Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, καραμπόλα στη Δραπετσώνα – Στο «κόκκινο» αρκετοί δρόμοι στο λεκανοπέδιο

Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχουν δημιουργηθεί ατελείωτες ουρές σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Τροχαία σε Θρακομακεδόνες και Δραπετσώνα

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό η κίνηση ξεκινά από το ύψος των Θρακομακεδόνων, όπου υπήρξε σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ αυτοκίνητο. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά κοντά στην έξοδο Καλυφτάκη, κατά την προσπάθεια του οδηγού του φορτηγού να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας.

Με αρκετές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία και σε άλλα σημεία της λεωφόρου Κηφισού, τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο.

Επίσης, καραμπόλα με πέντε οχήματα σημειώθηκε στη Δραπετσώνα, στον Περιφερειακό, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω διαρροής καυσίμου.

Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας κοντά στο Χαλάνδρι, τη λεωφόρο Μεσογείων, την Κατεχάκη, την Παραλιακή στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.