Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
04.09.2025 | 14:29
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112
04.09.2025 | 14:12
Φωτιά στη Λέσβο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το 112
04 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:25
Eνσωμάτωση

ΛΕΞ: Sold out τα εισιτήρια για το live στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες

Ο ΛΕΞ χθες το βράδυ με μια ανάρτηση ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι θα πραγματοποιήσει μια ακόμη συναυλία στη Θεσσαλονίκη και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λίγες μόνο ώρες

Σύνταξη
Ο ΛΕΞ επανέρχεται με δύο συναυλίες: μια στο Βερολίνο και μια στην «πατρίδα» του, την Θεσσαλονίκη – με την πρώτη να γίνεται sold out σε λίγες μέρες και την δεύτερη σε λίγες μόνο ώρες. Με ένα teaser βίντεο με μια τοποθεσία και μια ημερομηνία ο ράπερ-φαινόμενο κατάφερε να ξεπουλήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια σε λίγες ώρες για την επερχόμενη συναυλία του στο Καυταντζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου.

Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή, καθώς η ουρά αναμονής ξεπέρασε τα 39.000 άτομα και παρότι κάποιοι έκαναν υπομονή για πολύ ώρα για να εξασφαλίσουν μια θέση στη συναυλία, μάλλον δεν θα κατάφεραν να πάρουν ένα εισιτήριο – αφού το Στάδιο χωρά περίπου 30.000 άτομα. Κανένας χώρος στην πόλη του όμως δεν θα μπορούσε να χωρέσει τους θαυμαστές του και λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε πως η συναυλία είναι sold out και άρα πως δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια.

Η ανακοίνωση

«Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ», ήταν η ανακοίνωση της εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία και πολλοί σχολίασαν πως περίμεναν μέχρι και οκτώ ώρες για να πάρουν εισιτήριο και δεν τα κατάφεραν.


Μένει να φανεί αν θα παρθεί η απόφαση για δεύτερη ημέρα live, όπως και στην Αθήνα πριν μερικούς μήνες. Η επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη πάντως γίνεται τρία χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στο ίδιο Στάδιο.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου, ο ΛΕΞ έχει ακόμα ένα live, στο Βερολίνο και συγκεκριμένα στο Festsaal στη γειτονιά του Kreuzberg. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, και αυτό το live είναι sold out καθώς εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα τα εισιτήρια.

World
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
«Τεχνικά είμαι cyborg...» 03.09.25

Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα - Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής 18 μήνες μετά

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
InView 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Εικόνες 01.09.25 Upd: 09:49

Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους- Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι
InShorts 31.08.25

Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν, μαζί με τους υπαλλήλους της Μαρίνας, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα σκάφη

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04.09.25

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Σύνταξη
Ήπειρος: Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι – Εξαφανίστηκε όταν εκείνος απομακρύνθηκε για να βγάλει φωτογραφίες
Έρευνα σε εξέλιξη 04.09.25

Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι - Ο σύζυγός της πήγε να βγάλει φωτογραφίες και όταν γύρισε δεν την βρήκε

Το ζευγάρι από την Ολλανδία βρισκόταν στη θέση «Μπελόη» στο Ζαγόρι - Ο άνδρας είχε απομακρυνθεί, όπως ισχυρίστηκε, και όταν επέστρεψε και δεν την βρήκε, την αναζήτησε και μετά κάλεσε το 112

Σύνταξη
Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ
Culture Live 04.09.25

Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Μια σκοτεινή, ανατρεπτική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού των αδελφών Γκριμ φέρνει ο Στίβεν Κινγκ, συνδυάζοντας τη δική του αφήγηση με τις αδημοσίευτες εικονογραφήσεις του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Σύνταξη
Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι
Ελλάδα 04.09.25

Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι

Νέα πλήγματα κι ερωτηματικά για τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας για την σιδηροδρομική τραγωδία. Βρέθηκαν την …τελευταία στιγμή, προϊόντα καύσης σε ηλεκτράμαξες που είχαν εκδώσει πόρισμα ότι «δεν είχε καεί».

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 04.09.25

«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν

Τους λόγους για τους οποίου η Λεβερκούζεν αποφάσισε να διώξει τον Έρικ τεν Χαγκ από τον πάγκο της πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η Bild.

Σύνταξη
Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
«Απαιτείται ενότητα» 04.09.25

Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Σύνταξη
Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση
Culture Live 04.09.25

Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση

Το σημαντικό εύρημα των Δεσμωτών του Φαλήρου αφορά στην ομαδική ταφή ανθρώπινων σκελετών η οποία εντοπίστηκε, τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ανέγερσης του ΚΠΙΣΝ.

Σύνταξη
Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
Κόσμος 04.09.25

Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;

Πολλές φορές τα παιδιά βρίσκουν κατανόηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν δύνανται να αναφέρουν στον «έξω» κόσμο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Σε εξέλιξη 04.09.25

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Oι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε ο Μακρόν - Νωρίς το απόγευμα οι ηγέτες θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον Τραμπ

Σύνταξη
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Στα Πατήσια 04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
