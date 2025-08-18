Γιώργος Κωνσταντίνου: Πώς περιγράφει ότι έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης»
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου γυρίζει τον χρόνο πίσω και μοιράζεται με το κοινό μια δύσκολη περιπέτεια που έζησε ως παιδάκι.
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει τα 91 χρόνια ζωής παραμένει καλλιτεχνικά ενεργός και δραστήριος.
Ο αγαπημένος ηθοποιός, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του Showtime αναφέρθηκε στην πρώτη του παιδική ανάμνηση, ένα καλοκαίρι που κατέληξε σε εθνικό τραύμα, σημαδεμένο από τα γεγονότα του Δεκαπενταύγουστου του 1940 στην Τήνο.
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, μόλις έξι ετών τότε, βρέθηκε στην Τήνο μαζί με τη μητέρα του, που ήθελε να προσκυνήσει, όταν ξαφνικά η τορπιλισμένη φρεγάτα Έλλη σηματοδότησε την έναρξη ενός κόσμου που βυθιζόταν στο σκοτάδι του πολέμου.
Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εμπειρία από τον τορπιλισμό της «Έλλης»
Το απόσπασμα του βιβλίου δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό που διατηρεί το «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Instagram:
Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Ήμουν έξι χρονών. Βρεθήκαμε στην Τήνο. Δεκαπενταύγουστο. Η μητέρα μου ήθελε να προσκυνήσει. Με πήρε μαζί της. Βρισκόμασταν στην παραλία όταν ξαφνικά ακούστηκε μια φοβερή έκρηξη.
Ο κόσμος άρχισε να τρέχει αλαφιασμένος προς το εσωτερικό του νησιού. Πανικός. Όπως τρέχαμε, ψηλά, πάνω από τα κεφάλια μας, διέσχιζαν τον ουρανό μαύρα κομμάτια σίδερο, αφήνοντας πίσω τους καπνό.
Μπήκαμε μαζί με άλλους σε μία ταβέρνα. Ο ταβερνιάρης έκλεισε τις πόρτες και μας συμβούλεψε, φοβισμένος κι αυτός, να δείξουμε ψυχραιμία. Επόμενη εικόνα: εγώ, καθισμένος επάνω σ’ ένα γαϊδούρι, ανηφορίζοντας ένα βουνό.
Γιώργος Κωνσταντίνου: «Είδα το χτυπημένο πλοίο και σαν να διέκρινα στη θάλασσα ανθρώπους να κολυμπάνε για να σωθούν»
Κόσμος ανεβαίνει με τα πόδια. Ακούω. Ένα καταδρομικό μας έχει τορπιλιστεί στο λιμάνι από υποβρύχιο.
Ήταν γεμάτο πυρομαχικά και υπήρχε ο φόβος μήπως ανατιναχτούν και καταστρέψουν το νησί. Από την κορυφή του χαμηλού βουνού είδα το χτυπημένο πλοίο και σαν να διέκρινα στη θάλασσα ανθρώπους να κολυμπάνε για να σωθούν. Σε λίγο το καράβι αρχίζει να βουλιάζει, χωρίς να ανατιναχτεί.
Ήσυχα, ήρεμα, παίρνοντας μαζί του τις όμορφες μέρες ενός ειρηνικού, ξένοιαστου κόσμου, που βυθιζόταν τώρα στο σκοτάδι και στην απόγνωση. Το πλοίο ήταν η “Έλλη” και το ημερολόγιο έγραφε 15 Αυγούστου 1940».
