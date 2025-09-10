Fashion Awards 2025: Prada, Anderson ή Rick Owens; Όλες οι υποψηφιότητες για τα Bafta της μόδας
Από τον Jonathan Anderson και τη Simone Rocha μέχρι τους ανερχόμενους Willy Chavarria και Tolu Coker, η λίστα με τις υποψηφιότητες για τα Fashion Awards 2025 είναι γεμάτη με φρέσκα και ήδη καθιερωμένα ονόματα
Η βιομηχανία της μόδας κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, με τα Βρετανικά Βραβεία Μόδας Fashion Awards να ανακοινώνουν τους υποψήφιους για το 2025.
Ο θεσμός, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο της μόδας, επιστρέφει με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα, αλλά και με νέους δημιουργούς που αναμένεται να μας απασχολήσουν στο μέλλον.
O πυρετός των προετοιμασιών έχει ξεκινήσει για την τελετή που θα αναδείξει τους νικητές την 1η Δεκεμβρίου.
Η εκδήλωση, που συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο ημερολόγιο της μόδας, με στόχο να αναδείξει τα βρετανικά ταλέντα καθώς ο θεσμός τιμά «τους οραματιστές που έχουν συμβάλει καθοριστικά στον κόσμο της μόδας και της ψυχαγωγίας».
Πέρυσι, ο Jonathan Anderson κέρδισε το βραβείο Σχεδιαστή της Χρονιάς (μια διάκριση που δεν τον απέκλεισε από ακόμη μια υποψηφιότητα φέτος, μαζί με τη Grace Wales Bonner και τη Simone Rocha που κέρδισαν τα βραβεία για ανδρική και γυναικεία ένδυση αντίστοιχα.
Πέρα από την υποψηφιότητα του Anderson (διπλή για δύο οίκους, τον Dior και τον δικό του), άλλοι σχεδιαστές που διεκδικούν τη μεγάλη διάκριση είναι οι Miuccia Prada για τη Miu Miu, ο Rick Owens και ο Willy Chavarria.
Τα βραβεία περιλαμβάνουν επτά βασικές κατηγορίες: Model of the Year, British Menswear Designer, British Womenswear Designer, New Establishment Menswear, New Establishment Womenswear, Designer of the Year και το BFC Foundation Award.
Όλοι οι υποψήφιοι
Designer of the Year
View this post on Instagram
Glenn Martens για τους οίκους Diesel και Maison Margiela
Jonathan Anderson για τους οίκους DIOR και JW Anderson
Martine Rose για τον οίκο Martine Rose
Miuccia Prada για τον οίκο Miu Miu
Rick Owens για τον οίκο Rick Owens
Willy Chavarria για τον οίκο Willy Chavarria
British Menswear Designer of the Year
View this post on Instagram
Craig Green για τον οίκο Craig Green
Foday Dumbuya για τον οίκο LABRUM London
Grace Wales Bonner για τον οίκο Wales Bonner
Kiko Kostadinov για τον οίκο KIKO KOSTADINOV
Nicholas Daley για τον οίκο Nicholas Daley
Stefan Cooke και Jake Burt για τον οίκο STEFAN COOKE
British Womenswear Designer of the Year
View this post on Instagram
Charlotte Knowles και Alexandre Arsenault για τον οίκο KNWLS
Emma Chopova και Laura Lowena για τον οίκο Chopova Lowena
Erdem Moralıoğlu για τον οίκο ERDEM
Sarah Burton για τον οίκο Givenchy
Simone Rocha για τον οίκο Simone Rocha
Vanguard (Νέος Σχεδιαστής)
View this post on Instagram
Aaron Esh για τον οίκο AARON ESH
Dilara Fındıkoğlu για τον οίκο Dilara Fındıkoğlu
Feben για τον οίκο FEBEN
Steve O Smith για τον οίκο Steve O Smith
Tolu Coker για τον οίκο TOLU COKER
Torishéju Dumi για τον οίκο TORISHÉJU
- Η Γη της Ελιάς: Πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
- O Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» με τον Αντετοκούνμπο και την Εθνική – Τι έγραψε στα ελληνικά (pics)
- Στο 2,9% ο πληθωρισμός – Καλπάζουν οι τιμές σε ενοίκια και τρόφιμα [πίνακες]
- Χαλκιδική: Επιτήδειοι ξάφριζαν τουρίστες – Πάνω από 10 οι κλοπές
- Στην Αθήνα το Final Four 2026: Πότε έγινε τελευταία φορά στην Ελλάδα (vids)
- Σεισμός στην Εύβοια: «Δεν είμαστε βέβαιοι ότι ήταν ο κύριος» λέει ο Κώστας Παπαζάχος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις