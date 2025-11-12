Επιστρέφει η δημοτική αστυνομία στο Ναύπλιο

Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει στον Δήμο Ναυπλιέων, μετά από χρόνια, έτοιμη να αναλάβει ξανά ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα του δήμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων, η διαδικασία αναδιάρθρωσης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι δύο δημοτικοί αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του δήμου.

«Η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καθημερινότητας των πολιτών. Θέλουμε ένα δήμο πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινο», δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτριος Ορφανός.

Τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν

«Η νέα Δημοτική Αστυνομία», όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «σε συνεργασία πάντα και με την Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας, θα λειτουργεί ως μια “μάχιμη” και σύγχρονη υπηρεσία, με στόχο την προστασία του πολίτη, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα ελέγχουν την τήρηση των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου και των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων. Παράλληλα, θα επιβλέπουν τη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων, θα αφαιρούν πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και οδήγησης όπου απαιτείται, ενώ θα μεριμνούν για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και την εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας στους δημόσιους χώρους. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους ελέγχους. παραβάσεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων και πλατειών.

Η προστασία της δημοτικής περιουσίας αποτελεί επίσης μία από τις βασικές αποστολές της υπηρεσίας, καθώς οι δημοτικοί αστυνομικοί θα επεμβαίνουν σε περιπτώσεις φθορών ή καταλήψεων δημοτικών ακινήτων, ενώ θα συμβάλλουν και στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, αποτρέποντας φαινόμενα διατάραξης. Παράλληλα, θα συμμετέχουν στην εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας, συνδράμοντας στις δράσεις του Δήμου σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών.

Η υπηρεσία θα βρίσκεται καθημερινά κοντά στον πολίτη, διευκολύνοντας και απλές διαδικασίες, όπως η επίδοση δημοτικών εγγράφων ή η βεβαίωση γνησίου υπογραφής κατ’ οίκον για υπερήλικες και άτομα με κινητικά προβλήματα. Όλα αυτά θα συνοδεύονται από συνεχή εκπαίδευση, αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και συνεργασία με άλλες δημοτικές και κρατικές υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα και διαφάνεια».

πηγή φωτογραφίας: Δήμος Ναυπλιέων