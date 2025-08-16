newspaper
Στροφή της Ελβετίας στην πυρηνική ενέργεια εφτά χρόνια μετά την απαγόρευση
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025

Στροφή της Ελβετίας στην πυρηνική ενέργεια εφτά χρόνια μετά την απαγόρευση

Σχέδιο νόμου που θα επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων για αντιδραστήρες φέρνει η κυβέρνηση στην Ελβετία – Τον τελευταίο λόγο θα έχουν οι πολίτες με δημοψήφισμα

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Σχέδιο νόμου για την άρση της απαγόρευσης κατασκευής νέων πυρηνικών εργοστασίων στην Ελβετία παρουσίασε η κυβέρνηση της χώρας, ανατρέποντας με τον τροπο αυτο  την πολιτική που είχε υιοθετήσει το 2018 για τη σταδιακή κατάργηση της τεχνολογίας.

Το σχέδιο, που αποτελεί αντιπρόταση στην λαϊκή πρωτοβουλία «Stop the Blackout», θα επιτρέπει στις εταιρείες να υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες κατασκευής αντιδραστήρων — εάν εγκριθεί από το κοινοβούλιο και επικυρωθεί σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα.

Η λαϊκή πρωτοβουλία, εν τω μεταξύ, επιθυμεί η αλλαγή να κατοχυρωθεί συνταγματικά, κάτι που θα ήταν πιο δύσκολο να επιτευχθεί από μια νομοθετική αλλαγή, αναφέρει το Bloomberg.

Αλλαγή ενεργειακής πολιτικής

Η άρση της απαγόρευσης θα σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή στην ενεργειακή πολιτική της Ελβετίας. Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι η πυρηνική ενέργεια θα είναι απαραίτητη παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, να μειωθούν οι εκπομπές και να σταθεροποιηθεί το δίκτυο.

Αντίθετα, απο την άλλη μεριά, οι επικριτές αντιτείνουν ότι οι νέοι αντιδραστήρες συνεπάγονται υψηλό κόστος, προβλήματα διάθεσης αποβλήτων και πιθανή αντίσταση του κοινού. Η γειτονική Γερμανία εγκατέλειψε πλήρως την πυρηνική ενέργεια το 2023 μετα το πυρηνικό δυστυχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, γεγονός που επηρέασε και την απόφαση της Ελβετίας το 2018.

Η κυβέρνηση προτρέπει τους ψηφοφόρους να απορρίψουν την πρωτοβουλία «Stop the Blackout», υποστηρίζοντας ότι μια νομική αλλαγή είναι ταχύτερη και αποφεύγει την αβεβαιότητα μιας συνταγματικής τροποποίησης. Οι νομοθέτες έχουν προθεσμία μέχρι τον Αύγουστο του 2026 για να αποφασίσουν και για τις δύο προτάσεις. Εκτός αν η πρωτοβουλία αποσυρθεί, οι ψηφοφόροι θα έχουν τον τελικό λόγο σε δημοψήφισμα.

Αντιδράσεις

Το Πράσινο Κόμμα δήλωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα κατά οποιασδήποτε τροποποίησης. Χαρακτήρισε το σχέδιο του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου «παράλογη επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια».

Η κυβέρνηση δέχθηκε επίσης κριτική από τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Φιλελεύθερους Πράσινους και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Πηγή: ΟΤ

World
Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

