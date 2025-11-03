Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Από τότε που ο Jonathan Anderson ξεκίνησε την καριέρα του στη μόδα πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει συγκεντρώσει έναν ανανεωμένο κατάλογο απίστευτα διάσημων φίλων. Τους έχουμε δει να πρωταγωνιστούν σε καμπάνιες της Loewe (Josh O’Connor, Maggie Smith, Taylor Rusell), της Dior (Greta Lee, Mikey Madison, Mia Goth) και φυσικά της μάρκας που τα ξεκίνησε όλα, της JW Anderson.

Ενώ, γενικά, η mother εταιρία ήταν πάντα λίγο λιγότερο λαμπερή από τη Loewe και τη Dior, ωστόσο συνεργάζεται σποραδικά με μερικά γνωστά πρόσωπα για τις καμπάνιες της. Η Charli XCX το έχει κάνει δύο φορές, εμφανιζόμενη σε διαφημίσεις για τις τσάντες Bumper και Corner.

Ο Λούκα Γκουαντανίνο, ο Τζο Άλγουιν και ο Μπεν Γουίσοου φωτογραφήθηκαν πρόσφατα για τη συλλογή Resort 2026. Και τώρα, ο σχεδιαστής έχει καλέσει τον λατρευτό ηθοποιό Τζον Μάλκοβιτς για την τελευταία καμπάνια της JW Anderson.

Ο Μάλκοβιτς ποζάρει

Οι νέες εικόνες, που κυκλοφόρησαν στα τέλη του Οκτωβρίου ως μέρος της καμπάνιας για την τσάντα Loafer, είναι λήψεις του φινλανδού φωτογράφου Heikki Kassi, ο οποίος συνεργάζεται συχνά με τον Anderson στη JW και τη Loewe. Σε ένα λιτό, οικείο περιβάλλον, ο Μάλκοβιτς ξαπλώνει στο πάτωμα με το ένα παπούτσι στο χέρι του, εξετάζοντάς το σχολαστικά, και ποζάρει διακριτικά με την τσάντα Loafer στον ώμο του.

Σε άλλες εικόνες, κοιτάζει κατάματα ένα φυτό σε μια γλάστρα, χαλαρώνει σε μια ξαπλώστρα, τυλίγεται ζεστά σε ένα μεγάλο παλτό και κουνάει το φωσφοριζέ κασκόλ του στον αέρα σαν μικρό παιδί.

Τα ρούχα που φοράει είναι από τη συλλογή Resort 2026, που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή τη σεζόν, ενώ η καμπάνια σηματοδοτεί επίσης την πρώτη συνεργασία του Μάλκοβιτς και του Anderson.

Η αλλαγή της στρατηγικής

Το 2025, η JW Anderson υπέστη μια αναδιάρθρωση μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας του σχεδιαστή της με τον οίκο Dior. Τον Ιούλιο, η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι θα διακόψει επ’ αόριστον τις εποχιακές επιδείξεις μόδας, θα ανανεώσει την επωνυμία της με μεγαλύτερη έμφαση στα αξεσουάρ και στα είδη lifestyle και θα υιοθετήσει μια πιο αργή προσέγγιση στις συλλογές μόδας.

«Όταν αισθανθούμε ότι χρειαζόμαστε μια επίδειξη, θα κάνουμε μια επίδειξη», δήλωσε ο Anderson στο WWD. «Μπορεί να είναι σε ένα ή δύο χρόνια, ή σε τρεις μήνες. Αλλά μόνο όταν νιώσω ότι έχω κάτι να πω για τη δική μου μάρκα».

Μετά από αυτή την ανακοίνωση ακολούθησε ένα τεράστιο lookbook 125 σελίδων για τη συλλογή Resort 2026 με πρωταγωνιστές τους διάσημους σταρ.

