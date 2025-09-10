Fashion Awards 2025: Prada, Anderson ή Rick Owens; Όλες οι υποψηφιότητες για τα Bafta της μόδας

Η βιομηχανία της μόδας κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, με τα Βρετανικά Βραβεία Μόδας Fashion Awards να ανακοινώνουν τους υποψήφιους για το 2025.

Ο θεσμός, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο της μόδας, επιστρέφει με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα, αλλά και με νέους δημιουργούς που αναμένεται να μας απασχολήσουν στο μέλλον.

O πυρετός των προετοιμασιών έχει ξεκινήσει για την τελετή που θα αναδείξει τους νικητές την 1η Δεκεμβρίου.

Η εκδήλωση, που συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο ημερολόγιο της μόδας, με στόχο να αναδείξει τα βρετανικά ταλέντα καθώς ο θεσμός τιμά «τους οραματιστές που έχουν συμβάλει καθοριστικά στον κόσμο της μόδας και της ψυχαγωγίας».

Πέρυσι, ο Jonathan Anderson κέρδισε το βραβείο Σχεδιαστή της Χρονιάς (μια διάκριση που δεν τον απέκλεισε από ακόμη μια υποψηφιότητα φέτος, μαζί με τη Grace Wales Bonner και τη Simone Rocha που κέρδισαν τα βραβεία για ανδρική και γυναικεία ένδυση αντίστοιχα.

Πέρα από την υποψηφιότητα του Anderson (διπλή για δύο οίκους, τον Dior και τον δικό του), άλλοι σχεδιαστές που διεκδικούν τη μεγάλη διάκριση είναι οι Miuccia Prada για τη Miu Miu, ο Rick Owens και ο Willy Chavarria.

Τα βραβεία περιλαμβάνουν επτά βασικές κατηγορίες: Model of the Year, British Menswear Designer, British Womenswear Designer, New Establishment Menswear, New Establishment Womenswear, Designer of the Year και το BFC Foundation Award.

Όλοι οι υποψήφιοι

Designer of the Year

Glenn Martens για τους οίκους Diesel και Maison Margiela

Jonathan Anderson για τους οίκους DIOR και JW Anderson

Martine Rose για τον οίκο Martine Rose

Miuccia Prada για τον οίκο Miu Miu

Rick Owens για τον οίκο Rick Owens

Willy Chavarria για τον οίκο Willy Chavarria

British Menswear Designer of the Year

Craig Green για τον οίκο Craig Green

Foday Dumbuya για τον οίκο LABRUM London

Grace Wales Bonner για τον οίκο Wales Bonner

Kiko Kostadinov για τον οίκο KIKO KOSTADINOV

Nicholas Daley για τον οίκο Nicholas Daley

Stefan Cooke και Jake Burt για τον οίκο STEFAN COOKE

British Womenswear Designer of the Year

Charlotte Knowles και Alexandre Arsenault για τον οίκο KNWLS

Emma Chopova και Laura Lowena για τον οίκο Chopova Lowena

Erdem Moralıoğlu για τον οίκο ERDEM

Sarah Burton για τον οίκο Givenchy

Simone Rocha για τον οίκο Simone Rocha

Vanguard (Νέος Σχεδιαστής)

Aaron Esh για τον οίκο AARON ESH

Dilara Fındıkoğlu για τον οίκο Dilara Fındıkoğlu

Feben για τον οίκο FEBEN

Steve O Smith για τον οίκο Steve O Smith

Tolu Coker για τον οίκο TOLU COKER

Torishéju Dumi για τον οίκο TORISHÉJU