Τα κύματα καύσωνα, που αυξάνονται κάθε καλοκαίρι στην Ευρώπη, μεγαλώνουν την ανάγκη για απενεργοποίηση των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Συνεπώς να ελαττωθεί η παραγωγή για πυρηνική ενέργεια.

Καθώς η κλιματική κρίση επιτείνεται και ο πλανήτης υπερθερμαίνεται, τις επόμενες δεκαετίες το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί. Η κλιματική κρίση αλλάζει την καθημερινότητά μας, αλλά και σε τομείς που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Ένας από αυτούς είναι και η παραγωγή ενέργειας.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Energy Economics, επισημαίνει ότι oι διακοπές λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τις αυξημένες θερμοκρασίες του νερού ψύξης, τριπλασιάστηκαν την περίοδο 2010-2019, σε σύγκριση με το 1990-2009. Πρόκειται για αύξηση θερμοκρασιών που συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες. Και οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η ένταση και η διάρκεια αυτών των κυμάτων καύσωνα αναμένεται να αυξηθούν.

ΑΠΕ και πυρηνική ενέργεια

Σύμφωνα με την Τζες Χικς. αναλύτρια του BloombergNEF, του τμήματος για τις αγορές παραγώγων ενέργειας, «τα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα αυξάνονται γρήγορα — 0,85 ημέρες περισσότερες κάθε χρόνο από το 2010. Αυτή η πορεία σηματοδοτεί αυξανόμενους κινδύνους για το νερό ψύξης για τους γαλλικούς πυρηνικούς σταθμούς».

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική, ηλιακή), οι άλλες πηγές ενέργειας, όπως η πυρηνική, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Διότι επιτρέπουν τη διατήρηση σταθερών ροών ηλεκτρικής ενέργειας όταν δεν λάμπει ο ήλιος ή δεν φυσάει ο άνεμος. Αυτή η διατήρηση σταθερής παροχής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες. Τότε που η ζήτηση για ενέργεια μπορεί να αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι θέτουν σε λειτουργία τα κλιματιστικά.

Η κλιματική κρίση και οι πυρηνικοί αντιδραστήρες

Τον περασμένο Απρίλιο, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Energy, εξέτασε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Γαλλία. Τους Chooz και Golfech της γαλλικής κρατικής εταιρείας παραγωγής ενέργειας Electricite de France SA (EDF). Οι αντιδραστήρες αυτοί ψύχονται με νερό ποταμού.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τη θερμοκρασία του νερού και θα μειώσει και τους όγκους ροής. Εάν και οι δύο σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν έως το 2050, το επίπεδο διακοπών παραγωγής ενέργειας θα έχει διπλασιαστεί στον Chooz και θα έχει δεκαπλασιαστεί για τον Golfech. Στα χειρότερα χρόνια, από άποψη υψηλών θερμοκρασιών, περίπου το 14% της παραγωγής του Chooz θα πρέπει να περιοριστεί.

Τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, όταν αντιμετωπίζουν υψηλές θερμοκρασίες νερού και χαμηλές ροές, έχουν περιορισμένες επιλογές.

Μια λύση θα ήταν ένα σύστημα ψύξης κλειστού κύκλου, το οποίο βασίζεται λιγότερο στο εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, όπως διαπίστωση η μελέτη του Energy Economics, η αναβάθμιση τέτοιων συστημάτων θα κόστιζε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ανά πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν η χαλάρωση των περιβαλλοντικών ορίων στις θερμοκρασίες των ποταμών, επιτρέποντας στους αντιδραστήρες να συνεχίσουν να λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα.

Αυτό είχε συμβεί κατά το παρελθόν, το 2022, όταν η γαλλική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας ASN επέτρεψε προσωρινά σε πέντε πυρηνικούς σταθμούς να απορρίπτουν θερμότερο νερό σε ποτάμια, καθώς η χώρα αντιμετώπιζε ενεργειακή κρίση.

Η EDF μελετά άλλες μεθόδους για τη μείωση της κατανάλωσης νερού σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως η δέσμευση των ψυκτικών ατμών που εκπέμπονται από τις εγκαταστάσεις.