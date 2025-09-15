magazin
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
Music Stage 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:55

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του κομματιού «Capo Dei Capi» (ή αλλιώς αφεντικό των αφεντικών) από τους ΛΕΞ και Light, οι δύο ράπερ επιστρέφουν και πάλι με ένα ατόφιο videoclip.

O τίτλος του κομματιού -και του ομώνυμου άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Light τον Μάιο- αντλεί από την ιταλική φράση «capo di tutti i capi», η οποία από τη δεκαετία του ’50 χρησιμοποιείται για όσους θεωρούνται αρχηγοί της Σικελικής και Αμερικανικής μαφίας.

Στο φινάλε, βλέπουμε τους δύο ράπερ εκεί που τους αφήσαμε: στο ίδιο σαλόνι με τους τιρκουάζ τοίχους να αναρωτιούνται αν θα παίξουν άλλον έναν γύρο

Στην πρώτη σκηνή του βίντεο, βλέπουμε τον ΛΕΞ και τον Light να παίζουν Grand Theft Auto, σε ένα μικρό διαμέρισμα που (μάλλον) βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες. Ενώ οι δυο τους απολαμβάνουν το βιντεοπαιχνίδι κάνοντας παράλληλα συζητήσεις περί περιπολικών που τους κυνηγούν στην οθόνη τους, ακούγεται ένα δυνατός θόρυβος.

Μίσος, αστυνομία και γειτονιές

Όπως λέει και ένα ρητό, η ζωή καμία φορά αντιγράφει την φαντασία, και αυτό επιβεβαιώνεται στις μετέπειτα σκηνές που βλέπουμε στο videoclip, καθώς την εμφάνιση του κάνει ένα περιπολικό που έχει αναποδογυρίσει και καρφωθεί στο έδαφος – με τα παιδιά της γειτονιάς να μαζεύονται γύρω του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, θυμίζοντας σκηνή από την ταινία «Το Μίσος» (La Haine) του 1995.

Το σκηνικό που αντικρίζουμε τα επόμενα δευτερόλεπτα είναι γνωστό: άνδρες των ΜΑΤ εισβάλουν στη γειτονιά με άγριες διαθέσεις, με τα νέα παιδιά που προασπίζονται τον χώρο τους (και τον δίπλα τους), να έρχονται σε σύγκρουση μαζί τους κάθε μέσο που διαθέτουν – ενώ παράλληλα ακούμε τον Light να ραπάρει: «Όλο αυτό το μίσος που είδα με έχει αλλάξει».

Σε μια επόμενη σκηνή που θυμίζει ακόμη περισσότερο τόσο το κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, όταν η οργή ουρλιάζει, όσο και την ασπρόμαυρη γαλλική ταινία (την οποία ο ΛΕΞ έχει αναφέρει σε προηγούμενα κομμάτια του), ένα νεαρό αγόρι, χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακηριστικά του, πετάει ένα μπουκάλι με βενζίνη σε ένα περιπολικό.

Στο φινάλε, βλέπουμε τους δύο ράπερ εκεί που τους αφήσαμε: στο ίδιο σαλόνι με τους τιρκουάζ τοίχους να αναρωτιούνται αν θα παίξουν άλλον έναν γύρο.

Το videoclip του κομματιού «Capo Dei Capi» έρχεται μόλις πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ του Light, το οποίο περιλαμβάνει 12 tracks και έχει συνεργασίες με τους Noizy, Thug Slime και ΛΕΞ.

Στο παρελθόν, οι δύο ράπερ, ΛΕΞ και Light, εμφανίστηκαν μαζί επί σκηνής στο Φεστιβάλ 2310 όπου και ράπαραν μαζί το κομμάτι του ΛΕΞ, «Όχι σήμερα».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικές κινήσεις, χαμηλά ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικές κινήσεις, χαμηλά ο τζίρος

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Σαββατοκύριακο που η Άννα Βίσση ταρακούνησε την Αθήνα – 130.000 ψυχές τραγούδησαν «Όσο έχω φωνή» και έγραψαν Ιστορία στο Καλλιμάρμαρο
«Ό,τι έχω ζήσει...» 15.09.25

Το Σαββατοκύριακο που η Άννα Βίσση ταρακούνησε την Αθήνα – 130.000 ψυχές τραγούδησαν «Όσο έχω φωνή» και έγραψαν Ιστορία στο Καλλιμάρμαρο

Δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά για τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Όσοι ήταν εκεί ξέρουν. Όσοι δεν ήταν θα έχουν σίγουρα δει δεκάδες αναρτήσεις στα social media. Το ερώτημα ένα: Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την «απόλυτη Ελληνίδα σταρ»;

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
OnlyFans: Πόσα χρήματα βγάζουν οι sex influencers, αλήθεια; – «Όχι όσα λένε»
Οικονομία της σάρκας 14.09.25

OnlyFans: Πόσα χρήματα βγάζουν οι sex influencers, αλήθεια; – «Όχι όσα λένε»

Οι sex influencers του OnlyFans δηλώνουν εκατομμυριούχοι, όμως πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από τα εντυπωσιακά ποσά; Ενώ ορισμένες δημιουργοί περιεχομένου μοιράζονται αστρονομικά κέρδη, άλλες  αποκαλύπτουν μια πιο σκληρή πραγματικότητα, μιλώντας για υπερκορεσμό και ψεύτικα εισοδήματα. Ποια είναι τα πραγματικά νούμερα που κρύβονται πίσω από τις πιο γνωστές σταρ της πλατφόρμας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα
«Πίσω από την γλάστρα με το γιασεμί...» 14.09.25

Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα

Χθες, Σάββατο η Άννα Βίσση γέμισε (ξανά) το Καλλιμάρμαρο με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους. Απόψε, Κυριακή, γράφει Ιστορία, με τη δεύτερη σερί sold out συναυλία της. Δυο βραδιές. 130.000 άνθρωποι. Σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Σύνταξη
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)
Τόκιο 2025 15.09.25

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
Στην Ντόχα 15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Σύνταξη
Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
Φωτογραφία 15.09.25

Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο στη Χαλκιδική - Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν

Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του

Σύνταξη
Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα – Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές
Χίος 15.09.25

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα - Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές

Οι δύο άνδρες 62 και 72 ετών εντοπίστηκαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ σε ιστιοπλοϊκό έτοιμοι να φύγουν προς Τουρκία μεταφέροντας λαθραία χιλιάδες συσκευασίες κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 695.000 ευρώ

Σύνταξη
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Τόκιο 2025 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
