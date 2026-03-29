Παραλιακή: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Ήβης Αθανασιάδου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (29/3) στην Λεωφόρο Ποσειδώνος με την εμπλοκή πέντε αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματισμοί.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Ήβης Αθανασιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.
Λόγω της σύγκρουσης υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
- Παραλιακή: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά
