«Φυτικό μπιφτέκι» και «φυτικό λουκάνικο»; Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε κατάργηση των όρων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την Τετάρτη πρόταση απαγόρευσης όρων όπως «φυτικό μπιφτέκι» ή «φυτικό λουκάνικο» στις συσκευασίες τροφίμων.

Με 355 ψήφους υπέρ έναντι 246 κατά, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της προσθήκης σχετικής τροπολογίας σε προτεινόμενο κανονισμός για την προστασία γεωργών και κτηνοτρόφων, αναφέρει το Reuters.

Ο κανονισμός αυτός έχει στόχο να ισχυροποιήσει τη διαπραγματευτική θέση του αγροτοδιατροφικού κλάδου προκειμένου να επιβαρύνεται από δυσμενείς όρους που επιβάλλουν οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων.

Το τελικό κείμενο του κανονισμού θα προκύψει έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων του Ευρωκοινοβουλίου, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Κομισιόν.

Η τροπολογία που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές προβλέπει επίσης ότι οι όροι «κρόκος αβγού» και «ασπράδι αβγού» πρέπει να περιορίζονται σε ζωικά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ορίσει τα γαλακτοκομικά ως «προϊόντα που εκκρίνονται από τους μαζικούς αδένες» θηλαστικών, κάτι που σημαίνει ότι όροι όπως «γάλα», «βούτυρο», «κρέμα» και τυρί» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε φυτικά προϊόντα.

Το «γάλα αμυγδάλου» για παράδειγμα, πρέπει να εμφανίζεται στη συσκευασία ως «ποτό αμυγδάλου».

Το 2020, πάντως, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε κατά της απαγόρευσης της χρήσης όρων που συνδέονται με το κρέας σε εναλλακτικές λύσεις φυτικής προέλευσης.