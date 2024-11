Η Πενέλοπε Κρουζ ποζάρει φορώντας Chanel και δείχνει πιο sexy & chic από ποτέ – «Είναι ένα έργο τέχνης»

Η εκθαμβωτική Πενέλοπε Κρουζ πόζαρε πρόσφατα για τη Vogue Hong Kong, φορώντας διάφορα Chanel σύνολα: ένα κρεμ κορμάκι και ασορτί καπιτονέ σακάκι με μαύρο φιόγκο, ένα μαύρο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, εντυπωσιακές πέρλες και fishnet tights, καθώς και ένα jean jacket το οποίο συνδύασε με ένα ασορτί jumpsuit και ένα choker που έγραφε Chanel, μεταξύ άλλων.

Πρόσφατα μάλιστα, η ηθοποιός φωτογραφήθηκε εν κρυπτώ για μια νέα καμπάνια της Chanel σε μια παραλία της Γαλλίας έχοντας στο πλευρό της τον Μπραντ Πιτ.

«Ήταν καταπληκτικό που μπορέσαμε να κάνουμε φωτογράφηση κάπου έξω, στην παραλία της Ντοβίλ, και κανείς να μην το μάθει. Δεν υπήρχαν παπαράτσι», ανέφερε.

Πενέλοπε Κρουζ: «Είναι μια τόσο όμορφη τέχνη»

Μιλώντας στην Vogue, η Κρουζ αναφέρθηκε στη σχέση της με την μόδα αλλά και στην αγάπη και τον σεβασμό που τρέφει για τον θρυλικό οίκο μόδας Chanel, με τον οποίο συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες.

«Η σχέση μου με τη μόδα, κυρίως ως λάτρης της μόδας, ξεκίνησε κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Θυμάμαι να κοιτάζω τα σχέδια CHANEL της Coco Chanel και του Karl Lagerfeld καθώς μεγάλωνα και να νιώθω ότι αυτό που είχαν δημιουργήσει ήταν υπέροχο. Η αίσθηση που έχουν δημιουργήσει με ένα λογότυπο -μόνο το CC πριν καν δεις την επωνυμία του brand- είναι ασύγκριτη. Δεν είναι πολλές οι μάρκες που το έχουν καταφέρει αυτό. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που υπήρξα κομμάτι του οίκου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πρώτο μου σόου ήταν το 1999 ή το 2000. Τότε ήταν που γνώρισα πολλούς από τους ανθρώπους που εργάζονται ακόμα και σήμερα στη CHANEL. Αυτό λέει πολλά για τον οίκο μόδας. Είναι μια μεγάλη οικογένεια. Ας πούμε, βλέπω τη μοδίστρα μια μέρα πριν από ένα σόου, που ίσως να μην έχει καν κοιμηθεί, να αντιμετωπίζει ένα φόρεμα σαν να είναι το δικό της μωρό. Είναι ένα έργο τέχνης, κομμάτια που εξακολουθούν να φιλοτεχνούνται από τα χέρια ανθρώπων που δίνουν τόση προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκτιμώ πραγματικά τη δουλειά όχι μόνο των σχεδιαστών αλλά και όλων των μοδίστρων και οποιουδήποτε εμπλεκόμενου».

»Η γιαγιά μου με έμαθε να ράβω και να πλέκω με πολύ υπομονή. Ήταν κάτι σαν διαλογισμός όταν ήμουν μικρή. Δημιούργησε κάποια κομμάτια για μένα και αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο για να δημιουργήσει το καθένα από αυτά. Έφτιαχνε τα ρούχα εξ ολοκλήρου με το χέρι, χρειαζόταν δύο μήνες, τόσες πολλές ώρες κάθε μέρα. Είναι μια τόσο όμορφη τέχνη».

Οι συμβουλές

Η Πενέλοπε Κρουζ, μιλώντας στο περιοδικό μόδας, μοιράστηκε την καλύτερη συμβουλή που της έχει δώσει η μητέρα της.

«Παίρνω καθημερινά καταπληκτικές συμβουλές από τη μητέρα μου. Μία από αυτές είναι ότι, όταν νομίζεις ότι ξέρεις όλα όσα πρόκειται να σου πει κάποιος, πάντα θα υπάρχουν εκπλήξεις. Η συμβουλή της είναι πολύ σοφή(…)Έχω πολλούς καλούς φίλους και οικογένεια στη ζωή μου, στους οποίους μπορώ να βασίζομαι για συμβουλές», ανέφερε.

Τα επόμενα βήματα στον κινηματογράφο

Η Πενελόπη Κρουζ και ο Τζόνι Ντεπ πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο θρίλερ δράσης «Day Drinker». Το κινηματογραφικό πρότζεκτ επανασυνδέει τους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι έχουν βρεθεί μαζί στην οθόνη στις ταινίες «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».

Το «Day Drinker» σε σκηνοθεσία Μαρκ Γουεμπ, ακολουθεί έναν μπάρμαν κρουαζιερόπλοιου που συναντά έναν μυστηριώδη πότη- μόνο και μόνο για να βρεθούν και οι δύο μπλεγμένοι σε ένα έγκλημα και να συνδεθούν με απροσδόκητους τρόπους.

*Με πληροφορίες από: Vogue