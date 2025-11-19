Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες

Όπως πολλές καλές ιστορίες, η ιστορία του Antony Price και του Marco Capaldo ξεκινά σε ένα πάρτι. Ήταν το 2019 και ο θρυλικός ογδοντάχρονος πλέον σχεδιαστής μόδας Price – γνωστός για τη διαμόρφωση της οπτικής ταυτότητας των Roxy Music και των Duran Duran – πλησίασε τον σχεδιαστή της 16Arlington και τη σύντροφό του στη ζωή και τη δουλειά, Federica «Kikka» Cavenati, για να τους πει μερικά θερμά λόγια ενθάρρυνσης.

«Μόλις είχαμε ξεκινήσει» θυμάται ο Capaldo, ρουφώντας μια βαθιά τζούρα από το τσιγάρο του μάρκας Vogue παρακαλώ, στο στούντιό του, στο ανατολικό Λονδίνο. «Μοιράστηκε την αγάπη του για τις ιδέες του σεξ και της γοητείας που είχαμε εξερευνήσει σε εκείνες τις λίγες σεζόν και απλά μας είπε “συνεχίστε έτσι”».

Με αφορμή ένα φόρεμα

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η 16Arlington έχει γίνει ένα από τα πιο διακριτικά ανεξάρτητα brands του Λονδίνου, με τoν νυχτερινό αισθησιασμό της να ενσαρκώνεται από τις it-girls και τις δημιουργικές προσωπικότητες που ντύνονται με τα σέξι σχέδιά της σε κόκκινα χαλιά και νυχτερινά κλαμπ.

Χωρίς να ξεχάσει ποτέ την πρώτη τους συνάντηση, ο Capaldo ξαναήρθε σε επαφή με τον Price πριν από ένα χρόνο, αφού ανακάλυψε ένα vintage φόρεμα του σχεδιαστή που ανήκε στην Cavanti.

Η Cavanti είχε αγοράσει το φόρεμα για να το φορέσει ως παράνυμφος στο γάμο της καλύτερης φίλης της λίγο πριν πεθάνει (η σχεδιάστρια πέθανε το 2021, σε ηλικία μόλις 28 ετών). «Επικοινώνησα με τον Antony. Μου απάντησε με email και μου είπε “τηλεφώνησέ μου απόψε στις 8 μ.μ.”. Και αυτό ήταν. Εκείνη την πρώτη νύχτα, μιλήσαμε στο τηλέφωνο μέχρι τις τέσσερις το πρωί».

«Αόρατο μέλος» των Roxy Music

Παρόλο που τους χωρίζουν πολλές γενιές, η σχέση των δύο σχεδιαστών είναι απολύτως λογική. Και οι δύο έχουν χτίσει την καριέρα τους γύρω από τις έννοιες της γοητείας, της υπερβολής και της ομορφιάς.

«Σχεδιαστής των σχεδιαστών» – βαθιά σεβαστός στον κλάδο αλλά λιγότερο γνωστός εκτός αυτού – η καριέρα του Price είναι μια θρυλική ιστορία γεμάτη αστέρια. Έντυσε τον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Duran Duran, συνεργάστηκε στενά με τον υπερβατικό καπελά Philip Treacy και συνέβαλε τόσο πολύ στην αισθητική των Roxy Music που ονομάστηκε «αόρατο μέλος» της μπάντας.

Το ανεξέλεγκτο έργο του προανήγγειλε τις αμφιλεγόμενες, με επωμίδες και κορσέδες σιλουέτες που θα χαρακτήριζαν τη δεκαετία του 1980, και σήμερα ο Price θεωρείται ένας από τους μεγάλους αρχιτέκτονες της γοητείας της εποχής. Δεκαετίες αργότερα, το έργο του Capaldo στο 16Arlington εντυπωσιάζει με τον ίδιο τρόπο με τις ιδέες του για προσεκτικά σχεδιασμένα, βραδινά ρούχα, με τη δική του κοινότητα προσωπικοτήτων στο επίκεντρο του σύμπαντός του, από την Αντουόα Αμπόα έως τη Λάρα Στόουν.

Σαν ζαλιστικό σαλόνι της δεκαετίας του ’70

Το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 2025, οι δύο άνδρες παρουσίασαν το αποτέλεσμα της απρόσμενης διαγενεακής φιλίας τους -μια ειδική συλλογή στην οποία εργάζονταν μαζί τους τελευταίους 12 μήνες.

Η οικεία, μοναδική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο στούντιο Hoxton του 16Arlington και ζωντάνεψε χάρη σε δεκαέξι προσωπικότητες από τον κύκλο του Capaldo, μεταξύ των οποίων οι Λίλι Άλεν, Αντουόα Αμπόα και Λίλα Μος.

