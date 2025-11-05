O Saint Laurent είναι επίσημα η πιο δημοφιλής μάρκα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι Miu Miu και Loewe ανταγωνίζονταν για την πρώτη θέση στον δείκτη Lyst (ο οποίος δημοσιεύεται κάθε τρίμηνο) των πιο δημοφιλών μαρκών στον κόσμο (με την Miu Miu να κατακτά συνήθως την πρώτη θέση). Σήμερα (5 Νοεμβρίου), ένας νέος ανταγωνιστής κατέκτησε την πρώτη θέση: o γαλλικός Saint Laurent του σχεδιαστή Anthony Vaccarello.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, τα αποτελέσματα του δείκτη Lyst για το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι διαθέσιμα, με τον γαλλικό οίκο μόδας να ανεβαίνει δύο θέσεις – ξεπερνώντας τόσο τη Loewe όσο και τη Miu Miu – και να κατακτά την πρώτη θέση για πρώτη φορά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SaintLaurentdreams (@ysl_obsessed)

Η επιτυχία του Saint Laurent μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, το 2025 παρουσίασε μια αναγεννησιακή εικόνα -«boom boom»- ειδικά στην πρόσφατη πασαρέλα του για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, και δεύτερον, η σειρά υποδημάτων Le Loafer του οίκου έχει μεγάλη ζήτηση

Η σειρά υποδημάτων Le Loafer

Η επιτυχία του Saint Laurent μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, το 2025 παρουσίασε μια αναγεννησιακή εικόνα -«boom boom»- ειδικά στην πρόσφατη πασαρέλα του για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, και δεύτερον, η σειρά υποδημάτων Le Loafer του οίκου έχει μεγάλη ζήτηση. Εκτός από τις μπότες και τις μικροτσάντες της μάρκας, τα loafers του YSL έχουν αναδειχθεί ως το δεύτερο πιο περιζήτητο προϊόν του τριμήνου – ξεπερνιέται μόνο από τις σαγιονάρες της Havaianas, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 34% στις αναζητήσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A1 LUXURY STORE (@a1_luxury_store)

Αν και μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η Miu Miu βρίσκεται στη δεύτερη θέση, η πιο εκπληκτική είδηση του τριμήνου είναι η ασταμάτητη άνοδος της Cos (της πιο πολυτελούς σειράς της H&M), η οποία ανέβηκε τέσσερις θέσεις και έγινε η τρίτη πιο δημοφιλής μάρκα στον κόσμο.

Η The Row των αδελφών Όλσεν έρχεται τέταρτη με αύξηση της ζήτησης κατά 28%, ακολουθούμενη από τις Coach, Prada και Bottega, ενώ η Loewe έπεσε στην όγδοη θέση. Όσον αφορά τη Burberry, τα πράγματα φαίνονται καλύτερα – η βρετανική μάρκα ανέβηκε τέσσερις θέσεις και κατέλαβε την 13η θέση, μετά από αύξηση της ζήτησης κατά 14%.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SaintLaurentdreams (@ysl_obsessed)

YSL και Cos –έκπληξη!

Ήταν ένα εξαιρετικό τρίμηνο και για τη Nike, με δύο κωδικούς στη λίστα των πιο δημοφιλών προϊόντων: τα Nike x Jacquemus Moon και τα Nike Shox TL. Αλλού, επικρατεί η διακριτική πολυτέλεια, με το χοντρό πουλόβερ της Cos να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στον δείκτη προϊόντων και τα loafers Eel της The Row την τέταρτη.

Το σουτιέν με θηλές της Kim K και της Skims είναι το πέμπτο πιο δημοφιλές προϊόν – μήπως αυτό σημαίνει ότι θα δούμε την εμφάνιση του merkin (της ηβικής περούκας που λάνσαρε το brand) στο τέταρτο τρίμηνο;

Σε μια απροσδόκητη ανατροπή των γεγονότων, οι αστέρες της έκθεσης της Lyst για το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι η Saint Laurent και η Cos, δύο μάρκες που προσφέρουν εντελώς αντίθετη αισθητική: boom boom έναντι διακριτικής πολυτέλειας. Τουλάχιστον για την ώρα «more is more».

H συλλογή Cos ss 2026 (Δείτε το καρουζέλ)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Franklin Perez (@frangallard)

*Με στοιχεία από dazeddigital.com | Αρχική Φωτό: Από τη γυναικεία συλλογή prêt-à-porter Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου μόδας Yves Saint Laurent κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes