Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο Antony Price, ο πρωτοπόρος Βρετανός σχεδιαστής και θεατρικός «δημιουργός εικόνων», πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Ήταν από τους πρώτους που συνδύασαν τη μουσική, το θέατρο και τη μόδα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της glam rock αισθητικής των Roxy Music και σχεδιάζοντας τα yacht rock ρούχα των Duran Duran μια δεκαετία αργότερα.

Πιο πρόσφατα, έγινε ο αγαπημένος σχεδιαστής της βασίλισσας Καμίλα.

Η επιστροφή του 30 χρόνια μετά

Συχνά περιγραφόμενος ως ο μεγαλύτερος σχεδιαστής που δεν έχετε ακούσει ποτέ, ο Price πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις – ή «εξωφρενικές επιδείξεις μόδας» – στην 55χρονη καριέρα του, αλλά μόλις τον περασμένο μήνα επέστρεψε στις πασαρέλες του Λονδίνου για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 30 χρόνια με μια επίδειξη σε συνεργασία με τo fashion brand, 16Arlington.

Εκεί, η Lily Allen έγινε πρωτοσέλιδο φορώντας ένα μαύρο βελούδινο «φόρεμα εκδίκησης».

Η δημοσιογράφος Janet Street-Porter περιέγραψε κάποτε τα ρούχα του ως «result-wear» – έναν σύγχρονο ορισμό του κορσέ, του υπερ-σέξι γκλάμουρ που συνδύαζε το στυλ της Rita Hayworth με το φουτουριστικό technicolor και βοήθησε μια ολόκληρη γενιά μουσικών να γίνουν αυθεντικά style icons

Τα «result-wear» ρούχα του

Κατά τη διάρκεια της ακμής του στη δεκαετία του 1970, το κατάστημά του Antony Price, στο World’s End του Λονδίνου, με τη σκούρα μπλε γυάλινη πρόσοψη, ήταν το εξαιρετικά γοητευτικό αντίθετο της μπουτίκ Sex της Vivienne Westwood και του Malcolm McLaren, που βρισκόταν πιο πάνω στην Kings Road.

Ο «μάστορας»

Ο Price γεννήθηκε στο Keighley του Yorkshire και μετακόμισε στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για να σπουδάσει στο Royal College of Art.

Η πρώτη του δουλειά στον τομέα της ανδρικής ένδυσης στο Stirling Cooper στην Wigmore Street του Λονδίνου τον οδήγησε στο να κόψει τα πατρόν για τα παντελόνια με κουμπιά που φορούσε ο Mick Jagger στην αμερικανική περιοδεία των Rolling Stones «Gimme Shelter» το 1969.

Συνέχισε να σχεδιάζει τα οκτώ εξώφυλλα των άλμπουμ των Roxy Music, με τον Bryan Ferry να τον αποκαλεί «μάστορα», δημιουργώντας εξωφρενικές εμφανίσεις για τα κορίτσια των Roxy, Amanda Lear, Jerry Hall και Kari-Ann Muller, που πρωταγωνιστούσαν στα εξώφυλλα, καθώς και για τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος.

Αναγνωρίσιμα, κομψά, ευρύχωρα ρούχα

Όταν οι Roxy διαλύθηκαν το 1983, συνέχισε να συνεργάζεται με τους Duran Duran και τον David Bowie, δημιουργώντας αναγνωρίσιμα, κομψά, ευρύχωρα ρούχα. Του αποδίδεται επίσης ο σχεδιασμός του ανδρικού T-shirt με τα γυρισμένα μανίκια που εμφανίζεται στο οπισθόφυλλο του κλασικού άλμπουμ Transformer του Lou Reed από το 1972.

Η ικανότητά του να μεταβαίνει από την ανδρική στην γυναικεία μόδα – κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στον χώρο – τον οδήγησε να συνεργαστεί με την Paula Yates, την Kylie Minogue και τη Jerry Hall, η οποία φόρεσε ένα νυφικό Price όταν παντρεύτηκε τον Mick Jagger (ένας γάμος που τελικά δεν ήταν νομικά δεσμευτικός).

Κάποτε ο Price δήλωσε στην εφημερίδα Independent: «Τα ρούχα μου είναι η ανδρική ιδέα για το τι πρέπει να φορούν οι γυναίκες… Οι άνδρες αναζητούν το σεξουαλικό ρομπότ από το Metropolis του Lang με το τέλειο σώμα που προσφέρει ατελείωτο φανταστικό σεξ».

«Ο χειρουργός των φορεμάτων»

Ξεκίνησε τη δική του μάρκα στη δεκαετία του 1970 και εξακολουθούσε να διευθύνει καταστήματα στο Λονδίνο. Στη δεκαετία του 1990, ο Price έγινε γνωστός ως «ο χειρουργός των φορεμάτων» για την τεχνική του ικανότητα και τη χρήση μπαλένων και κορσέδων για τη δημιουργία φορέματα που αγκαλιάζουν το σώμα, χρησιμοποιώντας παλιές τεχνικές για να δημιουργήσει ρούχα για το μέλλον.

Την ίδια περίοδο άρχισε να σχεδιάζει ρούχα κατά παραγγελία για την Καμίλα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εμφανίσεων για την πρώτη της περιοδεία στις ΗΠΑ ως Δούκισσα της Κορνουάλης το 2005.

Ο φίλος και συνεργάτης του, ο καπελάς Philip Treacy, δήλωσε ότι ο κόσμος της μόδας έχασε «έναν πραγματικό οραματιστή». Σε ανάρτησή του στο Instagram, έγραψε: «Ο Antony Price δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής, αλλά ένας βασιλιάς στον κόσμο της μόδας. Η ευφυΐα και η τεχνική του ικανότητα ήταν ασύγκριτες, και με στενοχωρεί το γεγονός ότι ο κόσμος της μόδας δεν αναγνώρισε τη μεγαλοφυΐα του όσο ζούσε, όπως του άξιζε. Θα θυμάμαι για πάντα τις στιγμές που περάσαμε μαζί, το χιούμορ του και το πάθος του για τη ζωή και τη χειροτεχνία».

«Πραγματικά αυθεντικός»

Το British Fashion Council, που του απένειμε το βραβείο Evening Glamour Award το 1989, τον περιέγραψε ως «πραγματικά αυθεντικό» σχεδιαστή, προσθέτοντας ότι ως ηγετική φυσιογνωμία της μόδας, ο Price «ήταν υπέρμαχος της ατομικότητας και ενθάρρυνε τα νεαρά ταλέντα πολύ πριν η καθοδήγηση γίνει επίσημη ιδέα. Πίστευε στο Λονδίνο ως δημιουργική πόλη και έζησε αυτή την πεποίθηση μέσα από τη δουλειά του, τις φιλίες του και τη γενναιοδωρία του πνεύματός του».

*Με στοιχεία από theguardian.com