Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του κομματιού «Capo Dei Capi» (ή αλλιώς αφεντικό των αφεντικών) από τους ΛΕΞ και Light, οι δύο ράπερ επιστρέφουν και πάλι με ένα ατόφιο videoclip.

O τίτλος του κομματιού -και του ομώνυμου άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Light τον Μάιο- αντλεί από την ιταλική φράση «capo di tutti i capi», η οποία από τη δεκαετία του ’50 χρησιμοποιείται για όσους θεωρούνται αρχηγοί της Σικελικής και Αμερικανικής μαφίας.

Στο φινάλε, βλέπουμε τους δύο ράπερ εκεί που τους αφήσαμε: στο ίδιο σαλόνι με τους τιρκουάζ τοίχους να αναρωτιούνται αν θα παίξουν άλλον έναν γύρο

Στην πρώτη σκηνή του βίντεο, βλέπουμε τον ΛΕΞ και τον Light να παίζουν Grand Theft Auto, σε ένα μικρό διαμέρισμα που (μάλλον) βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες. Ενώ οι δυο τους απολαμβάνουν το βιντεοπαιχνίδι κάνοντας παράλληλα συζητήσεις περί περιπολικών που τους κυνηγούν στην οθόνη τους, ακούγεται ένα δυνατός θόρυβος.

Μίσος, αστυνομία και γειτονιές

Όπως λέει και ένα ρητό, η ζωή καμία φορά αντιγράφει την φαντασία, και αυτό επιβεβαιώνεται στις μετέπειτα σκηνές που βλέπουμε στο videoclip, καθώς την εμφάνιση του κάνει ένα περιπολικό που έχει αναποδογυρίσει και καρφωθεί στο έδαφος – με τα παιδιά της γειτονιάς να μαζεύονται γύρω του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, θυμίζοντας σκηνή από την ταινία «Το Μίσος» (La Haine) του 1995.

Το σκηνικό που αντικρίζουμε τα επόμενα δευτερόλεπτα είναι γνωστό: άνδρες των ΜΑΤ εισβάλουν στη γειτονιά με άγριες διαθέσεις, με τα νέα παιδιά που προασπίζονται τον χώρο τους (και τον δίπλα τους), να έρχονται σε σύγκρουση μαζί τους κάθε μέσο που διαθέτουν – ενώ παράλληλα ακούμε τον Light να ραπάρει: «Όλο αυτό το μίσος που είδα με έχει αλλάξει».

Σε μια επόμενη σκηνή που θυμίζει ακόμη περισσότερο τόσο το κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, όταν η οργή ουρλιάζει, όσο και την ασπρόμαυρη γαλλική ταινία (την οποία ο ΛΕΞ έχει αναφέρει σε προηγούμενα κομμάτια του), ένα νεαρό αγόρι, χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακηριστικά του, πετάει ένα μπουκάλι με βενζίνη σε ένα περιπολικό.

Στο φινάλε, βλέπουμε τους δύο ράπερ εκεί που τους αφήσαμε: στο ίδιο σαλόνι με τους τιρκουάζ τοίχους να αναρωτιούνται αν θα παίξουν άλλον έναν γύρο.

Το videoclip του κομματιού «Capo Dei Capi» έρχεται μόλις πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ του Light, το οποίο περιλαμβάνει 12 tracks και έχει συνεργασίες με τους Noizy, Thug Slime και ΛΕΞ.

Στο παρελθόν, οι δύο ράπερ, ΛΕΞ και Light, εμφανίστηκαν μαζί επί σκηνής στο Φεστιβάλ 2310 όπου και ράπαραν μαζί το κομμάτι του ΛΕΞ, «Όχι σήμερα».