15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας για τη «χρυσή εποχή» της πυρηνικής ενέργειας
Επιστήμες 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:40

Συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας για τη «χρυσή εποχή» της πυρηνικής ενέργειας

Η διμερής συμφωνία για την επιτάχυνση έργων πυρηνικής ενέργειας θα υπογραφεί κατά την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία.

Στη διάρκειά της επίσκεψής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας για την προώθηση της πυρηνικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Η συμφωνία «μας βάζει στον δρόμο μιας χρυσής εποχής για την πυρηνική ενέργεια που θα μειώσει μακροπρόθεσμα τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος» δήλωσε την Δευτέρα ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο δε αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η συνεργασία θα φέρει μια «πυρηνική αναγέννηση» που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας για κέντρα δεδομένων και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία που θα υπογραφεί μετά την άφιξη του Τραμπ την Τρίτη έχει στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης νέων έργων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου της αμερικανικής X-Energy και της βρετανικής Centrica για την κατασκευή 12 μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) στη βορειοανατολική Αγγλία. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται στα 54 δισ. δολάρια, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με το Reuters, η συνεργασία αφορά επίσης ένα σχέδιο 15 δισ. δολαρίων για τη μετατροπή του παλιού λιγνιτικού σταθμού του Cottam σε κέντρο δεδομένων που θα τροφοδοτείται από SMR, ένα πρότζεκτ στο οποίο συμμετέχουν η αμερικανική Holtec International, η γαλλική EDF και η βρετανική Tritax.

Ο υπό κατασκευή πυρηνικός σταθμός Sizewell C, δίπλα στον σταθμό Sizewall B στο Σάφοκ της Βρετανίας (Reuters)

Ο υπό κατασκευή πυρηνικός σταθμός Sizewell C, δίπλα στον σταθμό Sizewall B στο Σάφοκ της Βρετανίας (Reuters)

Η συμφωνία καλύπτει επίσης το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση νέων πυρηνικών σταθμών. Αν ένας αντιδραστήρας περάσει τους ελέγχους ασφάλειας στη μία χώρα, η άλλη θα χρησιμοποιεί τα ευρήματα στους δικούς της ελέγχους, κάτι που αναμένεται να μειώσει τον χρόνο έγκρισης από τα τέσσερα στα δύο χρόνια.

Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες βασίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας με τους κανονικούς αντιδραστήρες, είναι όμως πολύ μικρότεροι και θεωρητικά μπορούν να κατασκευάζονται σε εργοστάσια αντί στην τελική τους θέση. Μέχρι σήμερα πάντως η τεχνολογία παραμένει σε πειραματικό στάδιο και κανένας αντιδραστήρας SMR δεν λειτουργεί οπουδήποτε στον κόσμο.

Ο Τραμπ και ο Στάρμερ είχαν συζητήσει τη δυνατότητα συνεργασίας στην ανάπτυξη SMR στη συνάντηση που είχαν στην Σκωτία τον Ιούλιο.

Τους τελευταίους μήνες η Βρετανία έχει λανσάρει ένα φιλόδοξο πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τους πρώτους SMR της χώρας, τους οποίους ανέλαβε να κατασκευάσει η Rolls Royce.

Επενδύει ακόμα 19 δισ. δολάρια για την κατασκευή νέου πυρηνικού σταθμού στο Σάιζγουελ, τον πρώτο στην χώρα από τη δεκαετία του 1990. Η πυρηνική ενέργεια κάλυπτε τότε περίπου το 25% των αναγκών της Βρετανίας στην πυρηνική ενέργεια, σήμερα όμως το νούμερο έχει πέσει στο 15%.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Βρετανία, οι ΗΠΑ και ακόμα 28 χώρες υπέγραψαν συμφωνία για τριπλασιασμό της πυρηνικής ισχύος τους έως το 2050.

