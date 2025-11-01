Με «3.000 Στροφές» και 45.000 θεατές: Ο ΛΕΞ έβαλε «φωτιά» στο Καυτανζόγλειο

Το Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου σε ένα τεράστιο υπαίθριο block party. Χιλιάδες άνθρωποι — υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τις 45.000 — έσπευσαν να δουν τον ΛΕΞ, σε μια συναυλία που είχε συζητηθεί εδώ και εβδομάδες.

Αν και οι πόρτες άνοιξαν στις 16:00, το πλήθος είχε αρχίσει να συρρέει από νωρίς. Από τις 12:00 είχε στηθεί ένα άτυπο warm-up σημείο κοντά στο στάδιο, με μουσική, μπύρες και συνεχείς αφίξεις κόσμου, δίνοντας την αίσθηση φεστιβάλ πριν καν ξεκινήσει το live.

Γύρω στις 20:00, λίγο πριν ανέβει ο ΛΕΞ, στη σκηνή εμφανίστηκαν μέλη της πρωτοβουλίας «March to Gaza», τα οποία ευχαρίστησαν δημόσια τον καλλιτέχνη για τη στήριξη και τη στάση που έχει κρατήσει.

Sold out πριν καν ακουστεί η πρώτη νότα

Η συναυλία αρχικά είχε ανακοινωθεί για τις 18 Οκτωβρίου, αλλά λόγω αναβολής μεταφέρθηκε για την 1η Νοεμβρίου. Η αλλαγή ημερομηνίας όχι μόνο δεν επηρέασε το ενδιαφέρον, αλλά προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση. Την προηγούμενη ημέρα, η διοργανώτρια εταιρεία άνοιξε επιπλέον εισιτήρια online και στα ταμεία, τα οποία εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Εκρηκτική έναρξη με «3.000 Στροφές»

Ο ΛΕΞ εμφανίστηκε λίγο πριν τις 21:00 και ξεκίνησε το live με το κομμάτι «3.000 Στροφές». Το στάδιο φωτίστηκε από δεκάδες πυρσούς, ενώ ο κόσμος φώναζε κάθε στίχο.

Το σκηνικό γύρω από το Καυτανζόγλειο ήταν εξίσου εντυπωσιακό: σύμφωνα με τοπικά μέσα, από το απόγευμα οι δρόμοι γύρω από το στάδιο είχαν μπλοκάρει από παρέες κάθε ηλικίας — άλλοι με μπλούζες με στίχους του ΛΕΞ, άλλοι με μπύρες στο χέρι, όλοι σε έναν κοινό παλμό προσμονής.