Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ

Λάθη στον χώρο του Τύπου και τον μίντια γίνονται. Δεν είναι τυχαίο που οι εφημερίδες στα χρυσά τους χρόνια είχαν επινοήσει τον δαίμονα του τυπογραφία, προκειμένου να «δικαιολογήσουν» τις όποιες αστοχίες τους. Ωστόσο, αυτό που συνέβη στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ την περασμένη Κυριακή πάει να σπάσει κάθε ρεκόρ.

Στις 11 Ιανουαρίου, κατά την διάρκεια του κεντρικού δελτίου του καναλιού με την Αδαμαντία Λιόλιου, προβλήθηκαν εικόνες από τα επεισόδια μετά το τέλος της συναυλίας του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο ως διαδηλώσεις και ταραχές στο Ιράν.

Οι εικόνες έδειχναν κουκουλοφόρους να πετούν μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της συμπρωτεύουσας την ίδια ώρα που το σούπερ έγραφε «’χιονοστιβάδα’ διαδηλώσεων απειλει να παρασύρει το ιρανικό καθεστώς».

Η γκάφα της ΕΡΤ δεν άρχισε να γίνει αντιληπτή από διάφορους χρήστες στα social media, που ανέβασαν στα προφίλ τους το απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων και βίντεο από τα επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη.

Αν και μέχρι αυτή την ώρα η ΕΡΤ δεν έχει τοποθετηθεί για το θέμα, το λάθος της βρήκε μια θέση σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές.

Η Φαίη Σκορδά, σχολιάζοντας την γκάφα του καναλιού στην εκπομπή του MEGA Buongiorno, τόνισε πως «το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι έγινε κάποιο τεχνικό λάθος και μπέρδεψαν τα πλάνα. Αλλά και πάλι είναι απίστευτο».

Πιο σκληρός ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που είπε πως «πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία».

Δείτε ολόκληρο το βίντεο: