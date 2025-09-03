Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.
Μετά το συναυλιακό διήμερο στο ΟΑΚΑ, ο ΛΕΞ επανέρχεται με δύο συναυλίες: μια στο Festsaal στη γειτονιά του Kreuzberg στο Βερολίνο, η οποία έγινε sold out μέσα σε λίγες ημέρες, και τώρα, με μια συναυλία στην «πατρίδα» του, την Θεσσαλονίκη, για την οποία το κοινό έχει αφηνιάσει.
Άμα θελήσετε και εσείς να πάρετε ένα εισιτήριο για την συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο, την στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο θα πρέπει να περιμένετε περίπου 1-2 ώρες, γιατί προηγούνται 33.753 άτομα.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, ο ΛΕΞ δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές διακοπές, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Θεσσαλονίκη σύντομα».
Αλήτικη αγάπη και στην Θεσσαλονίκη
Ο ράπερ ανακοίνωσε τα νέα με ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο απεικονίζεται η πόλη του σε neon μπλέ χρώμα, ενώ λευκά περιστέρια πετούν από ψηλά σαν να κάνουν τσάρκες.
Για soundtrack έχει επιλέξει το beat από το κομμάτι «Αλήτικη αγάπη» από το άλμπουμ του 2024, G.T.K.
«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης του Instagram, κάτω από το promo video, ενώ διάφοροι συνεργάτες του, ράπερ και παραγωγοί όπως ο Vlospa και ο Dof, δήλωσαν την στήριξη τους στην ενότητα με τα σχόλια.
Οπότε, αναμένουμε να δούμε δύο πράγματα: αν η Θεσσαλονίκη θα ξεπεράσει σε παλμό την Αθήνα και ποιοι θα τον πλαισιώσουν στην σκηνή.
