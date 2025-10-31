Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα χημικά που συνδέονται με νόσο του Πάρκινσον
Υγεία 31 Οκτωβρίου 2025 | 17:25

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα χημικά που συνδέονται με νόσο του Πάρκινσον

Τα αίτια της Πάρκινσον παραμένουν ασαφή, ωστόσο κάποια χημικά δείχνουν να αυξάνουν τον κίνδυνο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Spotlight

Ως έφηβοι, ο Ντέιβιντ Τοθ και η αδελφή του εργάζονταν στο στεγνοκαθαριστήριο του πατέρα τους στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Μερικές δεκαετίες αργότερα, διαγνώστηκαν και οι δύο με Πάρκινσον.

Οι γιατροί τούς είπαν ότι η ασθένεια ήταν πιθανότατα αποτέλεσμα της έκθεσης στο περχλωροαιθυλένιο (PCE), την ουσία που αντικαθιστά το νερό στο στεγνό καθάρισμα.

«Το μύριζες όλη την ώρα» λέει στην Wall Street Journal o Τοθ, σήμερα 74 ετών, ο οποίος διαγνώστηκε με Πάρκινσον το 2011.

Καμία άλλη νευροεκφυλιστική ασθένεια δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα σε συχνότητα όσο η Πάρκινσον. Κι όμως, είναι μια νόσος που μπορεί ως ένα βαθμό να προληφθεί, λέει ο δρτ Ρέι Ντόρσεϊ του ερευνητικού ινστιτούτου Atria στη Νέα Υόρκη, συγγραφέας του βιβλίου The Parkinson’s Plan: A New Path to Prevention and Treatment (»Σχέδιο για τη Νόσο του Πάρκινσον: Μια Νέα Πορεία για Πρόληψη και Θεραπεία»).

Η ασθένεια χτυπά τα κύτταρα του εγκεφάλου που παράγουν ντοπαμίνη και επηρεάζει κυρίως την κίνηση, προκαλώντας τρέμουλο, αργές κινήσεις και προβλήματα ισορροπίας.

Η Πάρκινσον δεν παρουσιάζει ισχυρή κληρονομικότητα και ορισμένοι ειδικοί όπως ο Ντόρσεϊ την αποδίδουν σε περιβαλλοντικά αίτια. Μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρυσι στην επιθεώρηση Brain διαπίστωνε ότι μόνο το 13% των Αμερικανών φέρουν γενετικούς παράγοντες κινδύνου.

«Η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών δεν έχουν γνωστά γενετικά αίτια ή παράγοντες κινδύνου για την ασθένεια» λέει ο Νόρσεϊ. «Επομένως η κύρια αιτία της ασθένειας δεν βρίσκεται μέσα μας αλλά στο περιβάλλον, σε χημικά που υπάρχουν στα τρόφιμα, το νερό και τον αέρα.

Οι εργαζόμενοι σε στεγνοκαθαριστήρια που χρησιμοποιούν περχλωροαιθυλένιο ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο

Οι εργαζόμενοι σε στεγνοκαθαριστήρια που χρησιμοποιούν περχλωροαιθυλένιο ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο

Άλλοι ωστόσο πιστεύουν ότι η νόσος είναι πολυπαραγοντική. «Θα ήταν υπεραπλούστευση να πούμε ότι αν απαλλαγούμε από έναν συγκεκριμένο ρύπο θα προλάβουμε την Πάρκινσον» λέει ο Μπραντ Σασέτ, επικεφαλής του τμήματος Νευρολογίας στο Νευρολογικό Ινστιτούτο Barrow στην Αριζόνα.

Την ίδια γνώμη έχει ο δρ Ροντόλφο Σάβικα, καθηγητής Νευρολογίας στην Κλινική Mayo της Μινεσότα. «Δυνητικά μπορούμε σήμερα να αναγνωρίσουμε και να αλλάξουμε κάποιους από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που γνωρίζουμε ότι αυξάνουν τον κίνδυνο. Δεν εξηγούνται όμως όλα αποκλειστικά με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες» επισημαίνει.

