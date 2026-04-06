Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, καραμπόλα στη Δραπετσώνα – Στο «κόκκινο» αρκετοί δρόμοι στο λεκανοπέδιο
Δύο τροχαία έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
- Διανομέας παρέσυρε ανήλικο στην Καλλιθέα
- Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
- Χειροπέδες σε εφοριακό στη Θεσσαλονίκη επειδή ενημέρωνε καταστηματάρχες ενόψει ελέγχων
- Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης
Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχουν δημιουργηθεί ατελείωτες ουρές σε κεντρικούς οδικούς άξονες.
Τροχαία σε Θρακομακεδόνες και Δραπετσώνα
Συγκεκριμένα, στον Κηφισό η κίνηση ξεκινά από το ύψος των Θρακομακεδόνων, όπου υπήρξε σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ αυτοκίνητο. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά κοντά στην έξοδο Καλυφτάκη, κατά την προσπάθεια του οδηγού του φορτηγού να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας.
Με αρκετές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία και σε άλλα σημεία της λεωφόρου Κηφισού, τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο.
Επίσης, καραμπόλα με πέντε οχήματα σημειώθηκε στη Δραπετσώνα, στον Περιφερειακό, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω διαρροής καυσίμου.
Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας κοντά στο Χαλάνδρι, τη λεωφόρο Μεσογείων, την Κατεχάκη, την Παραλιακή στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.
- Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για τον μήνα Μάιο
- Συναγερμός στην αγγλική αστυνομία για τον ημιτελικό Κυπέλλου Τσέλσι – Λιντς στο Γουέμπλεϊ
- Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
- Καρεμπέ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ»
- Fuel Pass: Έπεσε ακόμα δεν άνοιξε η πλατφόρμα
- Σκαριόλο: «Ο Ολυμπιακός είναι δικαιωματικά το No1 αυτή τη στιγμή»
- Πως η φιλοσοφία ζωής της Λίντα βοήθησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να ξεπεράσει τον χωρισμό του από τους Beatles
