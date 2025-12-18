magazin
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Antony Price, ο πρωτοπόρος Βρετανός σχεδιαστής και θεατρικός «δημιουργός εικόνων», πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Ήταν από τους πρώτους που συνδύασαν τη μουσική, το θέατρο και τη μόδα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της glam rock αισθητικής των Roxy Music και σχεδιάζοντας τα yacht rock ρούχα των Duran Duran μια δεκαετία αργότερα.

Πιο πρόσφατα, έγινε ο αγαπημένος σχεδιαστής της βασίλισσας Καμίλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antony Price (@antony_price_fashiondesigner)

Η επιστροφή του 30 χρόνια μετά

Συχνά περιγραφόμενος ως ο μεγαλύτερος σχεδιαστής που δεν έχετε ακούσει ποτέ, ο Price πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις – ή «εξωφρενικές επιδείξεις μόδας» – στην 55χρονη καριέρα του, αλλά μόλις τον περασμένο μήνα επέστρεψε στις πασαρέλες του Λονδίνου για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 30 χρόνια με μια επίδειξη σε συνεργασία με τo fashion brand, 16Arlington.

Εκεί, η Lily Allen έγινε πρωτοσέλιδο φορώντας ένα μαύρο βελούδινο «φόρεμα εκδίκησης».

Η δημοσιογράφος Janet Street-Porter περιέγραψε κάποτε τα ρούχα του ως «result-wear» – έναν σύγχρονο ορισμό του κορσέ, του υπερ-σέξι γκλάμουρ που συνδύαζε το στυλ της Rita Hayworth με το φουτουριστικό technicolor και βοήθησε μια ολόκληρη γενιά μουσικών να γίνουν αυθεντικά style icons

Τα «result-wear» ρούχα του

Κατά τη διάρκεια της ακμής του στη δεκαετία του 1970, το κατάστημά του Antony Price, στο World’s End του Λονδίνου, με τη σκούρα μπλε γυάλινη πρόσοψη, ήταν το εξαιρετικά γοητευτικό αντίθετο της μπουτίκ Sex της Vivienne Westwood και του Malcolm McLaren, που βρισκόταν πιο πάνω στην Kings Road.

Η δημοσιογράφος Janet Street-Porter περιέγραψε κάποτε τα ρούχα του ως «result-wear» – έναν σύγχρονο ορισμό του κορσέ, του υπερ-σέξι γκλάμουρ που συνδύαζε το στυλ της Rita Hayworth με το φουτουριστικό technicolor και βοήθησε μια ολόκληρη γενιά μουσικών να γίνουν αυθεντικά style icons.

Ο «μάστορας»

Ο Price γεννήθηκε στο Keighley του Yorkshire και μετακόμισε στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για να σπουδάσει στο Royal College of Art.

Η πρώτη του δουλειά στον τομέα της ανδρικής ένδυσης στο Stirling Cooper στην Wigmore Street του Λονδίνου τον οδήγησε στο να κόψει τα πατρόν για τα παντελόνια με κουμπιά που φορούσε ο Mick Jagger στην αμερικανική περιοδεία των Rolling Stones «Gimme Shelter» το 1969.

Συνέχισε να σχεδιάζει τα οκτώ εξώφυλλα των άλμπουμ των Roxy Music, με τον Bryan Ferry να τον αποκαλεί «μάστορα», δημιουργώντας εξωφρενικές εμφανίσεις για τα κορίτσια των Roxy, Amanda Lear, Jerry Hall και Kari-Ann Muller, που πρωταγωνιστούσαν στα εξώφυλλα, καθώς και για τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος.

Αναγνωρίσιμα, κομψά, ευρύχωρα ρούχα

Όταν οι Roxy διαλύθηκαν το 1983, συνέχισε να συνεργάζεται με τους Duran Duran και τον David Bowie, δημιουργώντας αναγνωρίσιμα, κομψά, ευρύχωρα ρούχα. Του αποδίδεται επίσης ο σχεδιασμός του ανδρικού T-shirt με τα γυρισμένα μανίκια που εμφανίζεται στο οπισθόφυλλο του κλασικού άλμπουμ Transformer του Lou Reed από το 1972.

Η ικανότητά του να μεταβαίνει από την ανδρική στην γυναικεία μόδα – κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στον χώρο – τον οδήγησε να συνεργαστεί με την Paula Yates, την Kylie Minogue και τη Jerry Hall, η οποία φόρεσε ένα νυφικό Price όταν παντρεύτηκε τον Mick Jagger (ένας γάμος που τελικά δεν ήταν νομικά δεσμευτικός).

Κάποτε ο Price δήλωσε στην εφημερίδα Independent: «Τα ρούχα μου είναι η ανδρική ιδέα για το τι πρέπει να φορούν οι γυναίκες… Οι άνδρες αναζητούν το σεξουαλικό ρομπότ από το Metropolis του Lang με το τέλειο σώμα που προσφέρει ατελείωτο φανταστικό σεξ».

