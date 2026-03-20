Με δημοτική αστυνομία και πάλι ο Δήμος Ναυπακτίας
Ορκίστηκαν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί του Δήμου Ναυπακτίας.
Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 η ορκωμοσία των δέκα Δημοτικών Αστυνομικών, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία μιας υπηρεσίας με καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα της πόλης.
Την ορκωμοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας και παρόντες ήταν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας κ. Γιάννης Παπαϊωαννίδης, ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Ραυτόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Σπύρος Τσέλιος, υπηρεσιακά στελέχη, συγγενείς και φίλοι των νέων δημοτικών αστυνομικών.
Η Δημοτική Αστυνομία, όπως επισημαίνει ο δήμος Ναυπακτίας, «η οποία είχε καταργηθεί το 2013, άφησε για χρόνια ένα εμφανές κενό σε κρίσιμους τομείς, όπως η τήρηση των κανονιστικών αποφάσεων, η διαχείριση της στάθμευσης και η προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της δημοτικής αρχής και στο πλαίσιο του νέου θεσμικού περιβάλλοντος που επέτρεψε την επαναφορά του θεσμού, ο Δήμος Ναυπακτίας προχώρησε στην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με νέο προσωπικό, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή του δυνατότητα.
Οι δέκα νέοι Δημοτικοί Αστυνομικοί που ορκίστηκαν σήμερα αναμένεται να ακολουθήσουν αρχικά το προβλεπόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων τους, και στη συνέχεια θα αναλάβουν ενεργή υπηρεσία».
«Μια πιο οργανωμένη και λειτουργική Ναύπακτο»
Με δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας σημείωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τον Δήμο μας. Η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν για εμάς μία ξεκάθαρη προτεραιότητα, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών. Με την ορκωμοσία των δέκα νέων Δημοτικών Αστυνομικών ενισχύουμε ουσιαστικά την παρουσία του Δήμου στην πόλη και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια πιο οργανωμένη και λειτουργική Ναύπακτο. Καλωσορίζω τα νέα στελέχη και τους εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους».
