, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τους κάλεσε να υπηρετούν τον πολίτη με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και ευθυκρισία, με ευγένεια και διακριτικότητα και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του δημόσιου χώρου.

«Προστατεύοντας τον δημόσιο χώρο, προστατεύουμε και τους πολίτες. Πιστέψτε ότι όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης», τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για μια πιο λειτουργική, πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη Θεσσαλονίκη» αναφέρει καταλήγοντας η σχετική ανάρτηση του Δήμου..