YouTube thumbnail

«Ο χειρουργός των φορεμάτων»

Ξεκίνησε τη δική του μάρκα στη δεκαετία του 1970 και εξακολουθούσε να διευθύνει καταστήματα στο Λονδίνο. Στη δεκαετία του 1990, ο Price έγινε γνωστός ως «ο χειρουργός των φορεμάτων» για την τεχνική του ικανότητα και τη χρήση μπαλένων και κορσέδων για τη δημιουργία φορέματα που αγκαλιάζουν το σώμα, χρησιμοποιώντας παλιές τεχνικές για να δημιουργήσει ρούχα για το μέλλον.

Την ίδια περίοδο άρχισε να σχεδιάζει ρούχα κατά παραγγελία για την Καμίλα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εμφανίσεων για την πρώτη της περιοδεία στις ΗΠΑ ως Δούκισσα της Κορνουάλης το 2005.

Ο φίλος και συνεργάτης του, ο καπελάς Philip Treacy, δήλωσε ότι ο κόσμος της μόδας έχασε «έναν πραγματικό οραματιστή». Σε ανάρτησή του στο Instagram, έγραψε: «Ο Antony Price δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής, αλλά ένας βασιλιάς στον κόσμο της μόδας. Η ευφυΐα και η τεχνική του ικανότητα ήταν ασύγκριτες, και με στενοχωρεί το γεγονός ότι ο κόσμος της μόδας δεν αναγνώρισε τη μεγαλοφυΐα του όσο ζούσε, όπως του άξιζε. Θα θυμάμαι για πάντα τις στιγμές που περάσαμε μαζί, το χιούμορ του και το πάθος του για τη ζωή και τη χειροτεχνία».

«Πραγματικά αυθεντικός»

Το British Fashion Council, που του απένειμε το βραβείο Evening Glamour Award το 1989, τον περιέγραψε ως «πραγματικά αυθεντικό» σχεδιαστή, προσθέτοντας ότι ως ηγετική φυσιογνωμία της μόδας, ο Price «ήταν υπέρμαχος της ατομικότητας και ενθάρρυνε τα νεαρά ταλέντα πολύ πριν η καθοδήγηση γίνει επίσημη ιδέα. Πίστευε στο Λονδίνο ως δημιουργική πόλη και έζησε αυτή την πεποίθηση μέσα από τη δουλειά του, τις φιλίες του και τη γενναιοδωρία του πνεύματός του».

*Με στοιχεία από theguardian.com

Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
Έλεος 18.12.25

Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Σήμερα η κηδεία του ηθοποιού 18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ
TV 18.12.25

Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για τον Φεβρουάριο του 2026, υποσχόμενος νέες εκπλήξεις, συζητήσεις και στιγμές γέλιου, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της εκπομπής που καθιέρωσε όλα αυτά τα χρόνια.

Σύνταξη
Ο Δημήτρης Λάλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: «Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή, είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία – Η τέχνη βοηθάει»
TV 18.12.25

Ο Δημήτρης Λάλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: «Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή, είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία – Η τέχνη βοηθάει»

«Η αποχή δεν είναι πολιτική θέση, είναι είναι δειλία, είναι άγνοια και φυγοπονία. Δεν είναι στάση. Πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτό είναι Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Λάλος

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!
TV 17.12.25

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!

Η Μαρίνα Σπανού, με τη χαρακτηριστική της απλότητα και την αμεσότητα που τη διακρίνει, ερμήνευσε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» τα τραγούδια της, τα οποία το τελευταίο διάστημα ακούγονται παντού

Σύνταξη
Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 17.12.25

Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα

«Οι άλλοι υπουργοί δεν ήθελαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Έφυγαν τρέχοντας και σας άφησαν μόνο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία, την ώρα που η Ινδία διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»
Κινητοποιήσεις παντού 18.12.25

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα»

Σύνταξη
Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι για το «μπάζωμα»
Ελλάδα 18.12.25

Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος, Αγοραστός και ακόμα έξι κατηγορούμενοι για το «μπάζωμα»

Ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία που του αποδίδεται σε σχέση με το αδικήματα της παράβασης καθήκοντος.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αλβανία: Ένταση στο κοινοβούλιο – Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία
Κατηγορίες για διαφθορά 18.12.25

Ένταση στην αλβανική Βουλή - Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία

Το επεισόδιο εντός της Βουλής στην Αλβανία έρχεται ύστερα από εβδομάδες εντάσεων και εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς τον Παύλο Μαρινάκη

Σύνταξη
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Στην Κρήτη 18.12.25

Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)

Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Η ανώνυμη καταγγελία που δείχνει τον ιδιοκτήτη και τη σύντροφό του πίσω από τη φωτιά που μπήκε στην επιχείρηση

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

«Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου» λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, ενώ κατέθεσαν και κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

