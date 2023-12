Η Πενέλοπε Κρουζ και η Σάλμα Χάγιεκ ανταμώνουν 17 χρόνια αφότου πρωταγωνίστησαν στο Bandidas

Η Πενέλοπε Κρουζ και η Σάλμα Χάγιεκ εξακολουθούν να κάνουν θραύση.

Δεκαεπτά χρόνια αφότου πρωταγωνίστησαν στην ταινία Bandidas του 2006, οι δύο πρωταγωνίστριες και οι στενοί τους φίλοι μαζεύτηκαν την Πέμπτη για να δώσουν το παρών σε ένα γεύμα προς τιμήν της 49χρονης Κρουζ για το ρόλο της στη ταινία Ferrari.

Οικοδέσποινες ήταν η Χάγιεκ και η Κρίστεν Στιούαρτ, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αλίσια Σίλβερστοουν, η Τζίνα Ντέιβις και ο Βιν Ντίζελ.

Μια φωτογραφία έδειχνε τη Χάγιεκ και την Κρουζ να βγαίνουν μαζί μια διασκεδαστική selfie, ενώ μια άλλη έδειχνε το δίδυμο να ποζάρει μαζί με τη Στιούαρτ.

Αν και το Bandidas είναι το μοναδικό κινηματογραφικό έργο στο οποίο η Χάγιεκ και η Κρουζ έχουν πρωταγωνιστήσει μαζί, έχουν παραμείνει στενές φίλες όλα αυτά τα χρόνια – από τη στιγμή που η Κρουζ έφτασε για πρώτη φορά στο Λος Άντζελες.

