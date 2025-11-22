Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο

Η Μόνικα Μπελούτσι επιστέφει στην Ελλάδα, ως καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, με αφορμή την προβολή του υβριδικού ντοκιμαντέρ «Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση» σε σκηνοθεσία των Γιάννη Δημολίτσα και Τομ Βολφ και με πρωταγωνίστρια την Ιταλίδα σταρ.

Η ταινία, η οποία εξερευνά τη ζωή της θρυλικής σοπράνο και επικεντρώνεται στις προσωπικές της μάχες κάνοντας μια βουτιά στα άδυτα της ψυχής της, δημιουργήθηκε μέσα από το χρονικό της παγκόσμιας περιοδείας της παράστασης «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις», η οποία διήρκεσε τέσσερα χρόνια – από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Η ταινία «Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση» θα προβληθεί στην Αθήνα για πρώτη φορά, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της αείμνηστης σοπράνο, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 8μ.μ στο Θέατρο Παλλάς, παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι.

Μετά την προβολή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια ανοιχτή συζήτηση με την ηθοποιό, την οποία θα συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

«Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση»

Αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και ταξιδεύοντας στα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης και της Αμερικής (Festival del Cinema di Roma, October 2023, 46o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2023. MoMA, New York, June 2024, San Sebastián International Film Festival, September 2024, Lyon Lumière Festival 2024 , Festival international du film de Marrakech 2024), η ταινία που εξερευνά σε βάθος τη ζωή της θρυλικής σοπράνο, με πρωταγωνίστρια την Μόνικα Μπελούτσι, αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας.

«Για την Μπελούτσι, το να μπει στη θέση της Κάλλας ήταν μια βαθιά προσωπική εμπειρία. Συνδέθηκε με την ευθραυστότητα της Κάλλας και την ίδια στιγμή και τη δύναμή της[…]Αυτή η ταινία αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από το είδωλο, αντανακλώντας και το καλλιτεχνικό ταξίδι της ίδιας της Μπελούτσι, καθώς τιμά την πολυπλοκότητα που μεσολαβεί ανάμεσα στη ντίβα και στη γυναίκα», αναφέρει το επίσημο δελτίο τύπου της εκδήλωσης.