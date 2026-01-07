Γιώργος Κωνσταντίνου: «Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν 3 χρόνων»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς και αγαπητούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με καριέρα που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική μας ιστορία.

Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή της Κατερινάς Καινούργιου αναφέρθηκε στις δύσκολιες που αντιμετωπίσε στην αρχή της ζωής του.

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος»

«Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν τριών χρονών και εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια. Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα. Του έδωσα χρήματα, κάθε μήνα έδινα γιατί δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα. Εκείνος όμως ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Στη συνέχεια περιέγραψε με χιούμορ τη στάση του πατέρα του απέναντί του, υπογραμμίζοντας πως ποτέ δεν κράτησε κακία. «Ερχόταν μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη. Μου έλεγε “πώς πάμε;” και τα κοιτούσε στις τσέπες. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Δεν κράτησα καμία κακία, ήταν αστείο αυτό που έκανε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου τόνισε επίσης ότι δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους, ούτε γνώση για την επαγγελματική του πορεία. «Δεν είχαμε σχέσεις για να ξέρει τι κάνω, αλλά ούτε εγώ το ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός», πρόσθεσε, κλείνοντας με μια ανθρώπινη και αυθεντική αναφορά στη διαδρομή της ζωής του.