Αν και τα αίτια της νόσου παραμένουν ασαφή, αρκετές μελέτες την έχουν συνδέσει με συγκριμένες χημικές ουσίες όπως το PCE και κάποια εντομοκτόνα.

Τι μπορείτε να κάνετε:

Αποφύγετε να μετακομίσετε κοντά σε γήπεδα γκολφ, στα οποία χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εντομοκτόνων. Μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάιο στο JAMA Network Open εκτιμούσε ότι όσοι ζουν σε ακτίνα ενάμισι χιλιομέτρου από γήπεδα γκολφ αντιμετωπίζουν 126% μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ένα από τα εντομοκτόνα για τα οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις είναι o χλωροπυριφός, ο οποίος έχει απαγορευτεί στην ΕΕ. Στις ΗΠΑ, η χρήση του σε γήπεδα γκολφ απαγορεύεται από το 2021.

Ελαχιστοποιήστε την έκθεση σε χημικά για στεγνό καθάρισμα. Η χρήση περχλωροαιθυλένιου επιτρέπεται με περιορισμούς στην ΕΕ, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία απαγορεύεται ή σταδιακά καταργείται. Στις ΗΠΑ, η χρήση του σε στεγνοκαθαριστήρια θα απαγορευτεί από το 2034.

Ρωτήστε το στεγνοκαθαριστήριο τι χημικά χρησιμοποιούνται. Αποφύγετε να μετακομίσετε πάνω από στεγνοκαθαριστήρια, καθώς μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα PCE μπορεί να είναι υψηλά σε τέτοια σπίτια.

Αν ο στεγνοκαθαριστής σας χρησιμοποιεί PCE, αφήστε τα ρούχα έξω να αεριστούν για μια μέρα πριν τα μεταφέρετε στο σπίτι.

Εκτός του ότι συνδέεται με νόσο του Πάρκινσον, το PCE θεωρείται επίσης πιθανό καρκινογόνο.

Αποφύγετε την έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία θεωρείτε επίσης παράγοντας κινδύνου.

Ο Νόρσεϊ συνιστά μάλιστα τη χρήση καθαριστή αέρα, ειδικά για όσους ζουν σε αστικές περιοχές. Τα φίλτρα πρέπει να περιέχουν ενεργό άνθρακα που απορροφά τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

Αν χρησιμοποιείτε νερό από πηγάδι, απευθυνθείτε σε κατάλληλο εργαστήριο για τον έλεγχο της ποιότητάς του.

Ελαχιστοποιήστε την έκθεση σε εντομοκτόνα. Ο ρόλος τους στην Πάρκινσον δεν έχει αποδειχθεί, καλό όμως είναι να τα αποφύγετε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

inWellness
inTown
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη
Διάστημα 31.10.25

Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη

Η αμερικανική κυβέρνηση απειλεί να αναθέσει το συμβόλαιο σε άλλη εταιρεία αν η Space του Μασκ δεν επιτχύνει την ανάπτυξη του σκάφους Starship που θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στη Σελήνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia
xAI 31.10.25

Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας λάνσαρε τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις

Εφη Φαλίδα
Εφη Φαλίδα
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Καύσωνες: Συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας
Νέα έρευνα 30.10.25

Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες

Οι καύσωνες επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωή μας - Ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξάνεται κατά 13% στην κορύφωση ενός καύσωνα, σύμφωνα με μελέτη

Σύνταξη
Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.10.25

Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;

Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία, η τεχνολογία υπόσχεται να προσφέρει λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο φροντίδας τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Δυσανάλογη ισχύς 31.10.25

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως
Ελλάδα 31.10.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων και στις 12ης Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου θα διατυπώσει την πρόταση της για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν
Νικητής με 26 έδρες 31.10.25

Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Επισήμως νικητής, με ισχνή διαφορά από τον ακροδεξιό Βίλντερς, είναι το κεντρώο D66 στην Ολλανδία. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
