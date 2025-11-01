Με «3.000 Στροφές» και 45.000 θεατές: Ο ΛΕΞ έβαλε «φωτιά» στο Καυτανζόγλειο
Η συναυλία του ΛΕΞ πραγματοποιήθηκε στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες θεατές να γεμίζουν τις κερκίδες και τον χώρο γύρω από το στάδιο
Το Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου σε ένα τεράστιο υπαίθριο block party. Χιλιάδες άνθρωποι — υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τις 45.000 — έσπευσαν να δουν τον ΛΕΞ, σε μια συναυλία που είχε συζητηθεί εδώ και εβδομάδες.
Αν και οι πόρτες άνοιξαν στις 16:00, το πλήθος είχε αρχίσει να συρρέει από νωρίς. Από τις 12:00 είχε στηθεί ένα άτυπο warm-up σημείο κοντά στο στάδιο, με μουσική, μπύρες και συνεχείς αφίξεις κόσμου, δίνοντας την αίσθηση φεστιβάλ πριν καν ξεκινήσει το live.
Γύρω στις 20:00, λίγο πριν ανέβει ο ΛΕΞ, στη σκηνή εμφανίστηκαν μέλη της πρωτοβουλίας «March to Gaza», τα οποία ευχαρίστησαν δημόσια τον καλλιτέχνη για τη στήριξη και τη στάση που έχει κρατήσει.
Sold out πριν καν ακουστεί η πρώτη νότα
Η συναυλία αρχικά είχε ανακοινωθεί για τις 18 Οκτωβρίου, αλλά λόγω αναβολής μεταφέρθηκε για την 1η Νοεμβρίου. Η αλλαγή ημερομηνίας όχι μόνο δεν επηρέασε το ενδιαφέρον, αλλά προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση. Την προηγούμενη ημέρα, η διοργανώτρια εταιρεία άνοιξε επιπλέον εισιτήρια online και στα ταμεία, τα οποία εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
Εκρηκτική έναρξη με «3.000 Στροφές»
Ο ΛΕΞ εμφανίστηκε λίγο πριν τις 21:00 και ξεκίνησε το live με το κομμάτι «3.000 Στροφές». Το στάδιο φωτίστηκε από δεκάδες πυρσούς, ενώ ο κόσμος φώναζε κάθε στίχο.
Το σκηνικό γύρω από το Καυτανζόγλειο ήταν εξίσου εντυπωσιακό: σύμφωνα με τοπικά μέσα, από το απόγευμα οι δρόμοι γύρω από το στάδιο είχαν μπλοκάρει από παρέες κάθε ηλικίας — άλλοι με μπλούζες με στίχους του ΛΕΞ, άλλοι με μπύρες στο χέρι, όλοι σε έναν κοινό παλμό προσμονής.
Για ακόμη μία φορά, ο ΛΕΞ επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται φαινόμενο: δεν λειτουργεί απλώς ως μουσικός, αλλά ως σημείο αναφοράς για μια γενιά που ψάχνει λέξεις για να εκφράσει αυτά που νιώθει. Χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούσαν ενωμένοι, σαν μία φωνή.