Μοιάζοντας λιγότερο με παραδοσιακή πασαρέλα και περισσότερο με ένα ζαλιστικό σαλόνι της δεκαετίας του 1970, ήταν ό,τι θα περίμενε κανείς από τη συγχώνευση των κόσμων τους.

Επιτρέποντας στους καλεσμένους να θαυμάσουν τα σχέδια από κοντά, τα «μοντέλα» τους περπατούσαν αθόρυβα μέσα στο δωμάτιο φορώντας μια σειρά από βραδινά ρούχα από μαύρο βελούδο, σιφόν, δέρμα με πτυχώσεις και trompe-l’oeil animalier, φτιαγμένα με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια – με κρύσταλλα, φτερά και εξαιρετικά σμιλεμένα στο σώμα.

Ήταν, φυσικά, μια μελέτη της γοητείας – αντιμετωπίζοντάς την ως κάτι περισσότερο από ένα συναίσθημα, αλλά ως μια δύναμη που αψηφά το χρόνο, γοητεύει τους θεατές και επιτρέπει σε όσους τα φορούν να γίνουν ο πιο μαγνητικός εαυτός τους.

Το ανεξέλεγκτο έργο του προανήγγειλε τις αμφιλεγόμενες, με επωμίδες και κορσέδες σιλουέτες που θα χαρακτήριζαν τη δεκαετία του 1980, και σήμερα ο Price θεωρείται ένας από τους μεγάλους αρχιτέκτονες της γοητείας της εποχής

Τότε που η γοητεία κοβόταν με το μαχαίρι

Το δίδυμο ξεκίνησε ερευνώντας τα αρχεία του Price με τη βοήθεια του συγγραφέα και συλλέκτη Alexander Fury. Ανάμεσα σε πλισέ φορέματα από λαμέ που φορούσε η θρυλική παρουσιάστρια και συγγραφέας Πόλα Γέιτς, γλυπτά μπούστα καλυμμένα με Swarovski που φτιάχτηκαν για τον Philip Treacy και ένα σακάκι για τον Μπράιαν Φέρι φτιαγμένο από γυναικεία εσώρουχα, ένα κοινό θέμα σε όλους αυτούς τους θησαυρούς ήταν το ταλέντο του Price στη δημιουργία.

«Κάτι που πραγματικά ξεχώρισε στη συνεργασία με τον Antony είναι ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στο σώμα», λέει ο Capaldo. «Μιλάει πολύ για τη δημιουργία του ουράνιου σώματος μέσω της ένδυσης. Αν αφαιρέσεις τις φόδρες από μερικά από αυτά τα κομμάτια, το να βλέπεις τις λεπτομέρειες και το γέμισμα που έχει χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό αυτών των ενδυμάτων είναι πραγματικά απίστευτο – είναι σαν γλυπτά. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν και σε άριστη κατάσταση είναι απόδειξη της δουλειάς του Antony».

Η έννοια της κοινότητα

Φορεμένα από μια ομάδα χαρακτήρων που έχουν εμπνεύσει τον Capaldo προσωπικά και δημιουργικά, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που επιδιώχθηκε – μια γιορτή των κοινών τους ιδεών για την ομορφιά, την ατομικότητα και τη χειροτεχνία.

«Τόσο ο Antony όσο και εγώ έχουμε περιτριγυριστεί από αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους, ανθρώπους που υπερασπίζονται τις ιδέες τους και έχουν φωνή, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει και εμπνεύσει φυσικά την καριέρα μας» λέει ο Capaldo. «Η Τζέρι Χολ ήταν κάποια που ήταν πολύ κοντά στον Antony και στην πορεία του. Η δική μου εκδοχή της Τζέρι είναι κάποια σαν την Αμπόα. Βασίστηκα πραγματικά στην κοινότητά μου και στους φίλους μου για να φτιάξω την επίδειξη και να δώσω ζωή σε αυτή τη συλλογή».

Πραγματική μαγεία

Φυσικά, ήταν επίσης μια συγκινητική γιορτή της φιλίας τους – και της μόδας ως γλώσσας αρκετά ισχυρής ώστε να γεφυρώνει τις γενιές. «Μιλάω με τον Antony κάθε μέρα και το κάνω εδώ και ένα χρόνο, για ώρες», λέει ο Capaldo στο τέλος της συνομιλίας μας.

«Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τόσο ταλαντούχος, τόσο αμετανόητα δογματικός, που δεν αγαπά τίποτα περισσότερο από το να δίνει λάμψη στη ζωή και να μεταμορφώνει τους ανθρώπους μέσω των ρούχων».

«Προσωπικά, ένιωσα ότι ο Antony δεν έλαβε ποτέ την αναγνώριση που του άξιζε», λέει. «Το να μπορέσω να δω έναν τέτοιο θρύλο στη δουλειά του ήταν πιθανώς μια από τις πιο απίστευτες και καθοριστικές στιγμές της καριέρας μου. Ήταν πραγματικά μαγικό».

